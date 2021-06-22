У Меркель вважають, що відносини з РФ досягли кризової точки: Путін не зацікавлений у партнерстві

Експерт партії Ангели Меркель із зовнішньої політики Норберт Реттген у 80-ту річницю від дня нападу нацистської Німеччини на СРСР констатував, що відносини з Росією досягли кризової точки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Відносини з РФ опустилися на дуже низький рівень", - заявив глава зовнішньополітичного комітету бундестагу в інтерв'ю медіакомпанії ARD у вівторок, 22 червня.

"Німеччина повинна завжди усвідомлювати історичну провину за Другу світову війну, але сьогодні ми все ж повинні бути реалістичними. Росія позбавляє своїх західних сусідів права на вільне самовизначення, і це - корінь проблеми. У Росії немає права наказувати Україні або іншим державам відмовлятися від демократичного устрою. Польща і країни Балтії також повернули собі свободу", - зауважив християнсько-демократичний політик.

Реттген звинуватив президента РФ Володимира Путіна в тому, що той "не зацікавлений у партнерстві, компромісі і балансі".

"Замість цього ми бачимо все більше придушення всередині країни і все більше агресії у відносинах з іншими країнами", - сказав Реттген, вказавши, що причина цього - в "проблемі з внутрішньою легітимацією".

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За словами Норберта Реттгена, відносини з Росією можна поліпшити лише керуючись реалізмом. Саміт президента США Байдена і Путіна був "правильним форматом", вважає він.

"На цій зустрічі не було вирішене жоден з конфліктів, але ми повинні знову навчитися врегулювати конфлікти і як мінімум знову почати розмовляти один з одним", - підкреслив експерт із зовнішньої політики з партії Меркель.