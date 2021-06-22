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Новини
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Чиновниця Держгеокадастру незаконно виділила 18 земельних ділянок: тепер їй загрожує до 5 років в'язниці, - ДБР

Чиновниця Держгеокадастру незаконно виділила 18 земельних ділянок: тепер їй загрожує до 5 років в'язниці, - ДБР

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо одного із заступників начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області.

Як повідомили Цензор.НЕТ в пресслужбі ДБР, у лютому 2018 року чиновниця підписала накази на виділення земельних ділянок 18 особам, які раніше вже їх отримували з таким же цільовим призначенням.

Унаслідок зазначених дій держава втратила 18 земельних ділянок, вартість яких становить приблизно 6,5 млн гривень.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Зазначена особа обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Офіс Генерального прокуратура, оперативний супровід – ДВБ Національної поліції України.

Автор: 

земля (1675) корупція (4681) Держгеокадастр (301) ДБР (3482)


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Давайте посадите хоть кого-то из земельных коррупционеров
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22.06.2021 14:17 Відповісти
Віслюка Оманського?
Чиновница Госгеокадастра незаконно выделила 18 земельных участков: теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы, - ГБР - Цензор.НЕТ 9167
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22.06.2021 14:18 Відповісти
Написано же, ГРОЗИТ !
Всем грозит, хер кто сидит
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22.06.2021 14:19 Відповісти
посадят только на счетчик для спецслужб.
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22.06.2021 14:45 Відповісти
а где выделяют законно участки бажаючим?
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22.06.2021 15:18 Відповісти
у нас в сільраді по блату.
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22.06.2021 20:08 Відповісти
 
 