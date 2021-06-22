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"Розуміння того, як буде розвиватися галузь, немає жодного": Американський інвестор про намір Кабміну ввести акциз на "зелену" енергетику

Зміна владою законодавства щодо розвитку "зеленої" енергетики у питанні введення акцизу на "зелену" електроенергію і невиконання державою своїх зобов’язань негативно оцінюється інвесторами, в країні немає розуміння, як розвивати галузь ВДЕ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив операційний директор компанії Elementum Energy Олександр Подпругін.

"Рік тому, коли був прийнятий меморандум, коли ми домовилися про якісь правила гри, коли держава взяла на себе зобов’язання, коли почалися платежі, в лютому цього року ситуація майже стабілізувалася, ми у вересні почали будівництво ще однієї вітрової електростанції, яка буде введена наступного року. Проте потім з’явилися новини про відсутність платежів, потенційне введення акцизу", - розповів Подпругін.

За його словами, інвестори вкрай негативно сприйняли новину про намір влади запровадити акциз на "зелену" енергетику, про що йдеться в урядовому законопроекті про зміни податкового законодавства (№5600).

"Розуміння того, як буде розвиватися галузь, немає жодного. Коли ми приймали рішення про інвестування 2 місяці тому проєкт, не йшла мова взагалі про акцизний податок. Тобто, це мінус 3% доходності", - зазначив Подпругін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро. За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.

Автор: 

акциз (437) Кабмін (14078) енергетика (2583) інвестори (445) альтернативна енергетика (847)


