Євросоюз додатково отримає 150 млн доз вакцини проти коронавірусу Moderna, - фон дер Ляєн
Влада ЄС домовилася про додаткові постачання ще 150 млн доз вакцини компанії Moderna проти COVID-19.
Про це заявила у вівторок глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми забезпечили 150 млн додаткових доз вакцини Moderna", - написала вона.
Вона зазначила, що також у процесі погодження перебуває контракт на постачання "вакцин нового покоління". Глава Єврокомісії пояснила, що тим самим ЄС отримає "гнучкість" в отриманні препаратів для захисту населення від нових варіантів COVID-19.
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Olexa Pluzh
показати весь коментар22.06.2021 13:58 Відповісти Мені подобається 1
Василь Довганенко #437088
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Olexa Pluzh
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Baks13
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ihorio
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