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З російської сторони нічого не змінилося. Можливе посилення санкцій щодо РФ, - глава МЗС Польщі Рау

З російської сторони нічого не змінилося. Можливе посилення санкцій щодо РФ, - глава МЗС Польщі Рау

Євросоюз не розглядає можливість послаблення економічних санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи щодо Москви можуть бути посилені, оскільки російське керівництво не змінило свою поведінку.

Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Polskie Radio.

"З російського боку нічого не змінилося, тому послаблення, звичайно, не варіант, якщо очікувати змін, швидше посилення", - сказав міністр.

Рау додав, що під час дискусії з Білорусі в Раді ЄС глави МЗС закликали не розглядати білоруське питання у відриві від політики Москви.

"Тому що це ключ до розуміння цієї проблеми і цієї кризи", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це межує з оголошенням економічної війни", - МЗС Білорусі про нові санкції Заходу

На думку Рау, Євросоюз повинен формувати відносини з Москвою починаючи з оцінки поваги прав людини і положення громадянського суспільства в Росії.

Автор: 

росія (65035) санкції (11802) Євросоюз (13374) Рау Збіґнев (105)


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Та отож... скільки вже можна бавитись з агресором.
Краще не стає.
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22.06.2021 15:39 Відповісти
та не думайте, а робіть!
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22.06.2021 15:41 Відповісти
"С российской стороны ничего не изменилось. Возможно ужесточение санкций в отношении РФ, - глава МИД Польши Рау"
_Ещё как изменилось! Теперь США признаёт что их атакует рейхсия, и президент Штатов нижайше подаёт путлеру прошение не атаковать объекты, указанные в списочке...
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22.06.2021 15:50 Відповісти
всё ужесточаете... ужесточаете... ужесточаете...
- да хватит вже это ху*ло мучить!
ПРИСТРЕЛИТЕ БЕДОЛАГУ !!!
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22.06.2021 16:01 Відповісти
 
 