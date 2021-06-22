Пункт пропуску "Дзвінкове - Лонья" на кордоні з Угорщиною відновлює роботу від завтра, - ДПСУ
Від 23 червня поновлюється робота міжнародного автомобільного пункту пропуску "Дзвінкове - Лонья" на кордоні з Угорщиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
"Нагадуємо, що цей пункт пропуску розташований на українсько-угорському кордоні в Берегівському районі Закарпатської області. Він буде функціонувати щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом)", - випливає з повідомлення.
Держприкордонслужба України закликає при плануванні поїздок ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини.
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Olexa Pluzh
показати весь коментар22.06.2021 17:15 Відповісти Мені подобається 0
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