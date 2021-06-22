Кабмін почав діалог з міжнародними партнерами про перезапуск реформи корпоративного управління, - Шмигаль

Україна продовжуватиме реформу корпоративного управління.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Корпоративна реформа - дуже важлива для тих компаній, які не можуть бути приватизовані і залишаються у власності держави. У деяких компаніях реформа привела до позитивних результатів, а в деяких поки ще немає. Тому це є пріоритетом і ми будемо продовжувати реформу корпоративного управління", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд почав діалог про фактичний перезапуск реформи, який проходить у співпраці з міжнародними партнерами.

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