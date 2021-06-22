У Путіна хронічна параноя через нібито "державний переворот" в Україні, - Турчинов
Президент Росії Володимир Путін досі не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону.
Про це заявив керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності", в.о. президента України в 2014 році Олександр Турчинов, коментуючи статтю Путіна виданню Die Zeit, передає Цензор.НЕТ.
"Хронічна параноя Путіна про "організацію Штатами в Україні державного перевороту" свідчить про те, що він, як і будь-який інший диктатор, не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону", - зазначив він.
"Український народ, у якого є гідність і відповідальність, ні в 2004-му, ні в 2013-2014 роках не потребував допомоги ззовні, щоб довести своє право самому визначати свою долю. Я керував Штабом національного спротиву під час Революції Гідності і можу офіційно підтвердити, що жодної допомоги від Сполучених Штатів і ЄС - ні матеріальної, ні організаційної - ми не отримували", - додав Олександр Турчинов.
Він зазначив, що Україна була вдячна західним демократіям за моральну підтримку та об'єктивне інформаційне висвітлення подій на Майдані.
"Але від початку і до кінця режиму Януковича протистояли українські патріоти, які скинули тиранію і не дали повернути країну в неоросійську імперію, зупинивши просування імперського реваншизму Путіна", - підкреслив в.о. президента України в 2014 році.
Турчинов зазначив, що саме російські військові захопили Крим і частину Донбасу, а не українські громадяни, які не сприйняли революцію.
"Прийде час, і без будь-якої американської або європейської допомоги російська імперія так само, як і радянська, буде зруйнована. На її руїнах виникнуть нові незалежні держави, а Україна не тільки поверне тимчасово захоплені території, а й відновить всі свої історичні межі, впевнено продовживши демократичний європейський шлях свого розвитку", - резюмував він.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле" написав, що події 2014 року під час Євромайдану в Україні - "антиконституційний збройний переворот", який був організований США і безвольно підтриманий Європою.
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Потом работа мошенника под руководством сОбчака-обмен редкоземельных металлов, якобы, на продовольствие. А потом - наследство еЛьцина-президенство т.н. рф.
Особенностю клинического течения псевдологии, является отсутствие потери интеллекта у пациента. Основой его деятельности является определенная МОТИВАЦИЯ!
Если бы мне пришлось характеризовать т.н. русских, я бы начал с мании величия, чувства исключительности на национальной почве. "Комплекс превосходства - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC защитный механизм психики , при котором появляется ощущение собственного превосходства, вызванное скрытым чувством неполноценности. Термин впервые употребил австрийский психолог https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4 Альфред Адлер . Комплекс превосходства тесно связан с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 комплексом неполноценности и является его обратной сторонойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-Adler_nauka_zhit-1 [1] .(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0) https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплекс_превосходства)
Не стану переписывать статью из Википедии. Достаточно ссылки, для того, чтобы желающие, ознакомившись с подробностями уяснили, с чем мы имеем дело в случае с пЫней. Там есть ссылки на ненависть, зависть, садизм и т.д. и т.п. на национальной почве. Правда, есть и исключения из правил. Для примера, упомяну Э.Рязанова, А.Макаревича, В. Шендеровича, О.Басилашвили и других.(Продолжение следует).
просто гнида не может смириться, что всё пошло не по кацапскому плану...
украинец не будет покорным кремлю - никогда !
це - віками у крові української нації,
поэтому и у себя и у белорусов кацапы скорректировали действия
и просто жестко и быстренько пересадили всю оппозицию ...
но, как говорил С.А. Бендера " Ніщо не зупинить ідеї час якої настав ! "
(Подяка В. Войновичу).
Сколько веков минуло, а у кассапов(основной части Московитов, которые не составляют характерологического исключения из правил и не принадлежат к перечисленным мною особам), сквозь века сохранились все те же проявления ШОВИНИЗМА, а не национализма. К ним и прнадлежат пЫня и его свора. Так что в данном случае РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА лишь мотивация к агрессии т.н. рф, основа которой лежит глубоко в генетике кацапов.
"Злые люди не разумеют справедливости"
Это Библия, Пастор