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Новини Коронавірус і карантин
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Високий рівень міграції з РФ створює ризик швидкого поширення штаму коронавірусу "дельта" в Україні, - Нацакадемія наук

Високий рівень міграції з РФ створює ризик швидкого поширення штаму коронавірусу

На сьогодні частка штаму "дельта" в Росії вже становить майже 72%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз вчених Національної академії наук України.

"Через низький рівень вакцинації населення в Україні та велику міграцію з РФ штам "дельта" може розповсюдитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки... Послаблення щодо тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій, запропоновані урядом України, посилюють ризики швидшого спалаху на Сході країни, спричиненому штамом "дельта"", - йдеться в прогнозі.

Також читайте: Кількість летальних випадків від COVID-19 знизилася вдев’ятеро порівняно з квітнем, - НАН України

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) росія (65035) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
То закрийте нах кордон з Козлостаном , в чому трабли??
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22.06.2021 15:01
+15
Никого в зеленом руководстве реально не интересует здоровье населения Украины, а вот показать себя перед Западом хорошими и великодушными им это очень хочется. Картинка им дороже человека.
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22.06.2021 14:55
+15
Автобус из Уханя местное население Санжар встречало камнями? Сейчас больные лапти шастают по Украине абсолютно свободно....Может их подсрачниками загнать в руцкий мир? И не пускать к нам ?
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22.06.2021 15:05
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Никого в зеленом руководстве реально не интересует здоровье населения Украины, а вот показать себя перед Западом хорошими и великодушными им это очень хочется. Картинка им дороже человека.
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22.06.2021 14:55 Відповісти
им то что, они давно вакцинировались..., а бабы еще нарожают...
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22.06.2021 15:10 Відповісти
Що при пороху шастали туди сюди що при цьому
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22.06.2021 14:57 Відповісти
при пороху, кацапам був заборонений в'їзд в Україну. зе-чмо зняло заборону.
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22.06.2021 15:05 Відповісти
чушь!
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22.06.2021 15:20 Відповісти
Бред
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22.06.2021 21:26 Відповісти
Що бред ?поїзди відмінили чи вони пусті ганяють до кацапів ? Чи на заробітки ніхто вже неїде в парашу ?при Порошенко закрили тільки чоловікам від 14 до 65? Решта шастала і шастає баньки роззуйте спочатку,яка в член різниця хто то є,російський цап чи український козел,воно їде туди і звідти
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26.06.2021 15:21 Відповісти
Я на інший меседж написав-:бред- .А з вами згоден
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26.06.2021 15:47 Відповісти
Вперше в житті бачу україномовного "бандерівця"-набутилочніка
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24.06.2021 20:01 Відповісти
Якби ти мене побачив то просто здох від ножичка впечінці ,******* ти сраний
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26.06.2021 14:52 Відповісти
Підер смердючий
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26.06.2021 14:52 Відповісти
воооот....вот это и есть главное предостережение - не хер шастать на рашку ибо привезешь на себе парашку (а оно нам совсем не надо)
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22.06.2021 15:00 Відповісти
То закрийте нах кордон з Козлостаном , в чому трабли??
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22.06.2021 15:01 Відповісти
сєріали квартала95 не будуть продаватись на московії. бубочка старається заради свого бізнесу
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22.06.2021 15:07 Відповісти
це до кого ти звертаєшся? Що, вчені мають стати замість погранців на КПП?
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22.06.2021 15:08 Відповісти
Автобус из Уханя местное население Санжар встречало камнями? Сейчас больные лапти шастают по Украине абсолютно свободно....Может их подсрачниками загнать в руцкий мир? И не пускать к нам ?
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22.06.2021 15:05 Відповісти
А спам у многих не открывается😂🌷Получается,сам для себя строчишь?Или у себя?😂🌷×××
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22.06.2021 15:18 Відповісти
А у #ННЦРМ АМН України, медичним сестрам за місяць роботи у ковідному відділенні, виплатили по 2,5-3 тисячі гривень. Вітаємо керівництво https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%BD%D1%86%D1%80%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZUlaYpomT0dALI3Gu5Y0GSw9Lc0RTJACrauaCFqskjI4ZxszBI8VAuevb_dZ7sfCV4AHbUwe349NZi3Uv6WWFB6rtAlsGjRS-PTU23kUbLIub-m3-nGOOqqxR-SkQw3s9M&__tn__=R]-R #ННЦРМ .
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22.06.2021 15:21 Відповісти
А зачем ты пишешь каждый день эту *****?Ты обделен вниманием?😂🌷×××
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22.06.2021 15:29 Відповісти
Ну мы же не будем перекрывать границы, это же не наши методы 😁
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22.06.2021 16:04 Відповісти
Высокий уровень миграции из РФ..... Куда, в Украину? Это что-то новенькое
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22.06.2021 17:19 Відповісти
 
 