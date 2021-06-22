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Новини Коронавірус і карантин
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Євросоюз додатково отримає 150 млн доз вакцини проти коронавірусу Moderna, - фон дер Ляєн

Євросоюз додатково отримає 150 млн доз вакцини проти коронавірусу Moderna, - фон дер Ляєн

Влада ЄС домовилася про додаткові постачання ще 150 млн доз вакцини компанії Moderna проти COVID-19.

Про це заявила у вівторок глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми забезпечили 150 млн додаткових доз вакцини Moderna", - написала вона.

Вона зазначила, що також у процесі погодження перебуває контракт на постачання "вакцин нового покоління". Глава Єврокомісії пояснила, що тим самим ЄС отримає "гнучкість" в отриманні препаратів для захисту населення від нових варіантів COVID-19.

Читайте: Бідні країни зіткнулися з дефіцитом вакцин проти COVID-19, - ВООЗ

Автор: 

вакцина (4419) Єврокомісія (2148) карантин (18172) Євросоюз (13374) фон дер Ляєн Урсула (765) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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мадам баронесса, як відпочили на саміті? Чи був в нагоді купальник?
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22.06.2021 13:58 Відповісти
Вони їх що, солити ті вакцини надумали? І так вже зарезервували вакцин у три рази більше чисельності населення. А білим неграм Європи що купувати?
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22.06.2021 14:10 Відповісти
😂
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22.06.2021 18:43 Відповісти
дєПутани та іже с німі - гатовьтє попкі!!
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22.06.2021 14:07 Відповісти
"https://censor.net/ua/news/3272730/yevrosoyuz_dodatkovo_otrymaye_150_mln_doz_vaktsyny_proty_koronavirusu_moderna_fon_der_lyayen".... Скажіть, хто вам шпальти пише? Я не знав, що Moderna - коронавірус )))
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22.06.2021 14:13 Відповісти
 
 