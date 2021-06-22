Кабмін почав діалог з міжнародними партнерами про перезапуск реформи корпоративного управління, - Шмигаль
Україна продовжуватиме реформу корпоративного управління.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Корпоративна реформа - дуже важлива для тих компаній, які не можуть бути приватизовані і залишаються у власності держави. У деяких компаніях реформа привела до позитивних результатів, а в деяких поки ще немає. Тому це є пріоритетом і ми будемо продовжувати реформу корпоративного управління", - підкреслив Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що уряд почав діалог про фактичний перезапуск реформи, який проходить у співпраці з міжнародними партнерами.
Топ коментарі
+5 Igor V #453603
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Нащо було ламати вже існуючу реформу?
22.06.2021
В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины установил рекорд за последние двадцать лет - минус $868 млн. В то же время за период 2016-2019 годов Украина привлекала ежегодно не менее $3.7 млрд. прямых иностранных инвестиций.
Шмугаль - ахметовский дебил.
Т.е. зебилы признают, что реформы были до них, а при них все уничтожено и требует "перезапуска"????