Причиною вибуху і пожежі в Білогородці було навмисне приховування вбивства, підозрюваного затримано.
Загиблому чоловікові, якого в понеділок знайшли після пожежі, завдали кілька ножових поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
Після ножових поранень чоловіку вирізали серце і легені, після чого труп облили легкозаймистою речовиною і підпалили.
Підозрюваного в цьому злочині вже затримали, зараз він у СІЗО. Це чоловік 1978 року, моряк. Мотиви звірячого вбивства поки невідомі. Зараз йому готуються вручити підозру.
У будинку працює спеціальна комісія, вони оглядають місце інциденту, щоб оцінити масштаби збитку.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.
У ДСНС кажуть, що вибухнув точно не газ, і причиною вибуху може бути граната або інший вибуховий пристрій.
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Віддати би те тіло сусідам... після суду...
Зачем? Зверь хотел еще и поживиться с трупа?
Є пістолетні дозвукові кулі, у яких шансів пройти навиліт ще менше, ніж у надзвукових.
У того самого ПМ дозвукова куля.
Не, ну нормально???? ))))
Обитаю здесь рядом с Белогородкой..
выреза сердце...легкие....подпалил-взорвал...
жах!
у моряков принято обедать сослуживцами если они попали на необитаемый остров....
Вирізати орган - це одне.
А правильно видалити - це друге.
А правильно упакувати видалене - це третє.
А належним чином доставити видалене і упаковане - це четверте.
Наскільки це реально для "моряка"?
Це тільки початок "відміни інституту прописки".
Головне демократія є, а контроль за безконтрольним переміщенням біомас та кріміналітету по країні нікого не цікавить.
При повній відсутності ефективності від реформованої "міліції" все що відбувається є логічним.