УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4211 відвідувач онлайн
Новини
5 380 33

Мер Івано-Франківська Марцінків оголосив "полювання на графітників": Кожен другий випадок - це реклама наркотиків. Тому, хто спіймає, - даємо 10 тис. грн

Мер Івано-Франківська Марцінків оголосив

Мер Івано-Франківська Руслан Маріцнків оголосив "полювання на графітників", які "рекламують" інтернет-магазини з продажу наркотиків.

Про це Марцінків повідомив у Facebook,  інформує Цензор.НЕТ.

"Оголошуємо полювання на графітників. Найгірше у графіті, які "прикрашають" паркани та фасади в місті навіть не те, що це хуліганство. А те, що кожен другий випадок – це реклама наркотиків… Хто зловить графітчика – даємо 10 000 гривень премії. уніципали, поліція, байдуже. Треба зловити хоча б одного і показово покарати. А потім дивуємося чого водій під кайфом збиває дитину. Тому треба ловити, фотографувати, і карати", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську водій, який перебував у стані наркотичного сп'яніння, збив п'ятирічну дитину на переході.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр масової вакцинації почав свою роботу в Івано-Франківську

Автор: 

Івано-Франківськ (516) наркотики (1447) Марцінків Руслан (100) боротьба з наркотиками (147)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
А давати треба сотню батогів по голій сраці. Прямо на місці.
показати весь коментар
22.06.2021 13:02
+7
Задовбали ци рекламисти наркотиків, наскільки знаю це наркомани яким ділєр дає або знижку на наркоту або дозу в обмін на написи балончиком по всьому місті. Цікаво що вони є у кожному місті України - і в Харкові і у Франківську і у Херсоні з Черніговим.
показати весь коментар
22.06.2021 13:06
+6
Канабіс та психделіку давно вже треба легалізувати - і натомість сфокусувати зусилля на жорсткій боротьбі з опіатною наркомафією, а також із постачальниками/ділерами новомодної синтетичної отрути (спайси, солі та подібне - це справжнє зло).
показати весь коментар
22.06.2021 13:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно пора.
показати весь коментар
22.06.2021 15:13 Відповісти
Разорится . Они быстро скооперируются - одни рисуют , другие ловят . А с малолеток спроу никакого .
показати весь коментар
22.06.2021 13:00 Відповісти
С родителей как сдерут 34000 грн, (а то и больше) - будет рефлекс на всю жизнь не рисовать.
показати весь коментар
22.06.2021 15:15 Відповісти
Бєрі сачок сиди в засадє..
🤣
показати весь коментар
22.06.2021 13:01 Відповісти
Какой занятный язык, наверное руцкий?
показати весь коментар
22.06.2021 13:30 Відповісти
Перша школа на Українській....
І рузький знаю краще , пацакчику, і ще декілька мов...
А Ти будеш вже 37 в моєму списку-які захищають "извращенийо" рузькаго язіка....😁
показати весь коментар
22.06.2021 13:40 Відповісти
А давати треба сотню батогів по голій сраці. Прямо на місці.
показати весь коментар
22.06.2021 13:02 Відповісти
Шурик, это не наш метод...
показати весь коментар
22.06.2021 13:06 Відповісти
Тільки спочатку треба надійно зафіксувати на відео факт нанесення наркореклами. Бо інакше опинитися "не в тому місці" може і випадковий перехожий.
А взагалі непогана ініціатива. Особисто я хоч і можу "сказать наркотикам иногда" (канабіс, амфетаміни) - але з оцими новомодними методами не зв'язувався, є перевірені надійні джерела )) а оці закладочники реально задовбали, щойно настає темрява - і у дворах починається нервова движуха характерних "вонні" з ліхтариками... а дехто і вдень шукає, "ниразу не палясь"
показати весь коментар
22.06.2021 13:10 Відповісти
"Муниципалы, полиция, безразлично."

