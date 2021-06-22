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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість летальних випадків від COVID-19 знизилася вдев’ятеро порівняно з квітнем, - НАН України

Кількість летальних випадків від COVID-19 знизилася вдев’ятеро порівняно з квітнем, - НАН України

Кількість позитивних тестів на COVID-19 впала у 25 разів порівняно з квітнем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАН України, про це йдеться в огляді поточної епідемічної ситуації.

"На сьогодні, порівняно з піковим періодом початку квітня 2021 року, кількість позитивних тестів упала у 25 разів, нових виявлень – у 20 разів, летальних випадків – у 9 разів. Кількість активних інфікованих і кількість нових виявлень приблизно відповідають аналогічним показникам за липень 2020 року з тією різницею, що у 2020-му в цей період спостерагілася фаза повільного зростання, а зараз в Україні ще триває період стабільного швидкого спадання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, тижневе зниження кількості нових госпіталізацій сповільнилося до 18,2% проти зниження на 29,7% тиждень тому.

Частка госпіталізованих дітей лишається підвищеною за відносно низької кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 серед дітей, що може бути ознакою посилення епідемії інших вірусних захворювань, типовіших для дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України, - НАН України

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Дельта на подходе.
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22.06.2021 14:43 Відповісти
А как на счет спида,что у нас из спидом,какая статистика на этот год?Возможно мы маски надеваем не на то место?
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22.06.2021 14:45 Відповісти
P.S.А ведь на банальные кишечные инфекции заболело больше чем на долбаный ковид,но властьи в барабаны почему-то не бют а бюд по предприятиям общепита которые только исполнители а не поставщики вирусных продуктов.
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22.06.2021 14:48 Відповісти
Ультрафиолет инактивирует коронавирус в разы быстрее, чем можно было предположить, исходя из теоретических расчетов, сообщают ученые из США. Однако причина этого пока не ясна. Возможно, ультрафиолетовые волны заставляют реагировать компоненты биологических жидкостей, что способствует гибели вируса.

У нас в НАН об этом не знают? Или Кива наших науковців заразил каким-то особым вирусом твердолобости?
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22.06.2021 14:58 Відповісти
В НАНе Украины могут только считать
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24.06.2021 23:44 Відповісти
 
 