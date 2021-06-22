До кінця року в Україні кілька разів перерахують пенсії, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

Пенсійний фонд України (ПФУ) анонсував кілька видів перерахунку пенсій до кінця 2021 року.

Згідно з опублікованою на офіційному сайті фонду інформацією, найближчий перерахунок буде проводитися з 1 липня, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму будуть підвищені мінімальна пенсія за віком та доплата за стаж понад норму.

Крім того, з 1 липня буде встановлена ​​доплата в розмірі 100 грн для одержувачів пенсій, призначених по 31 грудня 2020 року згідно із Законом №1058, що не перераховувалися в 2021 році в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, а також не індексувалися на коефіцієнт 1,11.

Крім цього, з 1 жовтня 2021 року передбачені гарантії для пенсіонерів 75+ - особам у віці від 75 до 80 років будуть встановлені виплати в розмірі до 400 грн. Також мінімальний розмір пенсії з цієї дати буде встановлений на рівні 2500 грн.

З 1 грудня 2021 року у зв'язку з черговим підвищенням прожиткового мінімуму очікується зростання мінімальної пенсії за віком, доплат за стаж понад норму і пов'язаних з прожитковим мінімумом доплат, надбавок і підвищень. Крім того, з 1 грудня в Україні передбачено чергове підвищення мінімальної заробітної плати з 6000 до 6500 грн, що спричинить за собою збільшення мінімальної пенсії до 2600 грн для пенсіонерів старше 65 років.

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