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Ляшко про підготовку України до штаму коронавірусу "дельта": нарощуємо імунопрофілактику і запроваджуємо обмеження для іноземців
Україна вже готується до можливої появи індійського штаму COVID-19. Зокрема, нарощуються темпи вакцинації й запроваджуються обмеження на кордоні для іноземців.
Про це на пресконференції після форуму "Україна 30" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Зараз ми як готуємося - шляхом вакцинації нашого населення. Зараз в Україні в наявності 2 628 000 доз вакцини, ми нарощуємо масштабну кампанію з імунопрофілактики, яка буде зростати кожен день", - зазначив Ляшко.
За його словами, паралельно з цим кожен, хто відвідує Україну, має надати негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повний курс вакцинації від коронавірусу.
Топ коментарі
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Витя, иди на.уй. Тебе, ****, больше заняться нечем? Или с другой темы столько бабла не выпилишь?
Оказывается старые шмурдяки уже заведомо полезны против штамма, который не существовал когда шмурдяки готовились.
Блин, этот козёл всех остальных тоже за козлов держит что ли ?
а вообще пофиг куда, итог не будет отличаться
Обозвали грипп коронавирусом и теперь всю жизнь можно дерибанить бюджет и доить лохотрат.)