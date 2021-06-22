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Новини
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Комітет ВР з нацбезпеки почав розгляд поправок до законопроєкту про СБУ: мені вже погрожують кримінальною справою, - "слуга народу" Безугла. ВIДЕО

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки приступив до розгляду поправок до законопроєкту про Службу безпеки України.

Про це повідомила на своїй сторінці в фейсбуці заступниця голови парламентського комітету з нацоборони, глава робочої групи з підготовки законопроєкту про реформу СБУ Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

16 червня Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав розгляд поправок до закону про СБУ. В ході засідання комітету представник СБУ Алла Басилаєва заявила, що СБУ наполягає на розгляді кожної з поданих поправок окремо. Також вона зазначила, що в порівняльній таблиці з'явилася графа, в якій є норми законопроєкту, яких немає в поправках, поданих народними депутатами.

Коментуючи цю заяву Мар'яна Безугла пояснила, що ця графа - це складова висновку комітету для фіналізації законопроєкту.

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"Ми діємо згідно з регламентом. Порівняльна таблиця це тільки проєкт. ... Згідно з регламентом, ви знаєте, комітет може прийняти ті чи інші зміни, щоб фіналізувати законопроєкт", - пояснила Безугла.

В результаті комітет не зміг приступити до розгляду поправок і пішов на перерву.

Варто зазначити, що на цьому засіданні комітету були присутні представники представництва НАТО, Євросоюзу і посольства США в Україні.

"Попри опір і скандали таки почали розгляд реформи СБУ на комітеті, а нардепи Бужанський і Мамка вже хм ... погрожують?

Текст з телеграм-каналу Максима Бужанського, де він опублікував лист Григорія Мамки з ОПЗЖ. Ніяких дивних поправок від "лівої людини" тощо не було, звичайно. Це неправда", - розповіла пізніше Безугла.

"Таблиця з реформою СБУ на розгляді Комітету. Вона легальна і затверджена до розгляду одноголосним рішенням Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки минулої середи. Відеозапис цього рішення нижче. Наступне засідання відбудеться через тиждень, цей — тиждень роботи з виборцями. Далі можемо засідати хоч кожного дня))) Рухаємося. Як сказав один колега, котрий працював в Парламенті значно довше, коли лише намагалися приступити хоч до якихось законодавчих змін щодо СБУ, над Парламентом здіймались сили небесні (небесні?), починався шалений опір, "надточне" цитування процедур й обмежень і тощо, тощо, тощо. Так близько ще ніхто не підбирався", - пояснила Безугла.

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Комітет ВР з нацбезпеки почав розгляд поправок до законопроєкту про СБУ: мені вже погрожують кримінальною справою, - слуга народу Безугла 01
Комітет ВР з нацбезпеки почав розгляд поправок до законопроєкту про СБУ: мені вже погрожують кримінальною справою, - слуга народу Безугла 02
Комітет ВР з нацбезпеки почав розгляд поправок до законопроєкту про СБУ: мені вже погрожують кримінальною справою, - слуга народу Безугла 03
Комітет ВР з нацбезпеки почав розгляд поправок до законопроєкту про СБУ: мені вже погрожують кримінальною справою, - слуга народу Безугла 04
Комітет ВР з нацбезпеки почав розгляд поправок до законопроєкту про СБУ: мені вже погрожують кримінальною справою, - слуга народу Безугла 05

Автор: 

СБУ (12793) реформи (3206) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+18
Обличчя реформи СБУ

Шаріков в навій іпостасі!

Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 105
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22.06.2021 13:30
+17
На ранок сьогодні.

https://t.me/Sharpreview/4340

Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 1837
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22.06.2021 13:24
+16
Угрожать можно человеку в здравом уме и твердой памяти, когда у человека нет ни того, ни другого, то это бессмысленное занятие.
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22.06.2021 13:13
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Угрожать можно человеку в здравом уме и твердой памяти, когда у человека нет ни того, ни другого, то это бессмысленное занятие.
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22.06.2021 13:13 Відповісти
Я, после нескольких просмотров этого .... на Прямом канале написал, что я думаю об этой ... Не буду уточнять, а то опять забанят. Да и вообще, грешно смеяться с убогих.
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22.06.2021 15:38 Відповісти
а шо,хіба нема за що?
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22.06.2021 13:14 Відповісти
для всього того кодла - купа "за що". Всіх - на нари
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22.06.2021 13:21 Відповісти
Язикату Хвеську за ґрати.
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22.06.2021 13:14 Відповісти
Я не знаю, шо Вона таке, але якщо проти неї Бужанський разом з ОПЗЖ, може вона в данному випадку все робить правило?
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22.06.2021 20:10 Відповісти
не лишайте кашников возможного поощрения или рапорта, о материальной помощи - командировки писавшего, на таможни - они же люди, у них семьи )))
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22.06.2021 13:16 Відповісти
при выходе на пенсию ,здоровые и не пожилые мужчины ,должны иметь свой бизнес - как минимум))
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22.06.2021 13:17 Відповісти
як ця морда кірпіча просить...
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22.06.2021 13:18 Відповісти
Обличчя реформи СБУ

Шаріков в навій іпостасі!

Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 105
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22.06.2021 13:30 Відповісти
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22.06.2021 14:01 Відповісти
В "конце епохі буратін" все стабільно.
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22.06.2021 13:20 Відповісти
Добрались наконец-то и до ярой сторонницы Зельца М.Безумной. Я удовлетворен ходом событий. Щасти!
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22.06.2021 13:23 Відповісти
а санітарами з психлікарні не погрожували ? бо мені здається ти від них втікла ...
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22.06.2021 13:24 Відповісти
На ранок сьогодні.

https://t.me/Sharpreview/4340

Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 1837
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22.06.2021 13:24 Відповісти
А як же ж тендер не провели, кошторис не затвердили??? Як так можна було звести нанівець старання виділити три мільйона доларів на помивку пам'ятника??
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22.06.2021 13:41 Відповісти
Респект!
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22.06.2021 13:43 Відповісти
Якась вона безглузда...
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22.06.2021 13:30 Відповісти
Не треба накручувати ціну. Ви (Безугла) в "слуги народу" лізли без вазеліну от і працюйте.
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22.06.2021 13:33 Відповісти
Слухайте, ця Мар'янка безглузда ще тупіша, ніж зельцман! Здивувала... Я думала, що більш тупих ідіотів, ніж бубачька не існує! А воно воно як... Вік живи-вік дивуйся!)
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22.06.2021 13:52 Відповісти
А вероятность есть и большая, можете робятка и загреметь. Разве что к власти придут еще безшабашные, типа Притулы.
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22.06.2021 13:53 Відповісти
Удивительное дело. Я как психиатр давно наблюдаю за Марьяной и также давно имею сомнение в её психической адекватности.
А тут, оказывается, её особенности видны и не специалистам в области психиатрии.
Вот кто её вообще выбрал в депутаты и зачем её назначили в такой комитет?
Это же просто кошмар.
И такие люди, по глупости их избирателей, теперь решают наши с вами судьбы.
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22.06.2021 14:02 Відповісти
Там надо за всей партией "слуг урода" следить психиатарам. Вот ,что бывает, когда партию делают, что называется "на коленке".
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22.06.2021 14:11 Відповісти
Да если бы за незнание того, сколько стран входят в НАТО.
У неё, к сожалению, явные нарушения мышления, резонёрство, непоследовательность и расплывчатость, поэтому если её слушать, то явно видно, что она ни одну мысль не может последовательно довести от начала до конца, начинает всякие не относящиеся к сути вопроса путаные рассуждения, в которых нет логики и понять её невозможно.
Это я вам на бытовом языке постаралась объяснить особенности мышления этой барышни.
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22.06.2021 15:46 Відповісти
эта тупая шмонька разбирается в нацбезопасности как кыва в науках или гордон в большой политике --- их бы отправить всех силос трамбовать до кывы в яму
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22.06.2021 16:38 Відповісти
неужто за незнание сколько стран входят в НАТО?
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22.06.2021 14:05 Відповісти
Дебілка калібрована! Зеленсько-вазелінова! Послухайте її на ефірах- блюватимеие як після суші В "Якіторії" харківська вата!
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22.06.2021 14:52 Відповісти
ЗЕЗЗКомітет ВР з нацбезпеки почав розгляд поправок до законопроєкту про СБУ: мені вже погрожують кримінальною справою, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 7544
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22.06.2021 14:55 Відповісти
Люди из зоопарка.
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22.06.2021 15:09 Відповісти
Іліта мля
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22.06.2021 16:47 Відповісти
в історіїї СРСР завжди були персонажі появу яких ніхто не коментував крім **********. Так, стало відомо, що обєднувало трьох "персон" -Троцького, Парвуса и міжнародного шпигуна С.Рейлі. По перше, вони були одеськими євреями і навчались в одній гімназії і були, як модно говорити "однокласниками". А потім все життя допомагали один одному. А Троцький з Леніним познайомились в швейцарії. коли проходили курс лікування разладів психічного здоровя. Там же і познайомились з залізним Феліксом, який мав такі ж проблеми із здоровям. Безсвідома їх жорстокість потім стала ознакою стійкості революціонера та моральних чеснот для наступників. Ці персони "нарубали" стільки безвинних голів, що тільки пол пот їх перевершив.
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22.06.2021 16:39 Відповісти
На хворих на голову кримінальна відповідальність не розповсюджується...
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22.06.2021 19:13 Відповісти
Що з операцією по вагнерівцям, руда безсоромна???
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22.06.2021 20:58 Відповісти
Вот у меня вопрос: какой идиот назначил начинающую врачиху-терапевта , к тому же безмозглую, руководить комитетом обороны и безопасности в воюющей стране????
Зебилов к выборам вообще допускать нельзя!
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23.06.2021 00:51 Відповісти
 
 