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Новини Злочини міліції Розслідування злочинів на Майдані
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Суд вирішив не відстороняти від посади співробітника НПУ, який разом з "Беркутом" із застосуванням сили затримав журналістів на Майдані в 2014-му

Суд вирішив не відстороняти від посади співробітника НПУ, який разом з

Печерський суд Києва не звільнив з посади заступника начальника 2 відділу 4 управління Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на постанову від 15 червня.

Підозрюваний понад 10 років працює в правоохоронних органах, нині обіймає керівну посаду в Національній поліції України, відповідно, має там зв'язки, тому, як вважає слідчий, може тиснути на свідків, експертів, потерпілих.

Але суддя Волкова вважає, що не доведено необхідність відсторонення від посади. Крім того з моменту подій, щодо яких ведеться слідство, минуло більш як 7 років і на сьогодні відсутні факти незаконного впливу підозрюваного на будь-кого з учасників кримінального провадження.

4 червня Печерський суд відмовив у поміщенні підозрюваного під цілодобовий домашній арешт, зобов’язавши прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду.

1 червня посадовцю вручено підозру. За матеріалами справи, 18 лютого 2014-го, перебуваючи в центральній частині Києва підозрюваний спільно зі співробітниками підрозділу "Беркут" перешкоджав зібранням громадян, а також незаконно затримав кореспондента та оператора "5 каналу", застосовувавши насильство. Журналістам діями правоохоронців спричинені тілесні ушкодження, окрім того, пошкоджено відеокамеру та інше професійне обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексберкутівців Ейсмонта й Мохоня засудили до 3 років позбавлення волі

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року у Києві у Кріпосному провулку бійці "Беркут" побили знімальну групу "5 каналу" – журналіста Азада Сафарова та оператора Сергія Клименка, розбивши техніку. Сафарову зламали руку.

Посадовець підозрюється в умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів; незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою на виконання явно злочинного наказу із застосуванням фізичного насильства, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу на виконання явно злочинного наказу, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування.

За незаконне перешкоджання журналістській діяльності і мирним зібранням (ч. 1 ст. 171, ст. 340 КК України) строки давності притягнення до кримінальної відповідальності вже минули (для нетяжких злочинів строк – 5 років). Однак посадовця ще можуть покарати за перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України), що є тяжким злочином зі строком давності – 10 років.

Автор: 

Беркут (532) суд (11666)


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Топ коментарі
+13
Велике преЗЕдентство це:
Велике кумівництво.
Велике Бенявництво.
Велике крадівництво.
Велике ковідництво.
Велике зрадівництво.
Велике ригоповернитство.
Велике мирвочахпутінвництво.
Велике капітулянство.
Велике відпочинство.
Велике боргівництво.
Велике шашликівництво...
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22.06.2021 14:21
+13
Велике брехівництво...

Суд решил не отстранять от должности сотрудника НПУ, который вместе с "Беркутом" с применением силы задержал журналистов на Майдане в 2014-м - Цензор.НЕТ 5624
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22.06.2021 14:22
+6
Велике садівництво треба додати.

На сьогоднішній день за оголошеною "програмою" "мільярд дерев за 10 років", зелена макака вже мала посадити 3 835 616 дерев. посаджено - "0"
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22.06.2021 14:23
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Велике преЗЕдентство це:
Велике кумівництво.
Велике Бенявництво.
Велике крадівництво.
Велике ковідництво.
Велике зрадівництво.
Велике ригоповернитство.
Велике мирвочахпутінвництво.
Велике капітулянство.
Велике відпочинство.
Велике боргівництво.
Велике шашликівництво...
показати весь коментар
22.06.2021 14:21 Відповісти
Велике брехівництво...

Суд решил не отстранять от должности сотрудника НПУ, который вместе с "Беркутом" с применением силы задержал журналистов на Майдане в 2014-м - Цензор.НЕТ 5624
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22.06.2021 14:22 Відповісти
Велике садівництво треба додати.

На сьогоднішній день за оголошеною "програмою" "мільярд дерев за 10 років", зелена макака вже мала посадити 3 835 616 дерев. посаджено - "0"
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22.06.2021 14:23 Відповісти
так свій же , може коріш татарова ... зараз чомусь згадуються ********* палки
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22.06.2021 14:24 Відповісти
Суд решил не отстранять от должности сотрудника НПУ, который вместе с "Беркутом" с применением силы задержал журналистов на Майдане в 2014-м - Цензор.НЕТ 445
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22.06.2021 14:24 Відповісти
Судді мріють, що доля Чаушеску їх мине?
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22.06.2021 14:32 Відповісти
Да и не только судам а и всему миру насрать на Украину,что указывають политические события последней недели.А вот политический провал во всех направлениях украинского МИД и ,,интересного,,правительства очевиден.Может ЗЕ приравнять к *****,ведь только он мог развалить за два года то что ***** разваливало лет этак 15-20-ть.
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22.06.2021 14:38 Відповісти
Для суддівських він свій, рідний - такий само мерзотник.
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22.06.2021 15:04 Відповісти
мрази
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22.06.2021 16:15 Відповісти
Ну дык, самый гуманный суд в мире! НИ ДНА ЕМУ НИ ПОКРЫШКИ!!!
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22.06.2021 17:25 Відповісти
тамбовський вовк нам суддя(((
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22.06.2021 18:45 Відповісти
Вовки продолжают гнобить украинцев и Украину.
У рюкзакова собралась вся мусорня захарченко. рюкзаков черт!
Верните ПОЛИЦИЮ ХАТИИ ДЕКАНОИДЗЕ!
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22.06.2021 18:54 Відповісти
Ні честі, ні гідності... А Разумком їм ще 600 лімонів підкинув. Кодло гадюче!
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22.06.2021 22:20 Відповісти
 
 