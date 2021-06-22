Медичні чекапи для людей старше 55 років: Ляшко пояснив, про які обстеження йдеться
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкрив подробиці проведення медичних чекапів. Зокрема, йдеться про регулярний моніторинг аналізу крові.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив у ході брифінгу.
"Це для людей старше 55 років. Громадянин повинен проходити щорічний медичний огляд сімейним лікарем. Є певні скринінгові процедури, які він повинен рекомендувати для проходження", - зазначив глава МОЗ.
За його словами, йдеться про регулярний моніторинг аналізу крові.
"Ми говоримо про регулярний моніторинг аналізу крові, який може показувати певні патологічні зміни, які відбуваються в організмі, а також про певні скринінгові програми, наприклад, раннього виявлення раку прямої кишки, раку молочної залози. Це буде направлення на мамографію", - зазначив Ляшко.
Він підкреслив, що у додатку "Дія" запустять кабінет пацієнта, в якому можна буде відслідковувати проходження медичних чекапів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні будуть повні медичні обстеження кожні два роки для українців старше 55 років. А для деяких категорій - щорічно.
Як повідомлялося, раніше на сайті президента був опублікований указ Зеленського про підвищення зарплат медикам. Вирішити це питання доручили Кабміну.
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На цю "реформу" Зе клоуни захочуть пару млрд. гривень з бюджету взяти і срати їм на здоровля українців. Якщо б хтіли здоровля українців, то підвищили ціни на тютюн і бухло, а частину податків від продажу сигарет і бухла пішли б на програми по оздоровленню націю.
А ТАК ТОЛКУ З ТИХ МЕДКОМІСЙ - ВОНИ НЕ ЛІКУЮТЬ І НЕ ДОПОМАГАЮТЬ ЛЮДЯМ.
Что касается обследований, то они позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их проще, или вообще возможно, лечить.
ЯКЩО ЛЮДИНІ СРАТИ НА СВОЄ ЗДОРОВЛЯ, то ніхто ії не заставе про нього турбуватись окрім рідних, але рідні це не держава, держава не повинна свічку тримати у домах людей.