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Топ коментарі
+14
Да идите вы в жо#у со своей зеленой энергетикой!!! Будем заниматься экологией когда закончим войну и решим более насущные проблемы!!!
У нас даже нету ни одного мусороперерабатывающего завода, а они типа печуться за экологию, мудачье...
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22.06.2021 16:58
+14
Это не инвесторы
Это мародёры грабящие Украину из-за дыр в законодательстве
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22.06.2021 17:03
+11
Удивил...Здесь власть не имеет *зеленого* понятия куда будет страна развиваться, а не то что отрасль... Здесь президент даже не знает, кто оккупант и кто с Украиной ведет войну ,и чьи танки на нашей территории.... у него враг до сих пор называется *та сторона*....
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22.06.2021 17:04
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Да идите вы в жо#у со своей зеленой энергетикой!!! Будем заниматься экологией когда закончим войну и решим более насущные проблемы!!!
У нас даже нету ни одного мусороперерабатывающего завода, а они типа печуться за экологию, мудачье...
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22.06.2021 16:58 Відповісти
Альо! Мусоросжигательный завод - это тоже когенерация электроэнергии. И если не по зеленому тарифу, то проект напрочь убыточный.
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22.06.2021 17:07 Відповісти
Нехай інвестують у зелену енергетику США. Там тарифи у ВІСІМ разів менші ніж в Україні. Так ні. Знають що їм там по писку надають. Дайош грабувати білих негрів Європи.
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22.06.2021 17:11 Відповісти
Шановний автор Підлога Маккартні! Ви пишите досить адекватні коменти..Але цей не серед них..бо неможна займатися екологієй..коли...і надалі..Бо буде вже піздно..Невже це так складно зрозуміти?
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22.06.2021 17:17 Відповісти
Экология тут ни при чем , производство солнечных батаей и литиевых батарей для элекрических машин грязное и затратное дело . Не говоря уже о том как они будут утилизировать потом миллионы литиевых батарей из элекрических машин ? Развелось много денег ничем не обеспеченных вот они и придумывают новые налоги и затраты а также криптовалюты для связывания наличностей у граждан .
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22.06.2021 19:11 Відповісти
Чисто не там где убирают, а там где не гадют. И зеленая энергетика в Украине это не про экологию, это про деньги...
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23.06.2021 09:46 Відповісти
Шановний ПМ! Екологія це завжди при гроші..Цей напрямок порібно дотувати, і так роблять в усьому світі. А у нас займаються "кідаловом" - хтось інвестував, а ми на ходу змінемо правила гри, це тупо кидалово іноземних інвесторів. Так в зелену енергетику пришов спекулятивний, ризиковий капітал..А хто ще буде інвестувати у країну що воює? А нам конче потрібні "довгі інвестиційні гроші" А зараз повернулися в інший бік - заради Ахметова і Бені замочили УкрАтом, розігнали теплову генерацію...Ви це вважаєте за розумну, далекоглядну політику?
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23.06.2021 11:34 Відповісти
Зе команде главное прибарахлиться шоб внукам хватило, после них хоть потоп. Политика не может быть дальновидной, когда у руля государства - профаны и клованы (Денис Шморгаль не исключение, просто солиднее выглядит чем Гончарук:
"Розуміння того, як буде розвиватися галузь, немає жодного": Американський інвестор про намір Кабміну ввести акциз на "зелену" енергетику - Цензор.НЕТ 4431
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23.06.2021 11:44 Відповісти
Ну ладно Зєля юрЫст, не тямить в законах економіки, хоча за легендою він успішний бізнесмен ... Але ж в його команді є видатний економіст Милованов.
Він боїться натякнути шефу, що чим частіше влада змінює правила гри в економіці, тим менше інвесторів прийде в Україну?
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22.06.2021 16:59 Відповісти
Это не инвесторы
Это мародёры грабящие Украину из-за дыр в законодательстве
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22.06.2021 17:03 Відповісти
Скільки інвесторів пришло при зеленському в Україну в інших сферах економіки?
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22.06.2021 17:05 Відповісти
лучше платить ***** за безразмерное потребление газа?
зеленая энергетика-это тоже вклад в независимость страны.
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22.06.2021 17:07 Відповісти
Ніхто тобі не забороняє займатись зеленою енергетикою. Тільки одне но: виробляй і продавай її без ніяких ДОТАЦІЙ!. Можна звільнити від податків, але ніяких дотацій.
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22.06.2021 17:12 Відповісти
это примерно как самогон втихаря гнать...сам конечно упьешься,только никакой рентабельности и инноваций.никакой конкуренции,значит себестоимость снижаться не будет...
но народ любит,шоб своими руками,из говна и палок,лишь бы не платить.
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22.06.2021 17:19 Відповісти
Тобто ти вважаєш що це правильно:
1. Береш кредит в банку і купляєш вітряк.
2. Держава повинна в тебе купити електроенеогію по такій ціні щоб ти оплатив кредит і мав ще на хліб з маслом мав.
3. Щоб тобі заплатити, то держава повинна підвищити тарифи щоб звідкись взяти гроші.
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22.06.2021 17:43 Відповісти
та бубочка тебе безвсякой зеленой энергетики тариыф повысил...и не только за эоектричество.
и это при том,что одновременно разоряет зеленую энергетику...
требе нравится?кушай.
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22.06.2021 18:26 Відповісти
Справа не в підвищенні тарифів, а в самому факті того, що зелену енергетику потрібно дотувати. А таким дотуванням можуть займатись країни в яких є достатньо коштів щоб дотувати , а не країни яка вирішує чи підвищити пенсію на 5 гривень чи 6.
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22.06.2021 18:36 Відповісти
