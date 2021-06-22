Ляшко про підготовку України до штаму коронавірусу "дельта": нарощуємо імунопрофілактику і запроваджуємо обмеження для іноземців

Україна вже готується до можливої ​​появи індійського штаму COVID-19. Зокрема, нарощуються темпи вакцинації й запроваджуються обмеження на кордоні для іноземців.

Про це на пресконференції після форуму "Україна 30" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз ми як готуємося - шляхом вакцинації нашого населення. Зараз в Україні в наявності 2 628 000 доз вакцини, ми нарощуємо масштабну кампанію з імунопрофілактики, яка буде зростати кожен день", - зазначив Ляшко.

За його словами, паралельно з цим кожен, хто відвідує Україну, має надати негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повний курс вакцинації від коронавірусу.

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