Чорне море не має бути "російським озером", як би цього не хотілося сусіду-агресору, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Чорне море ніколи не було і не має бути "російським озером".
Про це секретар Данілов повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Секретар РНБО розповів, що вчора під час урочистого прийому з нагоди прибуття есмінця HMS Defender (D36) Королівського військово-морського флоту Великої Британії в порт Одеси капітан HMS Defender Вінс Оуен вручив йому історичний принт першої в світі британської карти Чорного моря.
"Ця пам‘ятна річ ще раз нагадує нам про те, що Чорне море ніколи не було й не має бути "російським озером", як би цього не хотілося нашому сусідові-агресору", - підкреслив Данілов.
За словами секретаря РНБО, військовослужбовці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ, піхотинці Королівських ВМС Великої Британії і Корпусу морської піхоти США продемонстрували високопрофесійні навички взаємодії і командної роботи.
"Безпека Чорноморського регіону міцнішає у співпраці з нашими партнерами - країнами-членами НАТО", - підсумував Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спочатку ******** Порошенка, що направив кораблі в Керченську протоку. ДБР взагалі вважають прохід українських кораблів українським морем-кримінальним злочином та допитують українських моряків. А потім роблять такі заяви. Язиком трєпать-нє мєшкі ворочать
Про "злив" зеленою зграєю юридичного переслідування рф за агресію в Керченській протоці,вже й мовчу...
Вы обратили внимание, что в последнее время в медиа-сфере стало очень много секретаря СНБО Алексея Данилова? На первый взгляд ничего удивительного. С тех пор как СНБО превратился в СБУ, прокуратуру и суд в одном лице, вес секретаря СНБО взлетел до небес. Но есть и еще одна деталь, которая вскоре рискует перерасти в большой скандал.
У Данилова наступило классическое головокружение от успехов. Давно известно, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Данилов к которому после запуска сериала «Санкции СНБО» потянулись просители и решалы, вдруг почувствовал себя вершителем судеб страны. Источники сообщают, что от резкого взлета из руководителей Украинского фонда поддержки предпринимательства в главы Совета нацбазопасности и угрозу для контрабандистов и олигархов, Данилов вдруг уверовал, что он может направлять все прихоти президента Зеленського в русло нужное конкретно ему.
Точнее так. Данилов увидел, что направлять прихоти Зеленского куда нужно - не сложно. И тут он не далек от истины. Мы уже писали, что без своего окружения (в первую очередь - без Ермака), Зеленский это ноль без палочки. Направлять то желание президента в нужное русло можно. Только кто же Данилову даст это делать? Монополией на прихоти Зеленского сейчас владеет Андрей Ермак, и компаньоны в этом деликатном вопросе ему не нужны.
Зато, мы должны признать, Андрей Ермак умеет прекрасно превращать проблему в возможность. Поскольку Данилов возомнил, что он теперь может руководить силовиками, Ермак подтолкнул его командовать МВД своего «заклятого друга» Арсена Авакова. «Мощный министр» естественно удивился такой наглости и ответил секретарю СНБО в том стиле, что министры секретарям не подчиняются. Данилов закусил удила, его настроения заметили противники Авакова и сразу СМИ и анонимные телеграмм-каналы взорвались новостями о скорой отставке Авакова. Не без «помощи» ЛОМов Подоляка взорвались, советник Ермака - мастер провокаций.
Аваков естественно воспринял все это как накат со стороны Данилова, и стал отпускать в адрес Алексея Мячеславовича обидные шутки. Недавно Аваков даже пообещал при свидетелях «стереть Данилова с политической карты».
Так что ожидаем теперь появления в СМИ компромата на Данилова, критики Даниловым работы МВД, и президента Зеленского, который привычно будет пытаться играть «и вашим - и нашим». А рядом будет стоять Ермак и пожирать лимоны - чтобы не выглядеть слишком довольным.