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У Меркель вважають, що відносини з РФ досягли кризової точки: Путін не зацікавлений у партнерстві

У Меркель вважають, що відносини з РФ досягли кризової точки: Путін не зацікавлений у партнерстві

Експерт партії Ангели Меркель із зовнішньої політики Норберт Реттген у 80-ту річницю від дня нападу нацистської Німеччини на СРСР констатував, що відносини з Росією досягли кризової точки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Відносини з РФ опустилися на дуже низький рівень", - заявив глава зовнішньополітичного комітету бундестагу в інтерв'ю медіакомпанії ARD у вівторок, 22 червня.

"Німеччина повинна завжди усвідомлювати історичну провину за Другу світову війну, але сьогодні ми все ж повинні бути реалістичними. Росія позбавляє своїх західних сусідів права на вільне самовизначення, і це - корінь проблеми. У Росії немає права наказувати Україні або іншим державам відмовлятися від демократичного устрою. Польща і країни Балтії також повернули собі свободу", - зауважив християнсько-демократичний політик.

Реттген звинуватив президента РФ Володимира Путіна в тому, що той "не зацікавлений у партнерстві, компромісі і балансі".

"Замість цього ми бачимо все більше придушення всередині країни і все більше агресії у відносинах з іншими країнами", - сказав Реттген, вказавши, що причина цього - в "проблемі з внутрішньою легітимацією".

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За словами Норберта Реттгена, відносини з Росією можна поліпшити лише керуючись реалізмом. Саміт президента США Байдена і Путіна був "правильним форматом", вважає він.

"На цій зустрічі не було вирішене жоден з конфліктів, але ми повинні знову навчитися врегулювати конфлікти і як мінімум знову почати розмовляти один з одним", - підкреслив експерт із зовнішньої політики з партії Меркель.

Автор: 

Німеччина (7340) Меркель Ангела (1139) путін володимир (23780)


