Чорне море не має бути "російським озером", як би цього не хотілося сусіду-агресору, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Чорне море ніколи не було і не має бути "російським озером".

Про це секретар Данілов повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Секретар РНБО розповів, що вчора під час урочистого прийому з нагоди прибуття есмінця HMS Defender (D36) Королівського військово-морського флоту Великої Британії в порт Одеси капітан HMS Defender Вінс Оуен вручив йому історичний принт першої в світі британської карти Чорного моря.

"Ця пам‘ятна річ ще раз нагадує нам про те, що Чорне море ніколи не було й не має бути "російським озером", як би цього не хотілося нашому сусідові-агресору", - підкреслив Данілов.

За словами секретаря РНБО, військовослужбовці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ, піхотинці Королівських ВМС Великої Британії і Корпусу морської піхоти США продемонстрували високопрофесійні навички взаємодії і командної роботи.

"Безпека Чорноморського регіону міцнішає у співпраці з нашими партнерами - країнами-членами НАТО", - підсумував Данілов.

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