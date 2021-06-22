Є великий ризик, що податкова амністія не наповнить держбюджет, але призведе до збільшення тиску держави на українців, - Верланов

Згідно з ухваленим законом про податкову амністію 1 вересня 2022 року всі фізичні особи - громадяни України автоматично будуть вважатися такими, що підтвердили сплату податків зі всіх своїх доходів і зі всього майна.

Тобто, цей документ не про кілька тисяч мільйонерів, які хочуть легалізувати свої незаконні доходи, а безпосередньо стосується мільйонів пересічних громадян. Про це у своїй колонці для видання "НВ" пише ексголова ДПС України Сергій Верланов.

"Фактично держава позбавляє громадян "презумпції невинуватості", адже це вона має встановлювати факти ухилення від оподаткування, а не громадяни мають доводити свою доброчесність та ще й присягати податковій, що все життя були чемними. На мою думку, повідомлення осіб про те, що з їхніх активів сплачені податки, мають бути виключно індивідуальними, а не автоматичними всезагальними", - вважає Сергій Верланов.

Експерт підкреслив, що прийнятий 15 червня законопроект передбачає лише дві можливі опції: а) не повідомляти, чим автоматично визнаєте, що зі всіх своїх активів сплатили податки; б) повідомляти, чим фактично визнаєте, що ухилялися від сплати податків і муситимете доплатити. Третього шляху не передбачається.

"Що вже казати: випадок податкової амністії також не передбачає обов’язкове подання декларації. У свою чергу, те, що громадянин не має права подати звичайну декларацію з прив’язкою до цього закону, створює протиріччя і накладає непропорційні обов’язки", - зазначає експерт. І додає: замість виведення з тіні великих капіталів бізнесменів і олігархів, отримаємо чергові проблеми і ризики для пересічних громадян.

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"Довіра до держави, її інституцій та органів влади знаходиться на дуже низькому рівні, тому є велика вірогідність, що так звана "амністія" не матиме ефекту наповнення бюджету та пожвавлення економіки, а натомість призведе до збільшення тиску держави на українців", - переконаний Сергій Верланов.

На його думку, в результаті амністії значна частина майна мільйонів громадян (заробітчан та їхніх родичів; тих, хто отримував зарплати у конверті тощо) може опинитися поза законом. І якщо у документ терміново не внести правки, збалансувавши права громадян та інтереси держави, то у близькій перспективі ця ситуація може призвести до соціального конфлікту.

Нагадаємо, раніше Сергій Верланов проаналізував законопроекти пакету "податкової амністії" і зробив висновок, що за ними ховається загальне податкове декларування, або так звана "нульова" декларація.