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Топ коментарі
+19
визнаючи вину , ми прокладаємо ПП 2 і відмовляємось давати зброю для ЗСУ ... ось корінь проблеми !
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22.06.2021 15:17
+18
так шо?теперь сп-2 не будет? ***** же не заинтересовано
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22.06.2021 15:15
+14
а шо такое?! ***** аванс не перечислил?
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22.06.2021 15:19
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так шо?теперь сп-2 не будет? ***** же не заинтересовано
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22.06.2021 15:15 Відповісти
Нет, ***** отказало комсомолке в должности в грязьпроме
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22.06.2021 15:16 Відповісти
ну,значит не заинтересовано
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22.06.2021 15:44 Відповісти
визнаючи вину , ми прокладаємо ПП 2 і відмовляємось давати зброю для ЗСУ ... ось корінь проблеми !
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22.06.2021 15:17 Відповісти
а що Німеччина крім стрілецької зброї ні чого не виробляє ? тай ми здається в НАТО збираємося .
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22.06.2021 15:31 Відповісти
на скільки я знаю в Туреччині майже всі підводні човни німецькі ...
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22.06.2021 15:36 Відповісти
у нас океану не має , а ось в кацапів дупа палала б , як би штук три підводні човни патрулювали Чорне море .
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22.06.2021 16:04 Відповісти
У нас на зберіганні декілька сот кулеметів мг ще з війни а патронів до ниж нема,використання цих раритетів на блокпостах цілком доцільне і в кацапів сраки запалали б
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22.06.2021 17:03 Відповісти
а шо такое?! ***** аванс не перечислил?
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22.06.2021 15:19 Відповісти
теперь глубокой озабоченности будет на пару вёдер больше
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22.06.2021 15:25 Відповісти
А что ждать от страны которая строит деревянный Рейстаг делает его взятие и грозится повторить ещё раз до Берлина?
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22.06.2021 15:24 Відповісти
до какого берлина? их хватило на одно здание и одну захудалую жд станцию. там же тоже не дураки сидят и понимают это
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22.06.2021 15:30 Відповісти
максимум Дристалово в Берлин переименуют и сожгут. там бла бла бла только по телевизору.
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22.06.2021 16:06 Відповісти
Походу немецкие политики уже не могут существовать без рашки. То денег заработают политической проституцией. То перед выборам сделают из рашки внешнего врага и сплотят электорат вокруг себя.
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22.06.2021 15:25 Відповісти
А типа раньше в 14,15 и т.д. Ху..ло был заитересован в партерстве? Это просто бабушка коммунистка из ГДР заигрывает с электоратом перед выборами. Но это слова, а дела говорят что Германия ярый стороник РФ в международной гибридной войне. И немецкие старперы политики родом из Штази и СССР еще получат свое. Ведь по сути все эти Меркели Шредеры Штанмайеры предали и ЕС и народ Германнии.
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22.06.2021 15:27 Відповісти
выборы ,выборы - кандидаты - .. - геи у немцев тоже есть))
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22.06.2021 15:44 Відповісти
Голова Меркель говорит одно, а руки делают другое и подписывают контракты по Северному потоку 2. Брехуха. Делами пусть докажет, что Россия враг. Или она говорит, что кризисная точка и надо налаживать еще больше сотрудничество??? Шредер в газпроме трудится и Меркель наверное тоже после ухода с поста туда пойдет трудится. Путин немцев покупает, как проституток. Просто испанский стыд за немцев, что они такие дешевки. В Германии русской агентуры, как тараканов! Германию нужно чистить от русской агентуры всеми спецслужбами стран НАТО потому что там паразитов продавшихся русским кругом да около.
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22.06.2021 15:44 Відповісти
Ну так Главгомопедофила всея рассеи женщины, тем более преклонного возраста, не интересуют. Он по мальчикам ходок. Кто там молоденький мальчик в ЕС? А, Курц! Дас ист фантастиш!
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22.06.2021 15:46 Відповісти
И продолжает покупать газ. Да еще и новый газопровод вот-вот запустит.
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22.06.2021 15:53 Відповісти
введите эмбарго на московитские энергоносители и отключите от международных платежных систем. там голод начнется через полгода
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22.06.2021 15:54 Відповісти
согласен! Но бизнес партнеры РФ.... Германия, Франция не захотят на это пойти. Сыкуны и марионетки кремля, продажные чиновники европейские....

