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Новини Затримання Протасевича
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Прем'єр Білорусі Головченко пригрозив відповісти на санкції Заходу: Вибираємо найадекватніші заходи реагування

Прем'єр Білорусі Головченко пригрозив відповісти на санкції Заходу: Вибираємо найадекватніші заходи реагування

Санкції проти Білорусі не залишаться без відповіді.

Про це заявив сьогодні журналістам прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми попереджали про те, що санкції без відповіді не залишаться. Зараз відповідна служба вивчає текст санкцій щодо наших громадян і підприємств. Вибираємо найадекватніші заходи реагування з того набору, який ми розробили і про який сигналізували нашим партнерам. Думаю, не за горами той час, коли ми ці рішення приймемо", - сказав Головченко.

Він заявив, що введення санкцій дискредитує політику Євросоюзу щодо Білорусі.

"Ми живемо далі, працюємо. У нас достатньо резервів і ресурсів, ми давно готові до цих умов", - підкреслив Головченко.

Як повідомлялося, 21 червня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу вирішили ввести санкції проти 86 фізичних та восьми юридичних осіб з Білорусі. Зокрема йдеться про причетних до вимушеної посадки літака Ryanair у Мінську 23 травня, після якого затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Також про введення санкцій проти 16 фізичних та п'яти юридичних осіб Білорусі у відповідь на репресії з боку режиму Олександра Лукашенка проти представників опозиції і ЗМІ повідомили Сполучені Штати.

Канада також ввела додаткові санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у травні і арешту Романа Протасевича.

Автор: 

