Мер Івано-Франківська Марцінків оголосив "полювання на графітників": Кожен другий випадок - це реклама наркотиків. Тому, хто спіймає, - даємо 10 тис. грн

Мер Івано-Франківська Руслан Маріцнків оголосив "полювання на графітників", які "рекламують" інтернет-магазини з продажу наркотиків.

Про це Марцінків повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Оголошуємо полювання на графітників. Найгірше у графіті, які "прикрашають" паркани та фасади в місті навіть не те, що це хуліганство. А те, що кожен другий випадок – це реклама наркотиків… Хто зловить графітчика – даємо 10 000 гривень премії. уніципали, поліція, байдуже. Треба зловити хоча б одного і показово покарати. А потім дивуємося чого водій під кайфом збиває дитину. Тому треба ловити, фотографувати, і карати", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську водій, який перебував у стані наркотичного сп'яніння, збив п'ятирічну дитину на переході.

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