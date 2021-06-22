Кількість летальних випадків від COVID-19 знизилася вдев’ятеро порівняно з квітнем, - НАН України

Кількість позитивних тестів на COVID-19 впала у 25 разів порівняно з квітнем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАН України, про це йдеться в огляді поточної епідемічної ситуації.

"На сьогодні, порівняно з піковим періодом початку квітня 2021 року, кількість позитивних тестів упала у 25 разів, нових виявлень – у 20 разів, летальних випадків – у 9 разів. Кількість активних інфікованих і кількість нових виявлень приблизно відповідають аналогічним показникам за липень 2020 року з тією різницею, що у 2020-му в цей період спостерагілася фаза повільного зростання, а зараз в Україні ще триває період стабільного швидкого спадання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, тижневе зниження кількості нових госпіталізацій сповільнилося до 18,2% проти зниження на 29,7% тиждень тому.

Частка госпіталізованих дітей лишається підвищеною за відносно низької кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 серед дітей, що може бути ознакою посилення епідемії інших вірусних захворювань, типовіших для дітей.

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