все инновационные проекты сначала дотируются.до тех пор,пока не будет создана материальная база и конкурентная среда,которая и урегулирует цену продажи.
в совке было тоже самое-государство не заставляло платить потребителей,а просто централизовано недоплачивало работникам 90 % зарплаты.
как ты думаешь,какова была себестоимость киловатта электроэнергии на первой атомной?с учетом научных исследований,конструкторских разработок,производства сложного оборудования и огромных затрат на строительство?и ничего,не возмущался...
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22.06.2021 18:46 Відповісти
Дотувати можна тоді коли маєш з чого дотувати, а не тоді коли розмірковуєш чи купити буханку хліба чи половину.
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22.06.2021 18:51 Відповісти
уверяю тебя,это не зеленые энергетики у тебя буханку отобрали...это зеленая плесень на мудром нароте все сделала
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22.06.2021 18:52 Відповісти
Не прааильно. Буханку в себе відібрав сам народ, який за 30 років так і не навчився вибирати нормальних депутатів. Але суть не в цьому. Спочатку зроби так щоб в тебе з'явились гроші які можна дати на дотацію, а потім дотуй, а не спочатку дотування, а потім пошук грошей.
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22.06.2021 20:09 Відповісти
так були ж гроші при пороху...куди ділися?
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22.06.2021 20:11 Відповісти
Себестоимость снизиться когда перейдут на водородное топливо и энергию ядерного синтеза . А это еще работы непочатый край . Ветряки и солнечные элементы могуть дать энергию в 10 раз дороже . Производство и обслуживание крайне дорого .
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22.06.2021 19:15 Відповісти
и почем киловатт термоядерного синтеза нарасее?
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22.06.2021 19:18 Відповісти
Зелена енергетика - це план х***а по знищенню енергетичної незалежності України.
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22.06.2021 17:36 Відповісти
а зачем тогда сп-2?спасение германии?
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22.06.2021 17:38 Відповісти
Спасибі за мудні слава. Одне не погоджуся, що в законодавстві не дири, і стежки до мільярдів, прокладені найфаховішими юристами українських мільярдерів.
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22.06.2021 17:14 Відповісти
А шефу инвесторы не нужны, сам будет доить мудрый нарид.
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22.06.2021 17:56 Відповісти
Один раз не пид*рас- девиз 95 квартала
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22.06.2021 16:59 Відповісти
зелёная энергетика нужна в дополнение к имеющейся атомной,и как замещение угольных ТЭС,а уничтожать атомную энергетику в угоду западных компаний и гниды Ахметова,уж нах нах...
вон Чехия и та строить собралась ещё одну АЭС,а мы что?
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22.06.2021 17:03 Відповісти
А Вы что?Имеете износ ТЭЦ 90% и 70% атомной энергетики нужно выводить из эксплуатации в ближайшие 10-15 лет, кстати, денег на это нет
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22.06.2021 17:06 Відповісти
Чому не виведено жодного вугільного блоку при встановленній потужності зеленої генерації вже більше вугільної?
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22.06.2021 17:40 Відповісти
тому що харант работает под управлением Ахметова,Коломойского,Фирташа...
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22.06.2021 17:46 Відповісти
Удивил...Здесь власть не имеет *зеленого* понятия куда будет страна развиваться, а не то что отрасль... Здесь президент даже не знает, кто оккупант и кто с Украиной ведет войну ,и чьи танки на нашей территории.... у него враг до сих пор называется *та сторона*....
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22.06.2021 17:04 Відповісти
Навіть у зеленій (!!!) енергетиці напудили у гузичник...
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22.06.2021 17:04 Відповісти
Такой интересный американский инвестор. Учредители зарегистрированы в Лондоне. А основной вид деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. То есть, к зеленой энергетике отношения никакого. Как и к Америке.
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22.06.2021 17:08 Відповісти
Когда это ахметка и иже с ним стали " иностранными инвесторами"?)
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22.06.2021 17:10 Відповісти
Нехай платить той, хто підписував той тариф на тих умовах!
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22.06.2021 17:20 Відповісти
Это какой то нонсенс! Развитие зеленой энергетики надо поощрять и расширять, а они акциз.
В угоду кому они это делают??
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22.06.2021 17:46 Відповісти
Тем более цвет как у ЗЕ!
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22.06.2021 17:47 Відповісти
Ти згідний персонально дотувати з своїх доходів зелену енергетику?
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22.06.2021 20:11 Відповісти
Там проблєма з тарифами. Вони завищені на перспективу 10-15 років. Тому держ. орг-и намагаються якось компенсувати собі.
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22.06.2021 22:10 Відповісти
а в оцього американського інвестора хвамілія часом не подібна до вальцмана чи шустенберга якогось і чи не фукає він десь з віли в конча-заспі?
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22.06.2021 17:49 Відповісти
При всём уважении к Америке - пашол в жопу, дорогой инвестор!
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22.06.2021 17:49 Відповісти
В того самого Ахметова є підприємства, зареєстровані в ЄС та США. От вам в більшості випадків і "інвестори".
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22.06.2021 17:51 Відповісти
Дістали вони вже своєю "зеленою енергетикою"!
Не потрібна вона нам по таких цінах.
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22.06.2021 18:53 Відповісти
Спросите для начала готовы ли граждане Украины платить в 10 раз больше за киловат час , а потом развивайте зеленую энергетику .
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22.06.2021 19:18 Відповісти
 
 