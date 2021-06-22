"Слуга народу" Кравчук про ініціативу в ПАРЄ: Кожен абзац резолюції - це цвях у труну окупації

У ПАРЄ в середу розглянуть резолюцію про права кримських татар в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла про шанси ухвалення цієї резолюції.

"Я думаю, є шанси навіть прийняти поправки, які її роблять ще жорсткішою. Завтра в комітеті в обід буде розгляд поправок. У цій резолюції кожен абзац — це цвях у труну окупації. Настільки жорсткої резолюції, яка стосується Криму і прав людей у ньому, ще в ПАРЄ не було. Звичайно, і до цього ПАРЄ неодноразово закликала Росію припинити окупацію і свавілля, які вони роблять", - сказала вона.

Кравчук відповіла, що може дати ухвалення такої резолюції в ПАРЄ.

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"Тут ідеться про кримських татар, яких переслідують у Криму, тих, кого перемістили на територію РФ у в'язниці. Ми дуже сподіваємося, що ця резолюція може бути використана їхніми адвокатами й у міжнародних судах. Рада Європи — це 47 країн, які підписали однакові зобов'язання поважати права людини, Конвенцію прав людини. Росія зараз фактично основний порушник цієї конвенції. Голосування щодо кримських татар для нас було принциповим. Не можна обміняти сто осіб у в'язниці, які щодня переживають за свої життя, на бізнес і видимість діалогу з Російською Федерацією", - сказала вона.

Нагадаємо, під час літньої сесії ПАРЄ цього тижня планується провести дебати і ухвалити всеосяжну резолюцію на захист прав кримських татар в умовах російської окупації Криму.

Дебати і голосування резолюції "Ситуація кримських татар" заплановані на середу, 23 червня.

Автором доповіді з цього питання буде ісландська парламентарка, представниця Піратської партії Ісландії і політичної групи соціалістів, демократів і зелених в ПАРЄ Торхільдур Сунна Аеварсдоттір.