Суд вирішив не відстороняти від посади співробітника НПУ, який разом з "Беркутом" із застосуванням сили затримав журналістів на Майдані в 2014-му

Печерський суд Києва не звільнив з посади заступника начальника 2 відділу 4 управління Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на постанову від 15 червня.

Підозрюваний понад 10 років працює в правоохоронних органах, нині обіймає керівну посаду в Національній поліції України, відповідно, має там зв'язки, тому, як вважає слідчий, може тиснути на свідків, експертів, потерпілих.

Але суддя Волкова вважає, що не доведено необхідність відсторонення від посади. Крім того з моменту подій, щодо яких ведеться слідство, минуло більш як 7 років і на сьогодні відсутні факти незаконного впливу підозрюваного на будь-кого з учасників кримінального провадження.

4 червня Печерський суд відмовив у поміщенні підозрюваного під цілодобовий домашній арешт, зобов’язавши прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду.

1 червня посадовцю вручено підозру. За матеріалами справи, 18 лютого 2014-го, перебуваючи в центральній частині Києва підозрюваний спільно зі співробітниками підрозділу "Беркут" перешкоджав зібранням громадян, а також незаконно затримав кореспондента та оператора "5 каналу", застосовувавши насильство. Журналістам діями правоохоронців спричинені тілесні ушкодження, окрім того, пошкоджено відеокамеру та інше професійне обладнання.

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Нагадаємо, 18 лютого 2014 року у Києві у Кріпосному провулку бійці "Беркут" побили знімальну групу "5 каналу" – журналіста Азада Сафарова та оператора Сергія Клименка, розбивши техніку. Сафарову зламали руку.

Посадовець підозрюється в умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів; незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою на виконання явно злочинного наказу із застосуванням фізичного насильства, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу на виконання явно злочинного наказу, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування.

За незаконне перешкоджання журналістській діяльності і мирним зібранням (ч. 1 ст. 171, ст. 340 КК України) строки давності притягнення до кримінальної відповідальності вже минули (для нетяжких злочинів строк – 5 років). Однак посадовця ще можуть покарати за перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України), що є тяжким злочином зі строком давності – 10 років.