У московські кафе пускатимуть тільки щеплених проти коронавірусу або тих, що перехворіли
Від 28 червня в Москві відвідувати заклади громадського харчування зможуть тільки громадяни, щеплені від коронавірусу, ті, що перехворіли впродовж пів року або мають негативний ПЛР-тест, дійсний упродовж трьох днів.
Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Наявність захисту від коронавірусу підтверджуватиметься спеціальним QR-кодом. Паперові довідки чи сертифікати прийматися не будуть.
Собянін підкреслив, що ресторани і кафе зобов'язані будуть створити систему перевірки QR-кодів. Фуд-корти будуть відкриті тільки після перевірки системи контролю. Ті заклади, які не виконуватимуть вимог, зможуть працювати тільки на винос або з доставкою.
Мер Москви також заявив, що епідеміологічна ситуація в місті залишається дуже складною. За його даними, в лікарнях на лікуванні перебувають понад 14 тисяч пацієнтів з коронавірусом.
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Хоча в нас теж Кабмін свої повноваження перевищує частенько.
Ефективніше було б...
"Стрибай у вікно або отримаєш кулю в лоба".
"очередной пик смертности как раз среди не привитых"
З якої інфопомийки ти таке взяв?
легкое течения Нечего отвлекать врачей от лечения инсультов и онкологий.
Хотя, насколько я знаю, московские больницы, сейчас забиты в основном именно привитыми.