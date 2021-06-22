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До кінця року в Україні кілька разів перерахують пенсії, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

До кінця року в Україні кілька разів перерахують пенсії, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

Пенсійний фонд України (ПФУ) анонсував кілька видів перерахунку пенсій до кінця 2021 року.

Згідно з опублікованою на офіційному сайті фонду інформацією, найближчий перерахунок буде проводитися з 1 липня, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму будуть підвищені мінімальна пенсія за віком та доплата за стаж понад норму.

Крім того, з 1 липня буде встановлена ​​доплата в розмірі 100 грн для одержувачів пенсій, призначених по 31 грудня 2020 року згідно із Законом №1058, що не перераховувалися в 2021 році в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, а також не індексувалися на коефіцієнт 1,11.

Крім цього, з 1 жовтня 2021 року передбачені гарантії для пенсіонерів 75+ - особам у віці від 75 до 80 років будуть встановлені виплати в розмірі до 400 грн. Також мінімальний розмір пенсії з цієї дати буде встановлений на рівні 2500 грн.

З 1 грудня 2021 року у зв'язку з черговим підвищенням прожиткового мінімуму очікується зростання мінімальної пенсії за віком, доплат за стаж понад норму і пов'язаних з прожитковим мінімумом доплат, надбавок і підвищень. Крім того, з 1 грудня в Україні передбачено чергове підвищення мінімальної заробітної плати з 6000 до 6500 грн, що спричинить за собою збільшення мінімальної пенсії до 2600 грн для пенсіонерів старше 65 років.

Також читайте: Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити закон про підвищення пенсій чорнобильцям

До кінця року в Україні кілька разів перерахують пенсії, - Пенсійний фонд 01

Автор: 

пенсійна реформа (726) Пенсійний фонд (652) пенсія (1581)


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Топ коментарі
+14
Зробіть будь-ласка пенсію судей, депутатів, колишніх презедентів та у іншої сволоти, як у звичайних громадян. Дякую!
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22.06.2021 16:41
+7
Обіцянки про Зарплати учителям 4000 дол., обіцянки про Зарплати медикам не менше 20000 грн...тепер черга "мастити на хліб" обіцянки Зеленського дійшла і до пенсіонерів... Головне, щоб у пенсіонерів від "радощів" не пішла обертом голова, а то до програми Зє "здорова Україна" можуть не дожити.... 😊
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22.06.2021 16:48
+7
Я уже затрахался считать,сколько этих повышений!А у меня конкретный случай - июль 2019г. пенсия 2000гр.,июнь 2021г. пенсия 2200гр.!Хватит уже повышать,разбаловали совсем!
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22.06.2021 17:03
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я думаю, що пенсії не будуть давати - а все піде на обов'язкове обстеження або навпаки, будуть купувати довідки про медогляд, бо вигадають якісь забобони.
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22.06.2021 16:39 Відповісти
Зробіть будь-ласка пенсію судей, депутатів, колишніх презедентів та у іншої сволоти, як у звичайних громадян. Дякую!
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22.06.2021 16:41 Відповісти
Це тобі потрібно було просити у "попередників". Це при керівництві і активній участі приймалися закони стосовно пенсійного забезпечення згаданих тобою осіб. А зараз змінити ці закони забракне голосів. Ти ж не віриш у можливості Зе-команди?
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22.06.2021 18:43 Відповісти
Не ужели за проживание на дамбасе надбавку дадут?
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22.06.2021 16:42 Відповісти
Головне не забудьте підвищити суддям на 40тис прокурорам мусорні депутатам і іншим хабарникам.
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22.06.2021 16:43 Відповісти
Максимальна пенсія з ПФ =10 мінімальних пенсій!!!Все інше нехай міністерство юстиціі доплачує з своіх фондів а не спустошує ПФ..До речі в який вони внески платили тільки з ЗП 50 к грн.. а не з усієї сумми
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22.06.2021 22:08 Відповісти
Порахують, порахують та й збільшать пенсійний вік, тому "украінци далжни жить дольше" (Вова Найнікчемніший). А фірташам-коломойським можна і далі списувати мільярдні борги.
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22.06.2021 16:43 Відповісти
+100 грн - это очень круто!
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22.06.2021 16:47 Відповісти
Круто це 11.50 грн. до пенсії.
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22.06.2021 16:49 Відповісти
А где же индексация этой категории пенсионеров?
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22.06.2021 17:07 Відповісти
Оце і є індексація. Без малого 6 гривень.
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22.06.2021 17:10 Відповісти
З 1.07.21 моїй дружині добавляють 5,95грн., а вже з 1.12.21 добавляють ще цілих 5,60грн. То я так думаю, що це і буде у неї кінець епохи бідності.
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22.06.2021 16:47 Відповісти
Обіцянки про Зарплати учителям 4000 дол., обіцянки про Зарплати медикам не менше 20000 грн...тепер черга "мастити на хліб" обіцянки Зеленського дійшла і до пенсіонерів... Головне, щоб у пенсіонерів від "радощів" не пішла обертом голова, а то до програми Зє "здорова Україна" можуть не дожити.... 😊
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22.06.2021 16:48 Відповісти
Здорова Україна - це без зеленої плісняви.
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22.06.2021 16:50 Відповісти
Є пропозиція від пересічних трудящих мас подвоїти пенсію суддям з 77 тис грн. до 154 тис грн в звязку з важким та понаднормовим характером роботи
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22.06.2021 16:56 Відповісти
Я опять хочу в Париж..
Прошлый раз когда пенсию увеличили на 10 грн я уже туда хотел..😁
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22.06.2021 17:03 Відповісти
Я уже затрахался считать,сколько этих повышений!А у меня конкретный случай - июль 2019г. пенсия 2000гр.,июнь 2021г. пенсия 2200гр.!Хватит уже повышать,разбаловали совсем!
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22.06.2021 17:03 Відповісти
Когда я выходил на пенсию...у меня было чуть более 5-ти минимальных....сейчас менее 2-х...
Вот такие они повышения пенсии...а как стимулируют показывать белую зп и платить налоги...аж жуть..
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22.06.2021 17:06 Відповісти
Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного рельного прожиткового мінімуму - Мінсоцпол.
Реальний прожитковий понад 5 тис грн
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22.06.2021 17:11 Відповісти
Це до чи після закону про примусове стягнення податку з заощаджень громадян, зє43лайно?
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22.06.2021 17:21 Відповісти
в багатій країні....жалюгідні пенсії......завдяяки бідній на розум владі
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22.06.2021 17:35 Відповісти
Не згоден! Бедное на (розум) население, а власть просто - подлая!
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22.06.2021 19:09 Відповісти
Пересчитают и увеличат - две большие разницы!
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22.06.2021 17:54 Відповісти
То что было с понтом перерасчёт пенсий в декабре 2020г чистая профанация. Добавляли от 6 до 40гр. А в марте 2021 когда официально годовая индексация таким опять добавили так же. Хотя многим конечно добавили относительно неплохо. Но указанные 11% кого спросил не вытянули. Свою пересчитал ровно на 8%. Это конечно подачка, а не индексация. Ясно и давно что бюджет пустой традиционно много лет. Кстати Пенсионный фонд можно разогнать как таковой. Деньги выделяет Минфин. Не Гаи разогнали в Грузии первой а пенс-фонд.
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22.06.2021 20:01 Відповісти
Если повышают пенсии и победно об этом трубят, жди повышения тарифов!!!!
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23.06.2021 07:37 Відповісти
 
 