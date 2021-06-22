Мер Івано-Франківська Марцінків оголосив "полювання на графітників": Кожен другий випадок - це реклама наркотиків. Тому, хто спіймає, - даємо 10 тис. грн
Мер Івано-Франківська Руслан Маріцнків оголосив "полювання на графітників", які "рекламують" інтернет-магазини з продажу наркотиків.
Про це Марцінків повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Оголошуємо полювання на графітників. Найгірше у графіті, які "прикрашають" паркани та фасади в місті навіть не те, що це хуліганство. А те, що кожен другий випадок – це реклама наркотиків… Хто зловить графітчика – даємо 10 000 гривень премії. уніципали, поліція, байдуже. Треба зловити хоча б одного і показово покарати. А потім дивуємося чого водій під кайфом збиває дитину. Тому треба ловити, фотографувати, і карати", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську водій, який перебував у стані наркотичного сп'яніння, збив п'ятирічну дитину на переході.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🤣
І рузький знаю краще , пацакчику, і ще декілька мов...
А Ти будеш вже 37 в моєму списку-які захищають "извращенийо" рузькаго язіка....😁
А взагалі непогана ініціатива. Особисто я хоч і можу "сказать наркотикам иногда" (канабіс, амфетаміни) - але з оцими новомодними методами не зв'язувався, є перевірені надійні джерела )) а оці закладочники реально задовбали, щойно настає темрява - і у дворах починається нервова движуха характерних "вонні" з ліхтариками... а дехто і вдень шукає, "ниразу не палясь"
Источник: https://censor.net/ru/n3272715
Нескончаемые миллиарды Авакову дают ноль ефекта в работе его подчиненных.
Хотя, до подчиненных эти миллиарды вряд ли доходят ...
До речі, ЛСД має практично нульову токсичність. Хоча з боку психіки ризик є, особливо якщо у психонавта вже наявні захворювання та розлади.
Кроме того ещё не ушли в онлайн и обычные информационные сообщения, типа "Витя лох", "Лена бледь" и "Биопаспорт - чип на лбу".
Крышуют оптовиков и производителей, а они могут быть и не местные.