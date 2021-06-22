"Це межує з оголошенням економічної війни", - МЗС Білорусі про нові санкції Заходу

У Міністерстві закордонних справ Білорусі відреагували на введення економічних санкцій з боку Євросоюзу, США, Великої Британії і Канади, назвавши їх "контрпродуктивними і хибними".

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті білоруського зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, будь-якого діалогу і співпраці наші західні партнери, як і раніше вважають за краще лише ворожі дії - санкції і тиск на суверенну державу. На цьому тлі відвертим знущанням, насмішкою над логікою і здоровим глуздом виглядає заява керівництва Євросоюзу:"Сьогодні ЄС послав новий сильний сигнал підтримки народу Білорусі, ввівши нові обмежувальні заходи".

Упевнені, що трудові колективи підприємств, які потрапили під санкції, так, як і їхні родичі, сім'ї та інші білоруси правильно і гідно оцінять настільки щедру "підтримку" ЄС. Тепер ще більш очевидна відповідь на традиційне запитання: "Що ЄС зробив для Білорусі?" Ми неодноразово заявляли, що санкції негативно впливають на інтереси громадян, вони є контрпродуктивними і порочними. Ні про який їхній точковий або розумний характер апріорі не може бути й мови. Бачимо, що і в ЄС це усвідомлюють. При цьому продовжують цілеспрямовані деструктивні дії проти населення, щоб, нібито, "висушити режим фінансово". По суті, це межує з оголошенням економічної війни. Блюзнірство, що чергова санкційна агресія розв'язана групою західних країн саме в день пам'яті і скорботи, коли 80 років тому "об'єднана Європа" на чолі з гітлерівською Німеччиною напала на Радянський Союз", - сказано в повідомленні.

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Також в МЗС Білорусі додали, що санкції Заходу "не матимуть бажаного для їх замовників ефекту".

"Відповідні заходи, які ЄС змушує нас вжити, так само негативно можуть позначитися на сферах нашої взаємодії і, в кінцевому підсумку, на користі громадян і компаній країн Заходу, котрі робили недружні кроки щодо нашої держави. В результаті Євросоюз навмисно розкручує санкційну спіраль, вибиратися з якої всім сторонам все складніше і складніше. Такий підхід не залишає ні часу, ні простору для пошуку "вікон можливостей" щодо виходу з ситуації, що склалася у відносинах Білорусі з ЄС, США, Великою Британією і Канадою. Закликаємо всі країни і євроструктури, що біжать наввипередки по "стежці санкційної війни", прислухатися до голосу розуму і подумати про майбутнє", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 21 червня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу вирішили ввести санкції проти 86 фізичних та восьми юридичних осіб з Білорусі. У тому числі мова про причетних до вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську 23 травня, після якої затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Також про введення санкцій проти 16 фізичних та п'яти юридичних осіб Білорусі у відповідь на репресії з боку режиму Олександра Лукашенка проти представників опозиції і ЗМІ повідомили Сполучені Штати.

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Канада також ввела додаткові санкції проти Білорусі через примусової посадки літака Ryanair в травні і арешт Романа Протасевича.