Прем'єр Білорусі Головченко пригрозив відповісти на санкції Заходу: Вибираємо найадекватніші заходи реагування

Санкції проти Білорусі не залишаться без відповіді.

Про це заявив сьогодні журналістам прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми попереджали про те, що санкції без відповіді не залишаться. Зараз відповідна служба вивчає текст санкцій щодо наших громадян і підприємств. Вибираємо найадекватніші заходи реагування з того набору, який ми розробили і про який сигналізували нашим партнерам. Думаю, не за горами той час, коли ми ці рішення приймемо", - сказав Головченко.

Він заявив, що введення санкцій дискредитує політику Євросоюзу щодо Білорусі.

"Ми живемо далі, працюємо. У нас достатньо резервів і ресурсів, ми давно готові до цих умов", - підкреслив Головченко.

Як повідомлялося, 21 червня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу вирішили ввести санкції проти 86 фізичних та восьми юридичних осіб з Білорусі. Зокрема йдеться про причетних до вимушеної посадки літака Ryanair у Мінську 23 травня, після якого затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Також про введення санкцій проти 16 фізичних та п'яти юридичних осіб Білорусі у відповідь на репресії з боку режиму Олександра Лукашенка проти представників опозиції і ЗМІ повідомили Сполучені Штати.

Канада також ввела додаткові санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у травні і арешту Романа Протасевича.