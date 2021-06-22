УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4186 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 431 17

Ляшко про підготовку України до штаму коронавірусу "дельта": нарощуємо імунопрофілактику і запроваджуємо обмеження для іноземців

Ляшко про підготовку України до штаму коронавірусу

Україна вже готується до можливої ​​появи індійського штаму COVID-19. Зокрема, нарощуються темпи вакцинації й запроваджуються обмеження на кордоні для іноземців.

Про це на пресконференції після форуму "Україна 30" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз ми як готуємося - шляхом вакцинації нашого населення. Зараз в Україні в наявності 2 628 000 доз вакцини, ми нарощуємо масштабну кампанію з імунопрофілактики, яка буде зростати кожен день", - зазначив Ляшко.

За його словами, паралельно з цим кожен, хто відвідує Україну, має надати негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повний курс вакцинації від коронавірусу.

Також читайте: Вчені пояснили втрату смаку і нюху після перенесеного COVID-19

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
следующий штам - эпсилон? а закончится, когда дойдём до омеги?
показати весь коментар
22.06.2021 12:54
+5
Не, не. Потом - переход на китайский алфавит.
показати весь коментар
22.06.2021 12:55
+5
Какая неисчерпаемая тема.
Обозвали грипп коронавирусом и теперь всю жизнь можно дерибанить бюджет и доить лохотрат.)
показати весь коментар
22.06.2021 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є ще варіант, що він вже в Україні
показати весь коментар
22.06.2021 12:50 Відповісти
1000%. Учитывая наш уровень.тестирования
показати весь коментар
22.06.2021 12:52 Відповісти
а якісь тести визначають штам?
показати весь коментар
22.06.2021 13:03 Відповісти
Ага, я недавно из Турции прилетал и видел ваши ограничения. Ничему дураков жизнь не учит.
показати весь коментар
22.06.2021 12:51 Відповісти
главное, что всем вирусам чихать с высокой башни на эти ограничения
показати весь коментар
22.06.2021 13:03 Відповісти
Ляшко о подготовке Украины к штамму коронавируса "дельта": Наращиваем иммунопрофилактику и вводим ограничения для иностранцев - Цензор.НЕТ 2690
показати весь коментар
22.06.2021 12:52 Відповісти
Ляшко о подготовке Украины к штамму коронавируса "дельта": Наращиваем иммунопрофилактику и вводим ограничения для иностранцев

Витя, иди на.уй. Тебе, ****, больше заняться нечем? Или с другой темы столько бабла не выпилишь?
показати весь коментар
22.06.2021 12:53 Відповісти
у него ещё пальтишка нету.
показати весь коментар
22.06.2021 12:54 Відповісти
следующий штам - эпсилон? а закончится, когда дойдём до омеги?
показати весь коментар
22.06.2021 12:54 Відповісти
Не, не. Потом - переход на китайский алфавит.
показати весь коментар
22.06.2021 12:55 Відповісти
Какой зачотный бред.
Оказывается старые шмурдяки уже заведомо полезны против штамма, который не существовал когда шмурдяки готовились.

Блин, этот козёл всех остальных тоже за козлов держит что ли ?
показати весь коментар
22.06.2021 12:57 Відповісти
Наращиваем иммунопрофилактику - рекомендуют сало+цыбуля?
показати весь коментар
22.06.2021 13:01 Відповісти
ядовитую жижу в оба глаза
а вообще пофиг куда, итог не будет отличаться
показати весь коментар
22.06.2021 13:04 Відповісти
Какая неисчерпаемая тема.
Обозвали грипп коронавирусом и теперь всю жизнь можно дерибанить бюджет и доить лохотрат.)
показати весь коментар
22.06.2021 13:08 Відповісти
Пока кого-то из них не выловят в реке с тазиком цемента по щиколотку
показати весь коментар
22.06.2021 13:11 Відповісти
Ляшко про підготовку України до штаму коронавірусу "дельта": нарощуємо імунопрофілактику і запроваджуємо обмеження для іноземців - Цензор.НЕТ 3917
показати весь коментар
22.06.2021 13:21 Відповісти
где коронобесов нет там и проблемы этой нет. Что у белорусов, ведь истина в сравнениях
показати весь коментар
22.06.2021 13:46 Відповісти
 
 