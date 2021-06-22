У московські кафе пускатимуть тільки щеплених проти коронавірусу або тих, що перехворіли

Від 28 червня в Москві відвідувати заклади громадського харчування зможуть тільки громадяни, щеплені від коронавірусу, ті, що перехворіли впродовж пів року або мають негативний ПЛР-тест, дійсний упродовж трьох днів.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Наявність захисту від коронавірусу підтверджуватиметься спеціальним QR-кодом. Паперові довідки чи сертифікати прийматися не будуть.

Собянін підкреслив, що ресторани і кафе зобов'язані будуть створити систему перевірки QR-кодів. Фуд-корти будуть відкриті тільки після перевірки системи контролю. Ті заклади, які не виконуватимуть вимог, зможуть працювати тільки на винос або з доставкою.

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Мер Москви також заявив, що епідеміологічна ситуація в місті залишається дуже складною. За його даними, в лікарнях на лікуванні перебувають понад 14 тисяч пацієнтів з коронавірусом.