Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник "Орлан-10". Від півночі - 3 порушення режиму "тиші", втрат немає

Від початку поточної доби, 22 червня, станом на 12:00, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік від Авдіївки російські найманці відкрили вогонь із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мар'їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

"На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України зреагували адекватно.

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Бойових втрат серед наших воїнів внаслідок ворожого вогню від початку доби немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про всі порушення збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в Міноборони.