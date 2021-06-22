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Новини
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Причиною вибуху і пожежі в Білогородці було навмисне приховування вбивства, підозрюваного затримано.

Причиною вибуху і пожежі в Білогородці було навмисне приховування вбивства, підозрюваного затримано.

Загиблому чоловікові, якого в понеділок знайшли після пожежі, завдали кілька ножових поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Після ножових поранень чоловіку вирізали серце і легені, після чого труп облили легкозаймистою речовиною і підпалили.

Підозрюваного в цьому злочині вже затримали, зараз він у СІЗО. Це чоловік 1978 року, моряк. Мотиви звірячого вбивства поки невідомі. Зараз йому готуються вручити підозру.

У будинку працює спеціальна комісія, вони оглядають місце інциденту, щоб оцінити масштаби збитку.

Також читайте: Причиною вибуху і пожежі в Білогородці могла бути граната, - ДСНС

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

У ДСНС кажуть, що вибухнув точно не газ, і причиною вибуху може бути граната або інший вибуховий пристрій.

Автор: 

Київська область (4011) пожежа (4316) вбивство (3083)


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Топ коментарі
+9
Чел пошел по легкому пути и не захотел заниматься расчлененкой. А зря. Столько горя и неприятностей, сволочь, доставил соседям убитого...
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22.06.2021 16:45
+8
то не "чел", а морально-уродне тіло...
Віддати би те тіло сусідам... після суду...
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22.06.2021 16:48
+6
шо-то морячок психопат....фильмов-ужаса насмотрелся...
выреза сердце...легкие....подпалил-взорвал...
жах!
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22.06.2021 16:58
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Чел пошел по легкому пути и не захотел заниматься расчлененкой. А зря. Столько горя и неприятностей, сволочь, доставил соседям убитого...
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22.06.2021 16:45 Відповісти
то не "чел", а морально-уродне тіло...
Віддати би те тіло сусідам... після суду...
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22.06.2021 16:48 Відповісти
"После ножевых ранений мужчине вырезали сердце и легкие"

Зачем? Зверь хотел еще и поживиться с трупа?
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22.06.2021 16:51 Відповісти
Скорей всего преступник убил жертву из нарезного огнестрельного оружия, а аккуратно извлекать пули не было ни навыка, ни времени.
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22.06.2021 17:04 Відповісти
Из нарезного огнестрельного оружия пуля уже расплющилась бы о стену, а не оставалась в теле. Да и в статье ни слова о пулевых ранениях.
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22.06.2021 17:22 Відповісти
Есть немало нарезных пистолетов с не особо мощными пулями. Врядли там из ПКМ или РПК херачили.
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22.06.2021 17:27 Відповісти
Версія про кулю теж може бути.
Є пістолетні дозвукові кулі, у яких шансів пройти навиліт ще менше, ніж у надзвукових.
У того самого ПМ дозвукова куля.
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22.06.2021 18:23 Відповісти
Ох, блин... Шо за зверский трэш))
Не, ну нормально???? ))))
Обитаю здесь рядом с Белогородкой..
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22.06.2021 16:58 Відповісти
шо-то морячок психопат....фильмов-ужаса насмотрелся...
выреза сердце...легкие....подпалил-взорвал...
жах!
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22.06.2021 16:58 Відповісти
моряк вырезал легкие и сердце бо хотел кушать.
у моряков принято обедать сослуживцами если они попали на необитаемый остров....
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22.06.2021 17:00 Відповісти
Людожер
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22.06.2021 17:25 Відповісти
Больше похоже на ритуальное убийство ☠️☠️
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22.06.2021 17:34 Відповісти
Це прямий наслідок легалізації торгівлі органами потрошенківською ***** Супрунихою. Зрозуміло абсолютно, навіщо МОРЯК вирізав серце і легені у здорової людини. Як тільки людськими органами дозволили торгувати, відразу розквів "чорний ринок" на цьому "товарі".
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22.06.2021 18:10 Відповісти
Не факт.
Вирізати орган - це одне.
А правильно видалити - це друге.
А правильно упакувати видалене - це третє.
А належним чином доставити видалене і упаковане - це четверте.
Наскільки це реально для "моряка"?
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22.06.2021 18:26 Відповісти
Все реально. Спочатку достатньо запакувати в пакет з льодом, і хірургічної точності для вирізання не потрібно, аби лише саме серце не ушкодити. Все інше справа техніки для кваліфікованого хірурга після транспортування куда треба вже в спеціалізованій тарі. Ви не плутайте справді трохи проблемне транспортування і довготривалого (десятки годин) зберігання з досить простою процедурою видалення і первісного короткострокового зберігання (півгодини-година).
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22.06.2021 18:40 Відповісти
Це, до речі, означає наявність обладнаного ЦЕНТРУ по зберіганню і транспортуванню органів, скоріше за все це кримінальне лайно працює під прикриттям якоїсь легальної клініки.
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22.06.2021 18:41 Відповісти
"Виходець із Севастополя вбив виходця із Кременчуга.....в Київській області....."
Це тільки початок "відміни інституту прописки".
Головне демократія є, а контроль за безконтрольним переміщенням біомас та кріміналітету по країні нікого не цікавить.
При повній відсутності ефективності від реформованої "міліції" все що відбувається є логічним.
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22.06.2021 18:54 Відповісти
Ну так, ніякого контролю за переміщенням громадян і негромадян немає, і це при ВІДКРИТИХ КОРДОНАХ! Тут або кордони закриті і вільне переміщення у їх межах, або відкриті кордони і ретельний контроль за допомогою щільно встановлених телекамер і обладнання електронного доступу до точних баз даних у поліцейських та інших правохоронних і державних структурах, включно з доступом у реальному часі.
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22.06.2021 19:00 Відповісти
 
 