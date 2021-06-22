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Пункт пропуску "Дзвінкове - Лонья" на кордоні з Угорщиною відновлює роботу від завтра, - ДПСУ

Пункт пропуску

Від 23 червня поновлюється робота міжнародного автомобільного пункту пропуску "Дзвінкове - Лонья" на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"Нагадуємо, що цей пункт пропуску розташований на українсько-угорському кордоні в Берегівському районі Закарпатської області. Він буде функціонувати щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом)", - випливає з повідомлення.

Держприкордонслужба України закликає при плануванні поїздок ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від завтра Польща відкриває три автомобільні пункти пропуску на кордоні з Україною, - ДПСУ

Автор: 

Угорщина (2266) Держприкордонслужба ДПСУ (5952) кордон (4756) пункт пропуску (800)


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22.06.2021 17:15 Відповісти
 
 