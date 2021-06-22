З російської сторони нічого не змінилося. Можливе посилення санкцій щодо РФ, - глава МЗС Польщі Рау

Євросоюз не розглядає можливість послаблення економічних санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи щодо Москви можуть бути посилені, оскільки російське керівництво не змінило свою поведінку.

Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Polskie Radio.

"З російського боку нічого не змінилося, тому послаблення, звичайно, не варіант, якщо очікувати змін, швидше посилення", - сказав міністр.

Рау додав, що під час дискусії з Білорусі в Раді ЄС глави МЗС закликали не розглядати білоруське питання у відриві від політики Москви.

"Тому що це ключ до розуміння цієї проблеми і цієї кризи", - уточнив він.

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На думку Рау, Євросоюз повинен формувати відносини з Москвою починаючи з оцінки поваги прав людини і положення громадянського суспільства в Росії.