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У московські кафе пускатимуть тільки щеплених проти коронавірусу або тих, що перехворіли

У московські кафе пускатимуть тільки щеплених проти коронавірусу або тих, що перехворіли

Від 28 червня в Москві відвідувати заклади громадського харчування зможуть тільки громадяни, щеплені від коронавірусу, ті, що перехворіли впродовж пів року або мають негативний ПЛР-тест, дійсний упродовж трьох днів.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Наявність захисту від коронавірусу підтверджуватиметься спеціальним QR-кодом. Паперові довідки чи сертифікати прийматися не будуть.

Собянін підкреслив, що ресторани і кафе зобов'язані будуть створити систему перевірки QR-кодів. Фуд-корти будуть відкриті тільки після перевірки системи контролю. Ті заклади, які не виконуватимуть вимог, зможуть працювати тільки на винос або з доставкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через зростання захворюваності на COVID-19 у Москві на тиждень продовжили вихідні й обмежили роботу закладів

Мер Москви також заявив, що епідеміологічна ситуація в місті залишається дуже складною. За його даними, в лікарнях на лікуванні перебувають понад 14 тисяч пацієнтів з коронавірусом.

Автор: 

карантин (18172) москва (1244) Собянін Сергій (33) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
"Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом."

У московські кафе пускатимуть тільки щеплених проти коронавірусу або тих, що перехворіли - Цензор.НЕТ 9941
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22.06.2021 16:25
+7
Сралина на них нету!!!
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22.06.2021 16:17
+5
вот же фашисты))
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22.06.2021 16:07
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вот же фашисты))
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22.06.2021 16:07 Відповісти
Сралина на них нету!!!
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22.06.2021 16:17 Відповісти
Срут они сейчас на всё . И на вакцину Спутник V , и на ковид . Игнорируют все предостережения . Говорят , что уже переболели и колоться непонятной ху..нёй не хотят ... . Это я пару дней назад разговаривал с хлопцем , который работает в маскве .
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22.06.2021 19:50 Відповісти
А в туалети???
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22.06.2021 16:14 Відповісти
вони в них живуть...
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22.06.2021 16:19 Відповісти
А хіба мер міста може брати на себе законодавчу функцію? От вже ж рашка-підарашка. Ну той собянін висітиме скоро на найближчій бєрьозці.

Хоча в нас теж Кабмін свої повноваження перевищує частенько.
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22.06.2021 16:19 Відповісти
Краще б Свинособянін розповів про "ісконно русскій іммунітєт", якому ***** чума з туляремією та сапом, і закликав "сначала в церковь, а потом всем миром бухать!"
Ефективніше було б...
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22.06.2021 16:20 Відповісти
Тоже как-то не скрепному по моему получилось: как это мракобесие не победило коронабесие и они пошли на поводу русофобов и заговорщиков против раисы
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22.06.2021 16:35 Відповісти
Уж лучше снова спалИте.
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22.06.2021 16:21 Відповісти
А взагалі це приховані методи "добровільної" вакцинації.
"Стрибай у вікно або отримаєш кулю в лоба".
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22.06.2021 16:22 Відповісти
"Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом."

У московські кафе пускатимуть тільки щеплених проти коронавірусу або тих, що перехворіли - Цензор.НЕТ 9941
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22.06.2021 16:25 Відповісти
Кстати те привитые ставят подпись под обязательством не иметь претензий в случае осложнений.
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22.06.2021 16:25 Відповісти
Не привитые априори не могут предъявить никаких претензий никому.
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22.06.2021 17:04 Відповісти
Речь о привитых.Протри глазки.
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22.06.2021 17:06 Відповісти
Но раз ты завел... То непривитые и не предъявляют. Живут себе здоровой жизнью .
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22.06.2021 17:07 Відповісти
У вас в лаптестане очередной пик смертности как раз среди не привитых.
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22.06.2021 17:19 Відповісти
Київ, вул. Феодосійська, 1. "У вас в лаптєстані?" Дегенерат, зникни зі свою екстрасенсорною маячнею.

"очередной пик смертности как раз среди не привитых"

З якої інфопомийки ти таке взяв?
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22.06.2021 17:31 Відповісти
На яндекс-картах адресок нарыл, кацапчик
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22.06.2021 17:39 Відповісти
Лучше б они писали отказ от лечения в случае болезни. Они же защищены, и гарантировано.
легкое течения Нечего отвлекать врачей от лечения инсультов и онкологий.

Хотя, насколько я знаю, московские больницы, сейчас забиты в основном именно привитыми.
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22.06.2021 17:05 Відповісти
Отказ от лечения у вас, кацапов, прописан в паспорте в графе "гражданство".
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22.06.2021 17:32 Відповісти
Твоя точка зору, педофіле, нікого не цікавить. Далі - ігнор.
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22.06.2021 17:36 Відповісти
Хе-хе. Снова ты рекламируешь свои пристрастия, голубчик
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22.06.2021 17:39 Відповісти
У московські кафе пускатимуть тільки щеплених проти коронавірусу або тих, що перехворіли - Цензор.НЕТ 8158
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22.06.2021 16:33 Відповісти
Лаптемордый каЦАП привитый боярк-ОЙ:

У московські кафе пускатимуть тільки щеплених проти коронавірусу або тих, що перехворіли - Цензор.НЕТ 2763


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22.06.2021 17:53 Відповісти
 
 