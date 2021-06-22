У Путіна хронічна параноя через нібито "державний переворот" в Україні, - Турчинов

Президент Росії Володимир Путін досі не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону.

Про це заявив керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності", в.о. президента України в 2014 році Олександр Турчинов, коментуючи статтю Путіна виданню Die Zeit, передає Цензор.НЕТ.

"Хронічна параноя Путіна про "організацію Штатами в Україні державного перевороту" свідчить про те, що він, як і будь-який інший диктатор, не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону", - зазначив він.

"Український народ, у якого є гідність і відповідальність, ні в 2004-му, ні в 2013-2014 роках не потребував допомоги ззовні, щоб довести своє право самому визначати свою долю. Я керував Штабом національного спротиву під час Революції Гідності і можу офіційно підтвердити, що жодної допомоги від Сполучених Штатів і ЄС - ні матеріальної, ні організаційної - ми не отримували", - додав Олександр Турчинов.

Він зазначив, що Україна була вдячна західним демократіям за моральну підтримку та об'єктивне інформаційне висвітлення подій на Майдані.

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"Але від початку і до кінця режиму Януковича протистояли українські патріоти, які скинули тиранію і не дали повернути країну в неоросійську імперію, зупинивши просування імперського реваншизму Путіна", - підкреслив в.о. президента України в 2014 році.

Турчинов зазначив, що саме російські військові захопили Крим і частину Донбасу, а не українські громадяни, які не сприйняли революцію.

"Прийде час, і без будь-якої американської або європейської допомоги російська імперія так само, як і радянська, буде зруйнована. На її руїнах виникнуть нові незалежні держави, а Україна не тільки поверне тимчасово захоплені території, а й відновить всі свої історичні межі, впевнено продовживши демократичний європейський шлях свого розвитку", - резюмував він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле" написав, що події 2014 року під час Євромайдану в Україні - "антиконституційний збройний переворот", який був організований США і безвольно підтриманий Європою.