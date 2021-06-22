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Новини Оборона
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Україна купить у Великої Британії два бойові кораблі з Королівського флоту, - ВМС ЗСУ

Україна купить у Великої Британії два бойові кораблі з Королівського флоту, - ВМС ЗСУ

Українські ВМС очікують передачу до свого складу двох кораблів типу "Сендаун".

В Одесі між Україною і Великою Британією підписаний меморандум про морське партнерство. Про це повідомили в службі зі зв'язків з громадськістю командування Військово-Морських сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, 21 червня на борту корабля Королівських ВМС Великої Британії "Дефендер" підписано меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України.

Підписали документ заступник міністра оборони України Олександр Миронюк і міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін.

Як зазначив командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа, в понеділок підписано меморандум в рамках домовленостей з кредитування України, які були підписані торік.

Також дивіться: Два кораблі НАТО зайшли в одеський порт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У меморандумі прописано, які напрямки нашої співпраці будуть виконані найближчим часом", - додав командувач.

У найближчій перспективі українські ВМС очікують на передачу до свого складу двох кораблів типу "Сендаун", які зараз перебувають в складі Королівських ВМС Великої Британії, після повної їх ревізії, ремонту, модернізації, додаткового оснащення та відповідної підготовки особового складу ВМС ЗС України. Окрім того вісім ракетних катерів будуть побудовані згідно вимог українських ВМС, перші два з яких будуть побудовані безпосередньо у Великій Британії, а інші планується побудувати вже в Україні.

Крім того, як сказано в повідомленні, вже сплановано допомогу Великої Британії у розбудові військово-морських баз на Азовському та Чорному морі.

"Під час заходу також було проведено зустріч командувача Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапи з Першим морським лордом Великої Британії адміралом Тоні Радакіном, в ході якої вони обговорили безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та питання поточної і подальшої співпраці", - заявили в командуванні ВМС.

Україна купить у Великої Британії два бойові кораблі з Королівського флоту, - ВМС ЗСУ 01
Україна купить у Великої Британії два бойові кораблі з Королівського флоту, - ВМС ЗСУ 02

Автор: 

Велика Британія (5568) ВМС (1381) корабель (1612) оборона (4776) Чорне море (1664)


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Топ коментарі
+20
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/%E2%80%A6/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo%E2%80%A6 https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

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©
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22.06.2021 16:10
+17
Будет прикол, если на них останутся британские инструктора на "переходной период" лет в пять... У кацапов будет ступор шо с этим делать...
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22.06.2021 16:22
+14
Sandown - это не тральщик. Такие корабли классифицируются как minehunter - охотник за минами. Его функция - поиск отдельно стоящих мин с помощью ГАС и уничтожение или обезвреживание с помощью ROUV - дистанционно управляемых подводных аппаратов.
Поэтому корабли типа Sandown оборудованы специализированным для таких целей широкополосным гидролокатором Thales 2093 с буксируемой антенной и ROUV Seafox.

Передвигается он при помощи двух дизельных двигателей, а также одного электрического двигателя - для малошумного передвижения.. Максимальная скорость тральщика - 13 узлов.

корпус выполнен из армированного стекловолокна..
Примечание:
30 летние "Sandown" по ТТХ превосходят современные рассиянские тральщики проекта 12700 «Александрит», в частности, по боевому софту, по подводной РЛС, по дистанционно управляемым подводным аппаратам(Украина может закупить любые, а на Рашке санкции), так же у кацапов нет возможности бесшумного хода на электродижках..

+ "Sandown" пройдут апгрейд до самого современного уровня, "Александрит", разработки 2010 года уже устарел..
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22.06.2021 18:58
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ого!
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22.06.2021 16:05 Відповісти
Будет прикол, если на них останутся британские инструктора на "переходной период" лет в пять... У кацапов будет ступор шо с этим делать...
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22.06.2021 16:22 Відповісти
А чим ці беззубі лоханки, які призначені лише для пошуку мін, завадять агресії мордорської орди?
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22.06.2021 16:50 Відповісти
Я не про "лоханки" написал, а про инструкторов.
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22.06.2021 16:54 Відповісти
Україна купить у Великої Британії два бойові кораблі з Королівського флоту, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 9148
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22.06.2021 19:42 Відповісти
Что ого? Это обычный тральщик И выглядит он не так как на фото. Вооружения там практически нет!
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22.06.2021 18:27 Відповісти
PS. Опять дерьмо ненужное купили.
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22.06.2021 18:29 Відповісти
Sandown - это не тральщик. Такие корабли классифицируются как minehunter - охотник за минами. Его функция - поиск отдельно стоящих мин с помощью ГАС и уничтожение или обезвреживание с помощью ROUV - дистанционно управляемых подводных аппаратов.
Поэтому корабли типа Sandown оборудованы специализированным для таких целей широкополосным гидролокатором Thales 2093 с буксируемой антенной и ROUV Seafox.

