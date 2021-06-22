Причиною вибуху і пожежі в Білогородці було навмисне приховування вбивства, підозрюваного затримано.

Загиблому чоловікові, якого в понеділок знайшли після пожежі, завдали кілька ножових поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Після ножових поранень чоловіку вирізали серце і легені, після чого труп облили легкозаймистою речовиною і підпалили.

Підозрюваного в цьому злочині вже затримали, зараз він у СІЗО. Це чоловік 1978 року, моряк. Мотиви звірячого вбивства поки невідомі. Зараз йому готуються вручити підозру.

У будинку працює спеціальна комісія, вони оглядають місце інциденту, щоб оцінити масштаби збитку.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

У ДСНС кажуть, що вибухнув точно не газ, і причиною вибуху може бути граната або інший вибуховий пристрій.