Білорусь (7927) санкції (11802) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+11
Ага! Виберуть момент коли вітер подме в бік Європи вишикують білорусів уздовж кордону і змусять пердіть
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22.06.2021 17:15
+10
Перекриють бульбопровід "Вітебськ-Париж", ліл.
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22.06.2021 17:14
+8
Припоминается, одни уже также "гыгыкалы", что "искандеры" санкций не боятся.
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22.06.2021 17:20
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да как обычно НАТО возле границ, но не пройдёт, бо Валодя ***** войска введёт
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22.06.2021 17:11 Відповісти
Введуть податки на вживані автівки з Європи, щоб всі їздили на ВАЗах.
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22.06.2021 18:35 Відповісти
Перекриють бульбопровід "Вітебськ-Париж", ліл.
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22.06.2021 17:14 Відповісти
Ага! Виберуть момент коли вітер подме в бік Європи вишикують білорусів уздовж кордону і змусять пердіть
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22.06.2021 17:15 Відповісти
Боюся, что "достанется" Вейшнории.
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22.06.2021 17:21 Відповісти
Небезпечно! "Вейшнорія на північному заході! Може ввійти в НАТО!
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22.06.2021 17:24 Відповісти
Тоді є альтернатива, - можна вкусити себе за сраку.
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22.06.2021 17:33 Відповісти
Гордость перехлестывает когда осознаешь что премьер с украинской фамилией Головченко и популярным украинским именем Роман
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22.06.2021 17:15 Відповісти
У лукашенка тоже украинская фамилия, а он балорусс
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22.06.2021 17:17 Відповісти
вообще-то он Лукашенок, родит. падеж чей? - Лукашенка. Вот так и образовалась его фамилия.
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22.06.2021 23:03 Відповісти
Взагалі-то близько 10% біларусів мають прізвища на -енко. Зокрема власне Тарган.
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22.06.2021 17:20 Відповісти
ЧервонЕНКО. Чем не козак?!
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22.06.2021 17:32 Відповісти
Однієї деталі бракує... Мабуть, шаблею випадково відрубав )))
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22.06.2021 17:36 Відповісти
это фамилия его жены
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22.06.2021 23:02 Відповісти
Одна подруга до заміжжя була Кушнаренко, її батько був єврей, а мати татарка ))
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23.06.2021 09:18 Відповісти
ну-ну, хіба що ляжете під ***** повністю, в зручній для нього позі...
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22.06.2021 17:16 Відповісти
Вам как и Холодному Яру эта тема видно ОЧЕНЬ близка....эбонитовые палочки,продажная порнактриса и про колени перед куйло в глаза смотреть...... ну точно не беларусы выбрали....вы поосторожней в прогнозах.Может вы просто своё желание выдаёте и вам хочется зла нашему народу?( Так не мы вам беду в дом принесли....это у вас видно от бессилия собственного перед лаптеногими и ЗЕлей с ермаками...
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22.06.2021 19:29 Відповісти
Зато у вас силища силенная перед лаптеногими у позиции животного рака стоять уже майже тридцять років...))) постійно смоктати москалям великого героїзму не треба)) тому у вас з москалями мир...)))
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22.06.2021 20:41 Відповісти
Тебе приснилось или ты с зеркалом репетируешь,девонька?) Не шурши так лаптями мышей разгонишь...тебе блатные тапки не к лицу.От тебя рязанской конюшней воняет....на правду обижаться глупо.Ату тебя и паруса на головушку...ржунемогу))
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22.06.2021 21:13 Відповісти
А ви лагерний поет, батенька, однако...)))) за какую правду гутариш, касатик)) чи не ту шо у вас бяларасєян под обосранніми хвостами зазвичай находитси...)))
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22.06.2021 21:19 Відповісти
Иди лучше спать ,пьяница шмарклей сопливой прибитый.....вам до беларусов как до луны......сравнил диктатора и куэмаэстро клоуна предателя.И не прикрывайся Майданом,Небесной Сотней,Киборгами.......Если бы увидели кого выбрали 73% в 2019 и за что они головы положили ((...поверить невозможно до сих пор здравому люду.Вы умудрились даже Пороха просрать и на предателя Украины разменять....Повторюсь....на правду обижалться глупо.А то что мы в кавне и влипли 27 лет уже отрицать невозможно.Но мы никого кроме себя не виним.Лох должен платить за легкомыслие.И знаю точно,что пока страна-тварюга не развалится на слава татарстанам ..... счастья не увидеть нашим детям....ни в Украине ни в Беларуси.Это просто ФАКТ.
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22.06.2021 22:09 Відповісти
В якому "кавне 27 лет"? Білорусь незалежна, впорядкована і заможна. Якщо її не розірвуть тимошенки, бабарики, то вона розквітне краще ніж ЄС, тому ті й воюють проти Лукашенка, бо білоруси й тепер не хочуть на захід, бачили, які там порядки, і їм краще вдома, де немає бомжів, прекрасні і добротні дороги і тротуари, доглянуті сквери і інфраструктура, ввп вищий за наш, безплатна медицина... Та що казати, у них тюрми і сізо багато кращі, ніж мешкання більшості українців. І народ одягнутий краще набагато, ніж у нас -- видно було протестувальників, і ніхто з них не скаржився на економіку. Ось проти чого воюють недоброзичливці.
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23.06.2021 09:44 Відповісти
100% + Зляться самі на себе, а гонять на мирних сусідів -- білорусів.
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23.06.2021 09:24 Відповісти
Садитесь на ежа, лучший ответ западу будет
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22.06.2021 17:17 Відповісти
"Мы живем дальше, работаем. У нас достаточно резервов и ресурсов, мы давно готовы к этим условиям". Работаете, ну так рабоайте и дальше и не верещите на весь мир.
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22.06.2021 20:49 Відповісти
Я щитаю нада нанисти ришающий удар по загнивающиму капитализьму и оставить гейропу без высокодуховной и сделаной сагласна ГОСТам Саветскага Саюза Тушёнки и Сгущёнки. Уверин депутат Шевченка падержит, Дубинеску, Верещак, Бужанский и Коля Котлета вместе со всем блокам Зажопинцев тоже За
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22.06.2021 17:18 Відповісти
У многих наших патриотов тоже фамилии на "ко", например КОган...
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22.06.2021 17:19 Відповісти
Припоминается, одни уже также "гыгыкалы", что "искандеры" санкций не боятся.
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22.06.2021 17:20 Відповісти
Ах ,вы так!? Ну,погодите! Вот мы соберемся гуртом ,набздим под одеялом и никому нюхнуть не дадим! Мы очень крутые.
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22.06.2021 17:20 Відповісти
Решают в какую ногу стрельнуть в левую или правою и щеки дуют , но еще даже и не знают , как Санкции приятны , а россияне больше и не попробуют деликатесы в Упаковке из Белоруссии .Но все на пользу и во благо.
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22.06.2021 17:22 Відповісти
Правильно,запретить еврофашистам въезд в великодуховную страну.
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22.06.2021 17:33 Відповісти
Могу подкинуть идею встречных санкций.Всей толпой можно зимой ходить без шапок.
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22.06.2021 17:34 Відповісти
А если понадобится эскалация - той же зимой лизнуть турник .
Одна проблема - сейчас лето. Давайте ещё варианты!
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22.06.2021 18:09 Відповісти
ох тысь бозесь ты мой
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22.06.2021 17:49 Відповісти
Ну вот чисто из интереса,ну чем и как они могут ответить,пусть даже гипотетически???Полная хрень для упоротой части населения Беларуси.
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22.06.2021 17:50 Відповісти
Приблизительно так
Премьер Беларуси Головченко пригрозил ответить на санкции Запада: Выбираем наиболее адекватные меры реагирования - Цензор.НЕТ 6478
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22.06.2021 17:57 Відповісти
99,9% населення білорасєї залюбки хавають таку хрень і упевнені що лєпше за усєх живуть...)))
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22.06.2021 20:45 Відповісти
Зміни прапорець.
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23.06.2021 09:58 Відповісти
Не будете перегонять в Расию креветки?
Так на чём наваривать будете?
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22.06.2021 18:10 Відповісти
Задавят копипаст драников в штатах.
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22.06.2021 18:49 Відповісти
гэти тараканьи канвульсии никаго не калишуть
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22.06.2021 19:32 Відповісти
Ви вже кумедніші за кацапів!
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22.06.2021 20:21 Відповісти
Будут гуманитарку давить бульдозерами!
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22.06.2021 20:30 Відповісти
Сколько же им гороха съесть надо,чтобы адекВАТНО ответить?
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22.06.2021 20:44 Відповісти
Ну всьо!!!

Осталась Европа без картошки и пломбира.
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22.06.2021 20:55 Відповісти
Кацапы, срочно дайте бульбашам селедки (до драникiв).
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23.06.2021 04:17 Відповісти
 
 