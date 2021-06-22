Комітет ВР з нацбезпеки почав розгляд поправок до законопроєкту про СБУ: мені вже погрожують кримінальною справою, - "слуга народу" Безугла. ВIДЕО
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки приступив до розгляду поправок до законопроєкту про Службу безпеки України.
Про це повідомила на своїй сторінці в фейсбуці заступниця голови парламентського комітету з нацоборони, глава робочої групи з підготовки законопроєкту про реформу СБУ Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.
16 червня Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав розгляд поправок до закону про СБУ. В ході засідання комітету представник СБУ Алла Басилаєва заявила, що СБУ наполягає на розгляді кожної з поданих поправок окремо. Також вона зазначила, що в порівняльній таблиці з'явилася графа, в якій є норми законопроєкту, яких немає в поправках, поданих народними депутатами.
Коментуючи цю заяву Мар'яна Безугла пояснила, що ця графа - це складова висновку комітету для фіналізації законопроєкту.
"Ми діємо згідно з регламентом. Порівняльна таблиця це тільки проєкт. ... Згідно з регламентом, ви знаєте, комітет може прийняти ті чи інші зміни, щоб фіналізувати законопроєкт", - пояснила Безугла.
В результаті комітет не зміг приступити до розгляду поправок і пішов на перерву.
Варто зазначити, що на цьому засіданні комітету були присутні представники представництва НАТО, Євросоюзу і посольства США в Україні.
"Попри опір і скандали таки почали розгляд реформи СБУ на комітеті, а нардепи Бужанський і Мамка вже хм ... погрожують?
Текст з телеграм-каналу Максима Бужанського, де він опублікував лист Григорія Мамки з ОПЗЖ. Ніяких дивних поправок від "лівої людини" тощо не було, звичайно. Це неправда", - розповіла пізніше Безугла.
"Таблиця з реформою СБУ на розгляді Комітету. Вона легальна і затверджена до розгляду одноголосним рішенням Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки минулої середи. Відеозапис цього рішення нижче. Наступне засідання відбудеться через тиждень, цей — тиждень роботи з виборцями. Далі можемо засідати хоч кожного дня))) Рухаємося. Як сказав один колега, котрий працював в Парламенті значно довше, коли лише намагалися приступити хоч до якихось законодавчих змін щодо СБУ, над Парламентом здіймались сили небесні (небесні?), починався шалений опір, "надточне" цитування процедур й обмежень і тощо, тощо, тощо. Так близько ще ніхто не підбирався", - пояснила Безугла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шаріков в навій іпостасі!
https://t.me/Sharpreview/4340
А тут, оказывается, её особенности видны и не специалистам в области психиатрии.
Вот кто её вообще выбрал в депутаты и зачем её назначили в такой комитет?
Это же просто кошмар.
И такие люди, по глупости их избирателей, теперь решают наши с вами судьбы.
У неё, к сожалению, явные нарушения мышления, резонёрство, непоследовательность и расплывчатость, поэтому если её слушать, то явно видно, что она ни одну мысль не может последовательно довести от начала до конца, начинает всякие не относящиеся к сути вопроса путаные рассуждения, в которых нет логики и понять её невозможно.
Это я вам на бытовом языке постаралась объяснить особенности мышления этой барышни.
Зебилов к выборам вообще допускать нельзя!