Вся ихняя европейская ценность - это Бабло $$$
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22.06.2021 18:24 Відповісти
да хватит шашкой махать. очередной нарратив кремлевский пропихивать
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22.06.2021 18:39 Відповісти
У Меркель вважають, що відносини з РФ досягли кризової точки: Путін не зацікавлений у партнерстві - Цензор.НЕТ 5189
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22.06.2021 15:59 Відповісти
Где это такие фейки печатают? Дай ссылку.
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22.06.2021 16:12 Відповісти
А сама бабця молчит, как рыба об лёд. ))
Только её соплеменники однопартийцы надрываются, и то только в преддверии выборов.
А так, по факту, их всё устраивает.
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22.06.2021 16:02 Відповісти
У Меркель считают, что отношения с РФ достигли кризисной точки - пора выразить очередное беспокойство и заключить договор с РФ о совместных военных действиях на территории Польши, Украины.
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22.06.2021 16:04 Відповісти
"проблема с внутренней легитимацией" - єто очень точная и правильная формулировка. Хорошо что немцы начинают это понимать. Ни один диктатор не бросал бы оппозицию за решетку, будь у него уверенность что народ его поддерживает. Большинство россиян ненавидит *****. Но это должно мало радовать соседей. Просто эти россияне ненавидят его потому что он ссыкливое и нерешительное чмо, и далеко не факт что после его смерти эти россияне приведут к власти более адекватного человека
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22.06.2021 16:08 Відповісти
Мадам Риббентропп раздуплилась?
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22.06.2021 16:18 Відповісти
Политика "заглядывания в глазки" это практически политика капитуляции Украины и показатель полной некомпетентности. Украине нужно настраивается на долгую борьбу за независимость, о дружбе с Россией даже не мечтать. Вот что говорит в недавнем интервью https://www.ft.com/content/1324acbb-f475-47ab-a914-4a96a9d14bac Financial Times Сурков - правая рука путина в "украинском вопросе".
Украина находится прямо между Россией и Западом, и геополитическая гравитация обоих разорвет Украину". "Пока мы не дошли до такого исхода, борьба за Украину не прекратится. Она может угасать, она может вспыхивать, но она неизбежно будет продолжаться". Сурков описывает Минские соглашения - мирное соглашение, подписанное Москвой, Киевом и пророссийскими повстанцами - как акт, который "легитимировал первый раздел Украины"
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22.06.2021 16:41 Відповісти
была моя воля я бы его ликвидировал этого Суркова.... это явный террорист, фашист и военный преступник. Где наше ССО??!
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22.06.2021 21:32 Відповісти
По большому счету это он инициатор, вдохновитель, который в уши путину вдул эту идею войны с Украиной. Потому что ему все равно, он чеченец, вражда между славянами ему по барабану. А путин метался в панике, что делать, караул, как поднять свой нулевой рейтинг, и в птичку рядился, и уже практически все испробовал, зашел в тупик и тут он хватается за идею Суркова о нападении на Украину и быстрой победоносной войне с присоединением территорий. Это срабатыввает всегда. И эта идея сработала для него, теперь он пожизненный Император Черной Империи Зла.
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22.06.2021 21:42 Відповісти
...отношения с РФ достигли кризисной точки... И после этой фразы фрау Меркель должна добавить: несмотря на это, СП-2, как коммерческий проект, обязательно будет введен в эксплуатацию.
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22.06.2021 17:01 Відповісти
А ты,тётенька, заглушку на трубе поставь.И в этой заглушке будет истина(как не примитивно это звучит).А все остальное-болтовня.А как показывает история, БОЛТОВНЯ-это ваш основной инструмент,вуалирующий вашу сущность,которая зовётся до безобразия просто---ТРУСОСТЬ (к тому же многовековая).Адресовано всей ЖИРНОЙ Европе.🖕
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22.06.2021 17:34 Відповісти
Як не соромно такій зрілій жінці і тертому політичному калачеві так нахабно брехати! Якщо вона ще скаже, що з початків була проти сумно звісного північного потоку-2, то взагалі буде незрозуміло, є наразі у світі таке поняття, як щирість, послідовність, політична відповідальність., чи нема! І що відбувалося за лаштунками ТКГ усі ці роки!?? Про що домовлялося усе це кодло поза плечима України???
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22.06.2021 17:37 Відповісти
Ви хоч статтю прочитайте. Де там є думка Меркель? Є гра в "поганого і доброго поліцейського" всередині партії для лохторату перед виборами.
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22.06.2021 17:49 Відповісти
Европа хотела единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, а получит "русский мир" от Владивостока до Лиссабона.
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22.06.2021 17:54 Відповісти
Чувство вины не самый лучший советчик.Кролик перед удавом,не должен испытывать чувство вины зо,шо удав голоден и может умереть не позавтракав.Именно из такой кролячьей позиции,рассуждает Германия
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22.06.2021 17:58 Відповісти
Лицемерные, лживые, продажные твари.
У Меркель вважають, що відносини з РФ досягли кризової точки: Путін не зацікавлений у партнерстві - Цензор.НЕТ 5914
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22.06.2021 18:47 Відповісти
... путин не заинтересован в мире на Донбассе
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22.06.2021 19:25 Відповісти
чАвой это? гейропа не любит рассеюшку? гниды! ядренной бомбой по ней!



У Меркель вважають, що відносини з РФ досягли кризової точки: Путін не зацікавлений у партнерстві - Цензор.НЕТ 2960
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22.06.2021 21:40 Відповісти
 
 