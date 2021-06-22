УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12069 відвідувачів онлайн
Новини
1 066 12

Кабмін почав діалог з міжнародними партнерами про перезапуск реформи корпоративного управління, - Шмигаль

Кабмін почав діалог з міжнародними партнерами про перезапуск реформи корпоративного управління, - Шмигаль

Україна продовжуватиме реформу корпоративного управління.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Корпоративна реформа - дуже важлива для тих компаній, які не можуть бути приватизовані і залишаються у власності держави. У деяких компаніях реформа привела до позитивних результатів, а в деяких поки ще немає. Тому це є пріоритетом і ми будемо продовжувати реформу корпоративного управління", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд почав діалог про фактичний перезапуск реформи, який проходить у співпраці з міжнародними партнерами.

Читайте також: Президент поставив завдання уже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14078) Шмигаль Денис (4566)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
байден і нуланд - в числі тих хто робили реформу корпоративного управління в Україні. хто з зебілів буде перезапускати американську реформу? клоуни з квартала95?!
показати весь коментар
22.06.2021 17:14
+4
Напхали на посади ручних коломойсько-ахметівських ставлеників, а тепер хочуть перезапуск реформи. Й..бані наперсточники!
Нащо було ламати вже існуючу реформу?
показати весь коментар
22.06.2021 17:03
+4
Очевидно. Бені і Ко потрібні іноземні капіталовкладення, та НЕ портібен незалежний контроль, за капіталовкладеннями.
показати весь коментар
22.06.2021 17:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напхали на посади ручних коломойсько-ахметівських ставлеників, а тепер хочуть перезапуск реформи. Й..бані наперсточники!
Нащо було ламати вже існуючу реформу?
показати весь коментар
22.06.2021 17:03 Відповісти
Очевидно. Бені і Ко потрібні іноземні капіталовкладення, та НЕ портібен незалежний контроль, за капіталовкладеннями.
показати весь коментар
22.06.2021 17:16 Відповісти
Хроника одного президента

‎22.‎06.‎2021

В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины установил рекорд за последние двадцать лет - минус $868 млн. В то же время за период 2016-2019 годов Украина привлекала ежегодно не менее $3.7 млрд. прямых иностранных инвестиций.
показати весь коментар
22.06.2021 17:18 Відповісти
МВФ зажало соски шмигаля в лещата (тиски). Він вже не знає, як вивернутися від ... в сраку...
показати весь коментар
22.06.2021 17:12 Відповісти
байден і нуланд - в числі тих хто робили реформу корпоративного управління в Україні. хто з зебілів буде перезапускати американську реформу? клоуни з квартала95?!
показати весь коментар
22.06.2021 17:14 Відповісти
Наговорил....Одно ясно ,что "в некоторых пока нет!" ,а в некоторых еще не отчитались. Как говорил Вовка (из анекдота) ,_ Какую бы они пуйню не затеяли ,а водка подорожает!
показати весь коментар
22.06.2021 17:25 Відповісти
От мудакі, спочатку нагадили, а тоді давай їм консультації. Вам би підсрачників добрих надавать, клоуни😠
показати весь коментар
22.06.2021 17:28 Відповісти
Перезапуск - это вы своего Витренка вертаете в зад, восстанавливаете все руководство Нафтогаза и больше не отсвечиваете в этих вопросах вобще.

Шмугаль - ахметовский дебил.
показати весь коментар
22.06.2021 21:00 Відповісти
"Перезапуск реформы"?

Т.е. зебилы признают, что реформы были до них, а при них все уничтожено и требует "перезапуска"????
показати весь коментар
22.06.2021 23:42 Відповісти
 
 