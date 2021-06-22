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Високий рівень міграції з РФ створює ризик швидкого поширення штаму коронавірусу "дельта" в Україні, - Нацакадемія наук
На сьогодні частка штаму "дельта" в Росії вже становить майже 72%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз вчених Національної академії наук України.
"Через низький рівень вакцинації населення в Україні та велику міграцію з РФ штам "дельта" може розповсюдитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки... Послаблення щодо тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій, запропоновані урядом України, посилюють ризики швидшого спалаху на Сході країни, спричиненому штамом "дельта"", - йдеться в прогнозі.
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