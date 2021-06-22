Євросоюз додатково отримає 150 млн доз вакцини проти коронавірусу Moderna, - фон дер Ляєн

Влада ЄС домовилася про додаткові постачання ще 150 млн доз вакцини компанії Moderna проти COVID-19.

Про це заявила у вівторок глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми забезпечили 150 млн додаткових доз вакцини Moderna", - написала вона.

Вона зазначила, що також у процесі погодження перебуває контракт на постачання "вакцин нового покоління". Глава Єврокомісії пояснила, що тим самим ЄС отримає "гнучкість" в отриманні препаратів для захисту населення від нових варіантів COVID-19.

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