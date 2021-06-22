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Новини
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"Це межує з оголошенням економічної війни", - МЗС Білорусі про нові санкції Заходу

У Міністерстві закордонних справ Білорусі відреагували на введення економічних санкцій з боку Євросоюзу, США, Великої Британії і Канади, назвавши їх "контрпродуктивними і хибними".

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті білоруського зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, будь-якого діалогу і співпраці наші західні партнери, як і раніше вважають за краще лише ворожі дії - санкції і тиск на суверенну державу. На цьому тлі відвертим знущанням, насмішкою над логікою і здоровим глуздом виглядає заява керівництва Євросоюзу:"Сьогодні ЄС послав новий сильний сигнал підтримки народу Білорусі, ввівши нові обмежувальні заходи".

Упевнені, що трудові колективи підприємств, які потрапили під санкції, так, як і їхні родичі, сім'ї та інші білоруси правильно і гідно оцінять настільки щедру "підтримку" ЄС. Тепер ще більш очевидна відповідь на традиційне запитання: "Що ЄС зробив для Білорусі?" Ми неодноразово заявляли, що санкції негативно впливають на інтереси громадян, вони є контрпродуктивними і порочними. Ні про який їхній точковий або розумний характер апріорі не може бути й мови. Бачимо, що і в ЄС це усвідомлюють. При цьому продовжують цілеспрямовані деструктивні дії проти населення, щоб, нібито, "висушити режим фінансово". По суті, це межує з оголошенням економічної війни. Блюзнірство, що чергова санкційна агресія розв'язана групою західних країн саме в день пам'яті і скорботи, коли 80 років тому "об'єднана Європа" на чолі з гітлерівською Німеччиною напала на Радянський Союз", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада посилила санкції проти Білорусі через затримання Протасевича, - глава МЗС Гарно

Також в МЗС Білорусі додали, що санкції Заходу "не матимуть бажаного для їх замовників ефекту".

"Відповідні заходи, які ЄС змушує нас вжити, так само негативно можуть позначитися на сферах нашої взаємодії і, в кінцевому підсумку, на користі громадян і компаній країн Заходу, котрі робили недружні кроки щодо нашої держави. В результаті Євросоюз навмисно розкручує санкційну спіраль, вибиратися з якої всім сторонам все складніше і складніше. Такий підхід не залишає ні часу, ні простору для пошуку "вікон можливостей" щодо виходу з ситуації, що склалася у відносинах Білорусі з ЄС, США, Великою Британією і Канадою. Закликаємо всі країни і євроструктури, що біжать наввипередки по "стежці санкційної війни", прислухатися до голосу розуму і подумати про майбутнє", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 21 червня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу вирішили ввести санкції проти 86 фізичних та восьми юридичних осіб з Білорусі. У тому числі мова про причетних до вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську 23 травня, після якої затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Також про введення санкцій проти 16 фізичних та п'яти юридичних осіб Білорусі у відповідь на репресії з боку режиму Олександра Лукашенка проти представників опозиції і ЗМІ повідомили Сполучені Штати.

Також читайте: У Білорусі запросили 15 років в'язниці для опозиціонера Бабарика

Канада також ввела додаткові санкції проти Білорусі через примусової посадки літака Ryanair в травні і арешт Романа Протасевича.

Автор: 

Білорусь (7927) санкції (11802)


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Топ коментарі
+39
Мала дитина - велика громадянка

"Это граничит с объявлением экономической войны", - МИД Беларуси о новых санкциях Запада - Цензор.НЕТ 2352
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22.06.2021 15:05
+33
Ну а що ти хотів ********** вусатий.
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22.06.2021 14:56
+15
Здоровья и удачи Ей и ЕЕ Родителям!
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22.06.2021 15:15
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Ну а що ти хотів ********** вусатий.
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22.06.2021 14:56 Відповісти
От блин, догадались.
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22.06.2021 14:56 Відповісти
прессовать #уйло боятся, и не выгодно$, вот и решили на усатом отыграться, блеснуть чешуей.
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22.06.2021 15:03 Відповісти
Да.

А шо?
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22.06.2021 15:01 Відповісти
Шооо?!
Як вижити без білорузьких " морепродуктіу та хфуктіув"???!
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22.06.2021 15:01 Відповісти
Було би куди практичніше, якби ***** придавили би такими санкціями, щоб той рознюнявся... Тоді би і бульбофюреру нікуди було би діватись...
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22.06.2021 15:01 Відповісти
Так это так, пристрелка. В пятницу введут секторальные и 10% ВВП отправятся под хвост коровам которые луканфюрер показывал как правильно от навоза отмывать.
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22.06.2021 15:03 Відповісти
Б-ггггг...Смешно...Почему Евросоюз должен что-либо делать для Белорусской ССР?
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22.06.2021 15:03 Відповісти
Бубочкина школа, пфи...
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22.06.2021 15:15 Відповісти
Вже скоро від бубочки почуємо