Источник: https://censor.net/ru/n3272715

Нескончаемые миллиарды Авакову дают ноль ефекта в работе его подчиненных.
Хотя, до подчиненных эти миллиарды вряд ли доходят ...
показати весь коментар
22.06.2021 13:04 Відповісти
плохой сон это плохо, плохой сон это плохо
показати весь коментар
22.06.2021 13:06 Відповісти
Задовбали ци рекламисти наркотиків, наскільки знаю це наркомани яким ділєр дає або знижку на наркоту або дозу в обмін на написи балончиком по всьому місті. Цікаво що вони є у кожному місті України - і в Харкові і у Франківську і у Херсоні з Черніговим.
показати весь коментар
22.06.2021 13:06 Відповісти
У Дніпрі аналогічна зуйня.
показати весь коментар
22.06.2021 13:12 Відповісти
З наркомафією потрібно жорстко боротися.В нас для цього є різні органи.Я не вірю,що не можна перемогти наркомафію.Хоча би частково.
показати весь коментар
22.06.2021 13:09 Відповісти
Канабіс та психделіку давно вже треба легалізувати - і натомість сфокусувати зусилля на жорсткій боротьбі з опіатною наркомафією, а також із постачальниками/ділерами новомодної синтетичної отрути (спайси, солі та подібне - це справжнє зло).
показати весь коментар
22.06.2021 13:17 Відповісти
*психоделіку
показати весь коментар
22.06.2021 13:17 Відповісти
З канабіса багато хто підсідає на важкі наркотики.Знаючи наше законодавство і людей.Поки що напевне не можна легалізовувати його.Щоб гірше не було.
показати весь коментар
22.06.2021 13:25 Відповісти
Насправді не більше, ніж уксусів, які починають з пивного алкоголізму і потім переходять на важку синьку.
показати весь коментар
22.06.2021 13:32 Відповісти
Алкоголь також зло.
показати весь коментар
22.06.2021 13:47 Відповісти
Причому набагато більше зло, ніж канабіс. Хоча б із суто соціального погляду криміногенності. Фраза "накурена бійка" - це вже смішно, якась ґабсурдна буфонада Чого не скажеш про конфлікти під синім прапором, тут часто одні йдуть у землю, інші у буцигарню...
показати весь коментар
22.06.2021 13:53 Відповісти
Сам по собі канабіс і не зло.Але ж наші люди не будуть просто його покурувати.Будуть змішувати все.Крім того він буде наліво і направо продаватися,а не чітко відведених місцях.
показати весь коментар
22.06.2021 14:06 Відповісти
На солі молодь підсідає страшно.І покинути приймати цю гидоту практично неможливо.Хтось же отримує надприбутки.Хіба наші компетентні органи не знають хто? А може в долі.
показати весь коментар
22.06.2021 13:27 Відповісти
С канабисом понятно, давно нужно, но психоделика, в смысле лсд? Это такое же зло, понятно еще с 60-х стало, когда люди начали с ума сходить
показати весь коментар
22.06.2021 13:54 Відповісти
Окрім ЛСД, існують також галюциногенні губи́ (найвідоміші - Psilocybe semilanceata), Salvia divinorum та інші цікаві речовини.
До речі, ЛСД має практично нульову токсичність. Хоча з боку психіки ризик є, особливо якщо у психонавта вже наявні Мер Івано-Франківська Марцінків оголосив "полювання на графітників": Кожен другий випадок - це реклама наркотиків. Тому, хто спіймає, - даємо 10 тис. грн - Цензор.НЕТ 615 захворювання та розлади.
показати весь коментар
22.06.2021 14:02 Відповісти
а мэр Франковска отличает граффити от объявления краской?
показати весь коментар
22.06.2021 13:17 Відповісти
Щас уже нету чётких граней, любой графический объект можно трактовать и как препдмет изобразительного искусства, и как рекламу фена.
Кроме того ещё не ушли в онлайн и обычные информационные сообщения, типа "Витя лох", "Лена бледь" и "Биопаспорт - чип на лбу".
показати весь коментар
22.06.2021 13:36 Відповісти
Мэр не знает, кто крышует наркоторговцев?
показати весь коментар
22.06.2021 13:34 Відповісти
Торговцев щас нихто не крышует, ето дети в телеграмме, их тысячи.
Крышуют оптовиков и производителей, а они могут быть и не местные.
показати весь коментар
22.06.2021 13:40 Відповісти
Стосовно тих, хто рекламує наркоту - можна оголошувати нагороду за скальпи. Так дієвіше. Толку його ловити? Мєнти відпустять. Це ж їх люди
показати весь коментар
22.06.2021 13:35 Відповісти
+ монополию на насилие имеет только полюция, а мусора нелюди, по этому сначала подчинись, а потом оспарюй (с) Арсен Барисыч
показати весь коментар
22.06.2021 14:08 Відповісти
Я вообще считаю, что те кто на заборах и фасадах зданий рисует какие-то каракули, то нада им ноги ломать мудакам, даже если то не реклама наркоты а безобидная хрень. Ты, ***** тот забор ставил? Ты тот фасад красил? Отож...
показати весь коментар
22.06.2021 14:04 Відповісти
Треба НЕ 10000 грн давати, а 10 років "рекламщикам". Подумають
показати весь коментар
22.06.2021 14:20 Відповісти
 
 