Штам коронавірусу "дельта": МОЗ і МЗС розглянуть можливість запровадження додаткового контролю й обмежень щодо міграції

В Україні знижується динаміка захворюваності на COVID-19. За минулу добу виявлено 296 нових випадків, а 829 осіб одужали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді.

"Активних хворих на сьогодні 25 120. Для порівняння, у пік захворюваності було майже 420 тисяч", – зазначив очільник уряду.

Крім того, за словами прем'єра, в Україні отримали щеплення проти COVID-19 вже понад 2 млн громадян.

"Центри вакцинації повинні працювати по всій Україні. Тому Міністерство розвитку громад та територій має зв'язатися з тими головами ОДА, де такі центри ще не відкрились, і допомогти пришвидшити цей процес", – сказав Денис Шмигаль.

Учасники наради заслухали інформацію Національної академії наук України щодо поширення штаму COVID-19 "Дельта". За даними НАН, цей штам коронавірусу в 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа", у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації у разі інфікування збільшується у 1,45 раза. Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам "Дельта".

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