Передвигается он при помощи двух дизельных двигателей, а также одного электрического двигателя - для малошумного передвижения.. Максимальная скорость тральщика - 13 узлов.

корпус выполнен из армированного стекловолокна..
Примечание:
30 летние "Sandown" по ТТХ превосходят современные рассиянские тральщики проекта 12700 «Александрит», в частности, по боевому софту, по подводной РЛС, по дистанционно управляемым подводным аппаратам(Украина может закупить любые, а на Рашке санкции), так же у кацапов нет возможности бесшумного хода на электродижках..

+ "Sandown" пройдут апгрейд до самого современного уровня, "Александрит", разработки 2010 года уже устарел..
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22.06.2021 18:58 Відповісти
прям таки всё?))) потом тщательно обработать напильником?))
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22.06.2021 16:09 Відповісти
И на правостороннюю.
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22.06.2021 16:12 Відповісти
в авиации и в морском деле применяется система мер на основе футов и миль.
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22.06.2021 16:14 Відповісти
Глупости не говорите! Судовые конструкции изготавливаются в соответствии с требованиями классификационных обществ (регистра в т.ч.). Если теребования описаны для дюймовой системы, то судно изготавлиевается по ней, но в большинстве случаев все в метрической системе!
Это я вам как инженер кораблестроитель говорю!!!
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22.06.2021 16:28 Відповісти
Мда...ну тогда ответьте. Ворох судностроительных заводов!!!
Есть Заря Машпроект со своими двигателями, откатанными,
есть Искра со своими радарами,
есть Луч со своими ракетами. Что мешает слепить все вместе????
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22.06.2021 17:40 Відповісти
А я, як інженер -авіатор додам, що те ж саме маємо І на літаках. В залежності від того,Хто замовляє, Є, як метричні , так і дюймові екземпляри.
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22.06.2021 17:40 Відповісти
Футо-фунти на квадратний дюйм.
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22.06.2021 22:12 Відповісти
Та то все зрада , не слухайте нікого
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22.06.2021 16:09 Відповісти
Вроде бы договрились с бритами совместно строить
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22.06.2021 16:10 Відповісти
Це нам на додачу до Апачів, F-35 та Турецьких корветів.
Ух яка моща буде!
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23.06.2021 13:36 Відповісти
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/%E2%80%A6/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo%E2%80%A6 https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

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22.06.2021 16:10 Відповісти
Могли бы и подарить.. к дню независимости от Британии владычицы морей.
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22.06.2021 16:10 Відповісти
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22.06.2021 18:59 Відповісти
Це мінні тральщики? Я так розумію у них озброєння немає. Хто в курсі?
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22.06.2021 16:12 Відповісти
Нема там вооружения, они вообще в основном из пластика сделаны.
Ето тральщик, токо современный, он не тралы тягает, а запускает дистанционные аппараты для подрыва мин.
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22.06.2021 16:43 Відповісти
Єдине зенітне озброєння: 1x30-мм автомат KCB та 7,62-мм кулеметы (і то не на всіх).
Лоханки тільки для пошуку мін.
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22.06.2021 16:44 Відповісти
Есть 30 мл пушка и ещё пулеметы.на mil.ua есть подробная информация
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22.06.2021 16:56 Відповісти
Mil.in.ua
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22.06.2021 17:00 Відповісти
При чем в Википедии сказано эффективная дальность 30 мл пушки 5 км!это в два раза больше чем на Гюрзе той же 30 мл.Возможно из за того что корабль выше и управление огня лучше,а вы говорите он устарел да не новый но они до сих пор стоят на службе у Её Величества.
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22.06.2021 19:59 Відповісти
Я всё правильно понимаю? При Порохе закупки за рубежом - зрада и "у нас свои предприятия стоят". При Клоуне - итс олл райт, "досягнення"?
Зебилы, вы неподражаемы
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22.06.2021 16:15 Відповісти
я тобі так скажу хлопче
Україна купить у Великої Британії два бойові кораблі з Королівського флоту, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 2648
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22.06.2021 16:54 Відповісти
Всплывёт. Говно не тонет. Оно уже **********.
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22.06.2021 17:03 Відповісти
меморандум - це договір про наміри, який ні до чого не зобов'язує
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22.06.2021 16:16 Відповісти
Тральщики-искатели мин типа «Сэндаун» - тип противоминных кораблей британской постройки, находящийся на вооружении Великобритании, Саудовской Аравии и Эстонии. Единственным назначением кораблей типа является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов.
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22.06.2021 16:18 Відповісти
Ещё как вариант патрульный корабль.
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22.06.2021 17:01 Відповісти
дуже схоже на черговий розпил бабла....кому знадобились 30-річні тральщики?

