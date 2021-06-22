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Новини Коронавірус і карантин
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Штам коронавірусу "дельта": МОЗ і МЗС розглянуть можливість запровадження додаткового контролю й обмежень щодо міграції

Штам коронавірусу

В Україні знижується динаміка захворюваності на COVID-19. За минулу добу виявлено 296 нових випадків, а 829 осіб одужали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді.

"Активних хворих на сьогодні 25 120. Для порівняння, у пік захворюваності було майже 420 тисяч", – зазначив очільник уряду.

Крім того, за словами прем'єра, в Україні отримали щеплення проти COVID-19 вже понад 2 млн громадян.

"Центри вакцинації повинні працювати по всій Україні. Тому Міністерство розвитку громад та територій має зв'язатися з тими головами ОДА, де такі центри ще не відкрились, і допомогти пришвидшити цей процес", – сказав Денис Шмигаль.

Учасники наради заслухали інформацію Національної академії наук України щодо поширення штаму COVID-19 "Дельта". За даними НАН, цей штам коронавірусу в 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа", у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації у разі інфікування збільшується у 1,45 раза. Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам "Дельта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочалася COVID-вакцинація організованих колективів, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4566) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Перекройте доступ с Запоребрика и Лугандона. Вся мерзость оттуда прет.
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22.06.2021 14:04
+3
Чекайте дельту з Туреччини. Її привезуть зубожілі турЬІстЬІ.
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22.06.2021 14:10
+2
и с полуострова невезенья Крым. туда сейчас заболевшие россияне укреплять здоровье попрут! держитесь там и хорошего настроения. В Крыму вакцинировалась бабушка - так отнялись ноги - теперь не ходячая - вкололи толи спутник толи вектор толи вообще шмурдяк непонятный...
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22.06.2021 14:10
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Тобто робите вели , кругле - НІХРЕНА ?!
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22.06.2021 13:58 Відповісти
Следуйте заветам Мойдодыра !

🤣
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22.06.2021 14:03 Відповісти
Ну що, Рейган сушоний, поводили тобі по губам? Зажуй шаурмою. ))
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22.06.2021 14:08 Відповісти
Салага, шо ти про Рейгана знаєш??
Не ділися своїм "досвідом по губах!!
Тобі на ЛГБТ сайти, пацакчику, пррративный..?🤣
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22.06.2021 14:39 Відповісти
Перекройте доступ с Запоребрика и Лугандона. Вся мерзость оттуда прет.
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22.06.2021 14:04 Відповісти
и с полуострова невезенья Крым. туда сейчас заболевшие россияне укреплять здоровье попрут! держитесь там и хорошего настроения. В Крыму вакцинировалась бабушка - так отнялись ноги - теперь не ходячая - вкололи толи спутник толи вектор толи вообще шмурдяк непонятный...
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22.06.2021 14:10 Відповісти
от даже не начинайте )))) во сколько эти дополнительные меры обойдутся ???? )))
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22.06.2021 14:07 Відповісти
Чекайте дельту з Туреччини. Її привезуть зубожілі турЬІстЬІ.
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22.06.2021 14:10 Відповісти
Чем больше вакцины тем больше миллиардеров
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22.06.2021 14:18 Відповісти
Коронобес разбушевался.
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22.06.2021 14:40 Відповісти
 
 