Україна купить у Великої Британії два бойові кораблі з Королівського флоту, - ВМС ЗСУ

Українські ВМС очікують передачу до свого складу двох кораблів типу "Сендаун".

В Одесі між Україною і Великою Британією підписаний меморандум про морське партнерство. Про це повідомили в службі зі зв'язків з громадськістю командування Військово-Морських сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, 21 червня на борту корабля Королівських ВМС Великої Британії "Дефендер" підписано меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України.

Підписали документ заступник міністра оборони України Олександр Миронюк і міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін.

Як зазначив командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа, в понеділок підписано меморандум в рамках домовленостей з кредитування України, які були підписані торік.

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"У меморандумі прописано, які напрямки нашої співпраці будуть виконані найближчим часом", - додав командувач.

У найближчій перспективі українські ВМС очікують на передачу до свого складу двох кораблів типу "Сендаун", які зараз перебувають в складі Королівських ВМС Великої Британії, після повної їх ревізії, ремонту, модернізації, додаткового оснащення та відповідної підготовки особового складу ВМС ЗС України. Окрім того вісім ракетних катерів будуть побудовані згідно вимог українських ВМС, перші два з яких будуть побудовані безпосередньо у Великій Британії, а інші планується побудувати вже в Україні.

Крім того, як сказано в повідомленні, вже сплановано допомогу Великої Британії у розбудові військово-морських баз на Азовському та Чорному морі.

"Під час заходу також було проведено зустріч командувача Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапи з Першим морським лордом Великої Британії адміралом Тоні Радакіном, в ході якої вони обговорили безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та питання поточної і подальшої співпраці", - заявили в командуванні ВМС.