Украина купит у Великобритании два боевых корабля из Королевского флота, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 1376
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22.06.2021 16:37 Відповісти
43-річному нелоху.
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22.06.2021 16:47 Відповісти
Кому знадобилися тральщики в країні з уже вбитими портами в Маріуполі і в Бердянську і з намаганнями рашки заблокувати Одесу? Реально не розумієш чи придурюєшся?! Увесь експорт металопродукції та зерна йде через порти Одеси і Чорноморська..
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22.06.2021 16:49 Відповісти
а что плохие тральщики?? У нас и таких нет!) Такие тральщики купила для себя Саудовская Аравия, и Естония!
Все правильно делают перекрывают насущную необходимость для ВМСУ и мы что можем предложить для построения тральщика?

Государство выставляла заказ на проект и строительство подобных кораблей? Нет! И
это очень долгоиграющая пластинка, однако по желанию все возможно. Хотя хз...как строят у нас один корвет 11 лет уже...
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22.06.2021 16:53 Відповісти
Нормальный вариант он из углепластика армированного корпус вечный можно сказать,а там дело начинки
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22.06.2021 16:57 Відповісти
В окупованому Криму https://www.ukrmilitary.com/p/disbanded-troops.html залишились два морські тральщики проєкту 266М - «Чернігів» (U310) і «Черкаси» (U311), 1974 і 1977 років побудови. Забирай этот хлам!
Если британский тральщик не нравится.
Хороший тральщик! Модернизируют и все будет норм.
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22.06.2021 17:56 Відповісти
бронювання броньованих катерів виявилося недостатнім - тому придбали пластикові корпуси
Л-Логіка
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23.06.2021 13:40 Відповісти
И когда их передадут 2 минных тральщика ВМСУ? в каком году...следующим летом или до конца 2022 г. ??!
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22.06.2021 16:46 Відповісти
Грёбанный распил бюджета.
Старых продажных вояк, давно на пенсию пора отправить или в тюрьму.
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22.06.2021 17:11 Відповісти
Тральщики-искатели мин типа «Сэндаун» - тип противоминных кораблей британской постройки Единственным назначением кораблей типа является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов. Тральщики типа «Сэндаун» не имеют приспособлений для траления мин.
И как нам поможет данный тип кораблей против ЧФ РФ ? Будем покупать всё, что не нужно нашим союзникам ?
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22.06.2021 17:15 Відповісти
про морские минные поля слышал когда-нибудь?!
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22.06.2021 19:35 Відповісти
То есть если РФ заминирует акваторию, скажем Одессы, то эти тральщики очистят путь ? А кто их будет прикрывать? Нам скорее нужны минные заградители, для препятствованию высадки десанта РФ
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22.06.2021 19:43 Відповісти
Тепер ніхто не скаже,що ми не вєлікая морская держава...
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22.06.2021 17:35 Відповісти
как бывший моряк скажу вам дебилам - купите себе мозги
и не позортесь на весь мир.У нас есть Николаевский
судостроительный завод,но это клоунам белобилетникам не понять.
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22.06.2021 17:52 Відповісти
Завод є, заказів від держави немає, та і устаткування мабуть теж із конструктурами.
Де всі конструктури з верфей України...
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22.06.2021 19:33 Відповісти
бывший моряк, но действующий идиот=)
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22.06.2021 20:12 Відповісти
хороший - минный тральщик....пройдет модернизацию, и будут дополнительнные оснащения и приборы.
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22.06.2021 17:59 Відповісти
Це краще ніж останні новини по ВМС України - закупку турецьких корветів, туча маленьких кораблів у різнобій.
Британці більш конкретні і ставлять питання про майбутнє, а не тупо продають свою продукцію
як турки
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22.06.2021 19:31 Відповісти
Это гениально, вместо списания старых корыт их теперь будут продавать Украине.)))
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22.06.2021 19:43 Відповісти
Не так плохо, покупать старые корабли действительно необходимые ВМФ Украины, но собирать весь металлоломом по миру, чтобы понравиться иностранным правительствам, это ДНО
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22.06.2021 20:35 Відповісти
Херьня полная.
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22.06.2021 21:06 Відповісти
хорошо. правильно.
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23.06.2021 02:11 Відповісти
Два тральщика хотят, а роказуют фрегат или есминнец, клоуни б...
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23.06.2021 09:09 Відповісти
Так вот в чём у англичан заключается значение понятия "Гарант" 1994го. По дружбе патроны продавать, быть озабоченным, приверженным и не исключать заходов своих кораблей в Чёрное море
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23.06.2021 11:12 Відповісти
 
 