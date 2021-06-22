Комітет ВР з нацбезпеки почав розгляд поправок до законопроєкту про СБУ: мені вже погрожують кримінальною справою, - "слуга народу" Безугла. ВIДЕО

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки приступив до розгляду поправок до законопроєкту про Службу безпеки України.

Про це повідомила на своїй сторінці в фейсбуці заступниця голови парламентського комітету з нацоборони, глава робочої групи з підготовки законопроєкту про реформу СБУ Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

16 червня Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав розгляд поправок до закону про СБУ. В ході засідання комітету представник СБУ Алла Басилаєва заявила, що СБУ наполягає на розгляді кожної з поданих поправок окремо. Також вона зазначила, що в порівняльній таблиці з'явилася графа, в якій є норми законопроєкту, яких немає в поправках, поданих народними депутатами.

Коментуючи цю заяву Мар'яна Безугла пояснила, що ця графа - це складова висновку комітету для фіналізації законопроєкту.

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"Ми діємо згідно з регламентом. Порівняльна таблиця це тільки проєкт. ... Згідно з регламентом, ви знаєте, комітет може прийняти ті чи інші зміни, щоб фіналізувати законопроєкт", - пояснила Безугла.

В результаті комітет не зміг приступити до розгляду поправок і пішов на перерву.

Варто зазначити, що на цьому засіданні комітету були присутні представники представництва НАТО, Євросоюзу і посольства США в Україні.

"Попри опір і скандали таки почали розгляд реформи СБУ на комітеті, а нардепи Бужанський і Мамка вже хм ... погрожують?

Текст з телеграм-каналу Максима Бужанського, де він опублікував лист Григорія Мамки з ОПЗЖ. Ніяких дивних поправок від "лівої людини" тощо не було, звичайно. Це неправда", - розповіла пізніше Безугла.

"Таблиця з реформою СБУ на розгляді Комітету. Вона легальна і затверджена до розгляду одноголосним рішенням Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки минулої середи. Відеозапис цього рішення нижче. Наступне засідання відбудеться через тиждень, цей — тиждень роботи з виборцями. Далі можемо засідати хоч кожного дня))) Рухаємося. Як сказав один колега, котрий працював в Парламенті значно довше, коли лише намагалися приступити хоч до якихось законодавчих змін щодо СБУ, над Парламентом здіймались сили небесні (небесні?), починався шалений опір, "надточне" цитування процедур й обмежень і тощо, тощо, тощо. Так близько ще ніхто не підбирався", - пояснила Безугла.

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