У Меркель вважають, що відносини з РФ досягли кризової точки: Путін не зацікавлений у партнерстві
Експерт партії Ангели Меркель із зовнішньої політики Норберт Реттген у 80-ту річницю від дня нападу нацистської Німеччини на СРСР констатував, що відносини з Росією досягли кризової точки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
"Відносини з РФ опустилися на дуже низький рівень", - заявив глава зовнішньополітичного комітету бундестагу в інтерв'ю медіакомпанії ARD у вівторок, 22 червня.
"Німеччина повинна завжди усвідомлювати історичну провину за Другу світову війну, але сьогодні ми все ж повинні бути реалістичними. Росія позбавляє своїх західних сусідів права на вільне самовизначення, і це - корінь проблеми. У Росії немає права наказувати Україні або іншим державам відмовлятися від демократичного устрою. Польща і країни Балтії також повернули собі свободу", - зауважив християнсько-демократичний політик.
Реттген звинуватив президента РФ Володимира Путіна в тому, що той "не зацікавлений у партнерстві, компромісі і балансі".
"Замість цього ми бачимо все більше придушення всередині країни і все більше агресії у відносинах з іншими країнами", - сказав Реттген, вказавши, що причина цього - в "проблемі з внутрішньою легітимацією".
За словами Норберта Реттгена, відносини з Росією можна поліпшити лише керуючись реалізмом. Саміт президента США Байдена і Путіна був "правильним форматом", вважає він.
"На цій зустрічі не було вирішене жоден з конфліктів, але ми повинні знову навчитися врегулювати конфлікти і як мінімум знову почати розмовляти один з одним", - підкреслив експерт із зовнішньої політики з партії Меркель.
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Вся ихняя европейская ценность - это Бабло $$$
Только её
соплеменникиоднопартийцы надрываются, и то только в преддверии выборов.
А так, по факту, их всё устраивает.
Украина находится прямо между Россией и Западом, и геополитическая гравитация обоих разорвет Украину". "Пока мы не дошли до такого исхода, борьба за Украину не прекратится. Она может угасать, она может вспыхивать, но она неизбежно будет продолжаться". Сурков описывает Минские соглашения - мирное соглашение, подписанное Москвой, Киевом и пророссийскими повстанцами - как акт, который "легитимировал первый раздел Украины"