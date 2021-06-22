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Медичні чекапи для людей старше 55 років: Ляшко пояснив, про які обстеження йдеться

Медичні чекапи для людей старше 55 років: Ляшко пояснив, про які обстеження йдеться

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкрив подробиці проведення медичних чекапів. Зокрема, йдеться про регулярний моніторинг аналізу крові.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив у ході брифінгу.

"Це для людей старше 55 років. Громадянин повинен проходити щорічний медичний огляд сімейним лікарем. Є певні скринінгові процедури, які він повинен рекомендувати для проходження", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, йдеться про регулярний моніторинг аналізу крові.

"Ми говоримо про регулярний моніторинг аналізу крові, який може показувати певні патологічні зміни, які відбуваються в організмі, а також про певні скринінгові програми, наприклад, раннього виявлення раку прямої кишки, раку молочної залози. Це буде направлення на мамографію", - зазначив Ляшко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Для людей старше 55 років будуть запроваджені повні медичні обстеження кожні 2 роки, - Зеленський. ВIДЕО

Він підкреслив, що у додатку "Дія" запустять кабінет пацієнта, в якому можна буде відслідковувати проходження медичних чекапів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні будуть повні медичні обстеження кожні два роки для українців старше 55 років. А для деяких категорій - щорічно.

Як повідомлялося, раніше на сайті президента був опублікований указ Зеленського про підвищення зарплат медикам. Вирішити це питання доручили Кабміну.

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) медицина (2117) МОЗ (5391) Ляшко Віктор (1512)


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Топ коментарі
+18
Власть, которая регулярно любит рассказывать сказки о том , что будет. У которой все в будущем, а не в настоящем. А в настоящем только одно -- воровство.
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22.06.2021 12:56
+15
Напомню, как "величайший" любит обещать золотые горы лохам и брать под контроль

Медицинские чек-апы для людей старше 55 лет: Ляшко объяснил, о каких обследованиях идет речь - Цензор.НЕТ 6620
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22.06.2021 13:00
+10
Це Супрун у спадок залишила, треба виконувати.
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22.06.2021 13:10
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На цю "реформу" Зе клоуни захочуть пару млрд. гривень з бюджету взяти і срати їм на здоровля українців. Якщо б хтіли здоровля українців, то підвищили ціни на тютюн і бухло, а частину податків від продажу сигарет і бухла пішли б на програми по оздоровленню націю.
А ТАК ТОЛКУ З ТИХ МЕДКОМІСЙ - ВОНИ НЕ ЛІКУЮТЬ І НЕ ДОПОМАГАЮТЬ ЛЮДЯМ.
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22.06.2021 18:35 Відповісти
Повышение цен приведет к увеличению прибыли табачных компаний, а не поступлений в бюджет. А вот акциз...
Что касается обследований, то они позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их проще, или вообще возможно, лечить.
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22.06.2021 18:38 Відповісти
Підвищення цін на цигарки, то що ти називаєж акциз принесе збільшення доходів у бюджет України і зменшення КОНТРАБАНДИ цигарок у ЄС, коли ціни на цигарки з ЄС зрівняється контрабанда сама відпаде. Теж саме з акцизом на алкоголь.
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22.06.2021 18:41 Відповісти
Ты продолжаешь путать цену и акциз. Это РАЗНЫЕ вещи. Погугли.
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22.06.2021 18:47 Відповісти
Ти чи попутаний, я тобі написав акциз, читати вмієш?
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22.06.2021 18:48 Відповісти
А то що там виявляється на ранніх стадіях, то нащі люди будуть купувати довідки у лікарів щоб не ходити по поліклініках і просиджувати у чергах до терапевтів.
ЯКЩО ЛЮДИНІ СРАТИ НА СВОЄ ЗДОРОВЛЯ, то ніхто ії не заставе про нього турбуватись окрім рідних, але рідні це не держава, держава не повинна свічку тримати у домах людей.
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22.06.2021 18:44 Відповісти
Если у тебя на ранней стадии выявят рак, диабет, или туберкулёз, то выжить у тебя будет намного больше шансов, чем, когда оно "полезет наружу".
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22.06.2021 18:48 Відповісти
не, ну естессно каждый, кому за 55, знает, что такое чек-ап и скрининг! а как иначе?
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22.06.2021 13:19 Відповісти
У гриль-бара "Эдем", который находился в фан-зоне, тире было наше родное, украинское.
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22.06.2021 13:25 Відповісти
вони знають "день здорової дитини", тому сказавши "день здорового пацієнта від 55" може підказати, що від пацієнтів хочуть чи що пропонується..
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22.06.2021 13:27 Відповісти
Я даже знаю, что скажет врач: "Кто вам сказал, что обследование бесплатно? Ах, Ляшко... Ну идите и обследуйтесь у него".
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22.06.2021 13:52 Відповісти
Ти куме здав кал на аналіз? Ні. Чому? Так пенсія маленька уже і срати нічим. А чому тоді ти не здав замість свого калу кал твого пса Сірка? Бо я його продав і за газ розрахувався
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22.06.2021 17:17 Відповісти
Ти, паскуда зелена, піди поясни бабці в селі,що таке твій чек-ап. Вона тобі швидко в очі наплює.Зовсім обнагліли,сволочі.Ну нічого,скоро ваше крадівництво вже закінчиться.Терпіння не вічне...
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22.06.2021 22:23 Відповісти
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