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Новини Окуповані території
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"Слуга народу" Кравчук про ініціативу в ПАРЄ: Кожен абзац резолюції - це цвях у труну окупації

У ПАРЄ в середу розглянуть резолюцію про права кримських татар в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла про шанси ухвалення цієї резолюції.

"Я думаю, є шанси навіть прийняти поправки, які її роблять ще жорсткішою. Завтра в комітеті в обід буде розгляд поправок. У цій резолюції кожен абзац — це цвях у труну окупації. Настільки жорсткої резолюції, яка стосується Криму і прав людей у ньому, ще в ПАРЄ не було. Звичайно, і до цього ПАРЄ неодноразово закликала Росію припинити окупацію і свавілля, які вони роблять", - сказала вона.

Кравчук відповіла, що може дати ухвалення такої резолюції в ПАРЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра стартує літня сесія ПАРЄ: На порядку денному - резолюція щодо кримських татар

"Тут ідеться про кримських татар, яких переслідують у Криму, тих, кого перемістили на територію РФ у в'язниці. Ми дуже сподіваємося, що ця резолюція може бути використана їхніми адвокатами й у міжнародних судах. Рада Європи — це 47 країн, які підписали однакові зобов'язання поважати права людини, Конвенцію прав людини. Росія зараз фактично основний порушник цієї конвенції. Голосування щодо кримських татар для нас було принциповим. Не можна обміняти сто осіб у в'язниці, які щодня переживають за свої життя, на бізнес і видимість діалогу з Російською Федерацією", - сказала вона.

Нагадаємо, під час літньої сесії ПАРЄ цього тижня планується провести дебати і ухвалити всеосяжну резолюцію на захист прав кримських татар в умовах російської окупації Криму.

Дебати і голосування резолюції "Ситуація кримських татар" заплановані на середу, 23 червня.

Автором доповіді з цього питання буде ісландська парламентарка, представниця Піратської партії Ісландії і політичної групи соціалістів, демократів і зелених в ПАРЄ Торхільдур Сунна Аеварсдоттір.

Автор: 

Крим (14135) ПАРЄ (848) резолюція (280) кримські татари (2004) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+11
Ви навіщо кацапів у ПАСЕ впустили, борцуни зеленопупі?
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22.06.2021 13:31
+9
...кожен абзац резолюції - це пукання собі під ніс у закритому невеликому приміщенні. Скільки тих вже абзаців і резолюцій було, а Пуйло й нині любий царь мокшів.
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22.06.2021 13:32
+3
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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22.06.2021 13:55
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Ви навіщо кацапів у ПАСЕ впустили, борцуни зеленопупі?
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22.06.2021 13:31 Відповісти
...кожен абзац резолюції - це пукання собі під ніс у закритому невеликому приміщенні. Скільки тих вже абзаців і резолюцій було, а Пуйло й нині любий царь мокшів.
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22.06.2021 13:32 Відповісти
а рашка имеет право вето??? плюс нескольео ее подлиз...
или сия резолюция носит чисто декларативный характер ? (и рахе не стоит и пыжиться)))
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22.06.2021 13:35 Відповісти
перечитай будапештський меморандум , там все так грозно написано ,тільки в кінці пшик !
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22.06.2021 13:43 Відповісти
Торхильдур Сунна Аеварсдоттир - да ладно.
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22.06.2021 13:49 Відповісти
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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22.06.2021 13:55 Відповісти
І правильно зробив. Дебілам не зрозуміти.
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22.06.2021 20:11 Відповісти
гвоздомёты, мать их.... об угол головой
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22.06.2021 14:32 Відповісти
Цих "слуг" уже ніхто не слухає...
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22.06.2021 15:41 Відповісти
А вышвырнуть орков из ПАРЕ когда собираетесь?
Когда они с китайцами весь мир на двоих делить будут?!
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22.06.2021 16:06 Відповісти
"...Пиратской партии Исландии..."

Назва партії супер👍
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22.06.2021 16:26 Відповісти
 
 