Пункт пропуску "Дзвінкове - Лонья" на кордоні з Угорщиною відновлює роботу від завтра, - ДПСУ

Від 23 червня поновлюється робота міжнародного автомобільного пункту пропуску "Дзвінкове - Лонья" на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"Нагадуємо, що цей пункт пропуску розташований на українсько-угорському кордоні в Берегівському районі Закарпатської області. Він буде функціонувати щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом)", - випливає з повідомлення.

Держприкордонслужба України закликає при плануванні поїздок ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини.

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