"Це межує з оголошенням економічної війни", - МЗС Білорусі про нові санкції Заходу - Цензор.НЕТ 7748
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22.06.2021 15:22 Відповісти
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22.06.2021 15:38 Відповісти
Не видать эуропейцам бяларусских креветок
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22.06.2021 15:03 Відповісти
Зато сябрам - по тяге летать в Египет, через Чукотку.
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22.06.2021 15:32 Відповісти
Кацапи на 80 % літали в Шарм через білорусь, стидливо ховаючи свої паспорта з куркою-мутантом перед паспортним контролем. Прямі чартери в Шарм і Хургаду їм ***** закрив.Тепер і ця лавочка закрилась. Залишилось через Казахстан або прямі рейси до Каїру і Александрії а потім 6-8 год на автобусі через пустелі.... Красота !
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22.06.2021 19:14 Відповісти
Что хотели, то и получили! Нельзя быть против всего мира. Если весь цивилизованный мир против тебя-значит ты не прав. А на России свет клином не сошелся.
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22.06.2021 15:04 Відповісти
Де ви бачите цивілізований "мир"? Поведінка західних країн зараз подібна до гопників. Повне розчарування від їхньої "цивілізації".
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22.06.2021 22:25 Відповісти
Недаром білоруси не хочуть в єс.
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22.06.2021 23:09 Відповісти
На "разочарованный и обиженных", как известно воду возят. Там не собираются помогать захребетникам, мошенникам , ворам и бандитам. Нарушаешь договоренности - гуляй вальсом!
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22.06.2021 23:13 Відповісти
Мала дитина - велика громадянка

"Это граничит с объявлением экономической войны", - МИД Беларуси о новых санкциях Запада - Цензор.НЕТ 2352
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22.06.2021 15:05 Відповісти
Здоровья и удачи Ей и ЕЕ Родителям!
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22.06.2021 15:15 Відповісти
Там одной краски пошло гривен на 500. Родителям респект за качественную работу.
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22.06.2021 15:31 Відповісти
Толкают его в объятия пуйла. Теперь это 100% будет Белорусский автономный округ в составе РФ
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22.06.2021 15:06 Відповісти
пусть куйло кормит еще и беларусию, с него не убудет
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22.06.2021 15:09 Відповісти
Он ее не кормит , он ее доит .
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22.06.2021 19:41 Відповісти
білорасєя на підсосі у расєї...
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22.06.2021 20:48 Відповісти
ага. снова пьяные афроамериканские солдаты НАТО на бэтэрах заливают монтажную пену в трусики диспетчеру Карлосу.
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22.06.2021 15:25 Відповісти
Як можна штовхнути у обійми до путена те що і так йому належить?))) Друже, у тебе мабуть амнезія))) це саюзная дяржава і путен примусить виконати усе що напідписував твій суверений президен лукашенка...
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22.06.2021 20:52 Відповісти
Чому брешеш? Білорусь незалежна, і поки що Лукашенко тримає її під контролем. Західне шакальйо гоне його в Росію, а потім і ми будемо на черзі.
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22.06.2021 22:33 Відповісти
А то, что ИХ, Белоруссии, поведение - обычный ТЕРРОРИЗМ, они так до сих пор и не поняли?
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22.06.2021 15:06 Відповісти
путлер уже довольный потирает маленькие ручонки !
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22.06.2021 15:06 Відповісти
При каждом своем тоталитарном дебилизме, что Путин, что Лукошенко любят притягивать и ссылаться на Вторую Мировую. Вот бы и их к стенке по законам военного времени, которое они так любят пиарить в свою пользу
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22.06.2021 15:08 Відповісти
"Это граничит с объявлением экономической войны", - МИД Беларуси о новых санкциях Запада - Цензор.НЕТ 8118

