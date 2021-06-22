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Новини Агресія Росії проти України
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Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник "Орлан-10". Від півночі - 3 порушення режиму "тиші", втрат немає

Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник

Від початку поточної доби, 22 червня, станом на 12:00, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік від Авдіївки російські найманці відкрили вогонь із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мар'їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

"На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України зреагували адекватно.

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Бойових втрат серед наших воїнів внаслідок ворожого вогню від початку доби немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про всі порушення збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в Міноборони.

Автор: 

безпілотник (4129) Міноборони (7335) обстріл (28357) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Смерть русским фашистам-оккупантам!
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22.06.2021 14:06 Відповісти
раненый опалчленец
Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник "Орлан-10". Від півночі - 3 порушення режиму "тиші", втрат немає - Цензор.НЕТ 3877
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22.06.2021 14:22 Відповісти
Да, боеголовка мощностью пол-литра - ужасная вещь. Раны чудовищные наносит
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22.06.2021 14:49 Відповісти
що значить подавили "орлан-10"? він вернувся назад до кацапні? мені більш зрозуміло - збили, або завалили радіоелекронікою...
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22.06.2021 14:34 Відповісти
согласен и сдается мне, что ему помешали но насколько? По идее подавленный дрон летит назад по своей программе.
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22.06.2021 14:37 Відповісти
Ясно, это Военторговская модификация было
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22.06.2021 16:03 Відповісти
 
 