Пропадуть буржуї без бульби.
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22.06.2021 15:08 Відповісти
без бяларуских креведок.
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22.06.2021 15:23 Відповісти
Ну что, лысый поц, будешь сажать самолёты с блоггерами ?
Теперь сажай бульбу с червяками.
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22.06.2021 15:34 Відповісти
Будете сміятися, але білоруси купують картоплю в Україні. Фурами.
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22.06.2021 16:16 Відповісти
Я сміятись не буду бо до карантину на нашому базарі було більше білорусів ніж українців і купляють вони у нас всі продукти і горілку бо наше і дешевше і смачніше. А нам тільки ціні підіймають попитом і чергами.
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22.06.2021 16:36 Відповісти
Знову брехня, у нас попитом користувались білоруські продукти.
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22.06.2021 22:39 Відповісти
Сколько дешевых понтов и ничем не подкрепленного апломба. Картофельники совсем берегов не видят)
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22.06.2021 15:15 Відповісти
Пихатість і дешеві понти дійсно характерна риса багатьох білорасєян...
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22.06.2021 20:54 Відповісти
не сильно кричите!, а то глубже введут!)
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22.06.2021 15:20 Відповісти
ой, ну надо же!!! как неожиданно! и кто бы мог подумать???
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22.06.2021 15:22 Відповісти
Ябацьки, как те проститутки. В свое время хныкали , шо муйло щимит их бизнес калийных удобрений ценами на энергоносители, потому с аналоничной кацаппродукцией беларусская - неконкурентноспособна. То хныкались, мол, кацапы щимят бульбо-мясомолочку. То хныкали , шо кацапы им отпускают энергоносители по евроценам... А сами , в отношении иностранного самолета поступили по-пиратски... Ответочка пришла, чавой хныкать. Санкции снять - Протасевича отпустить, извинившись...Всего-то делов...
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22.06.2021 15:28 Відповісти
Всего-то делов?))) у білорасєї продавець шкарпеток у тебе не вибачиться...)))
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22.06.2021 20:59 Відповісти
Германию ждёт дефолт без беларусских мотоциклов.
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22.06.2021 15:32 Відповісти
А ти як думав, нацюцюрник вусатий?
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22.06.2021 15:36 Відповісти
М-да-а-а! Ходіння на мітинги з квіточками - одне А з пустими каструлями - зовсім інше Вони голосно дзвенять на вулицях! Білоруси хотіли підтримки Заходу? Отримають! Загороджувальні загони у війну теж "підтримували" війська - щоб ті "насмерть стояли" А тут їх роль зіграють голодні шлунки! А "бульбофюрер хай надривається розповідаючи як "каварний Запад" душить мирний білоруський народ!
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22.06.2021 15:40 Відповісти
Білоруський народ тільки більше згуртується навколо бацька і пошле подалі зрадників, що сичать і гарчать з-за кордону.
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22.06.2021 22:46 Відповісти
Хай гуртується
"Кручинную голову можно утешить надеждой, безутешное серце - успокоить мечтой, и только суровый желудок не идeт ни на какие компромиссы."
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23.06.2021 03:19 Відповісти
отгораживаются так от прокаженньіх....
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22.06.2021 15:42 Відповісти
Лепрозорій!
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22.06.2021 17:49 Відповісти
Нужен ответ! Перекрыть поставки холодильников Атлант в Италию и Германию например! Пусть пожалеют о содеянном! Ответ будет жёсткий! 😁😁
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22.06.2021 16:00 Відповісти
Дык выход есть ЕС его озвучил - Луку с пляжа и новые выборы под эгидой ЕС Но агрофюрер как вошь за тулуп держится за власть Вот и ответка на его диктатуру Это четвёртый пакет санкций В пути пятый . Будут ему новые блага...
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22.06.2021 16:01 Відповісти
что может противопоставить Европе эта нищая и полуфеодальная БЕларусь, во главе с придурком Лукашенко?
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22.06.2021 16:05 Відповісти
санкции только на пользу, а ябацька с сучёнком калюнькой балаболы,
правда ?
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22.06.2021 16:53 Відповісти
Точно точно, скоро заблагоденствуете, ггг
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22.06.2021 17:38 Відповісти
Синок! Ти не подумав про те що "санкції" - це тільки тупа відмова від покупки товарів! Це може буть і заборона операцій з валютою через банки Європи наприклад А можуть "затиснуть яйця" з імпортом необхідних комплектуючих - у Росії он проблеми з розробкою нових газових родовищ саме з цієї причини А вам до Росії - "як до Києва рачки"! Ваші "санкції" Європі - "шо слону - дробина!" Народ жаль - доведуть ваші "необільшовики" Білорусь "до ручки"!
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22.06.2021 17:48 Відповісти
Окончательно завершиться процесс преобразования страны в росийкую волость . Сталобыть помойку росийской империи . Идиоты вы там все лукашисты .
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22.06.2021 19:45 Відповісти
Вы не знаете, как называется страна, в которой вы живете? Это, как минимум, странно...
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22.06.2021 20:17 Відповісти
Не понтуйся задарь)) тут усі знають ваш експорт як облуплений)) звісно що санкції Заходу проти білорасєї завалять світову економіку, лукашенка розповівце народу і дітям у лікарні яку відвідував...)))
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22.06.2021 21:04 Відповісти
Поміняй прапорець на свій "гудмановський".
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22.06.2021 22:59 Відповісти
Данеужта? А заранее думать не пробовали? В смысле - головой...
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22.06.2021 17:11 Відповісти
сажать гражданский самолет с использованием военного истребителя это жест доброй воли , тупые лукадрищенские колхозаны ?
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22.06.2021 19:48 Відповісти
Може, збити його було б менше проблем...
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22.06.2021 22:53 Відповісти
Найдорожче затримання в історії людства . Вартість затримання людини в десятки разів перевищує вартість всіх білоруських мусорил , кгб , армії та всього вищого керівнитства країни , разом зі всіма картопляними полями , заводами та фабриками .
Унікальні дибіли .
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22.06.2021 22:47 Відповісти
 
 