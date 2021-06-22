УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5309 відвідувачів онлайн
Новини
2 453 9

Ексдепутату і мешканці Донеччини дали по 5 років в'язниці за організацію і проведення псевдореферендуму

Ексдепутату і мешканці Донеччини дали по 5 років в'язниці за організацію і проведення псевдореферендуму

Великоновосілківський районний суд підтримав позицію Донецької обласної прокуратури та визнав двох осіб винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Прокурором у суді доведено, що 11 травня 2014 року депутат Великоновосілківської районної ради організував на території декількох сіл району проведення незаконного референдуму з метою зміни меж території та державного кордону України. Він надавав членам "виборчих комісій" бюлетені та у подальшому забезпечив особистий контроль за ходом "голосування".

Крім того, мешканка вказаного району також брала активну участь в організації та проведенні псевдореферендуму у якості члена дільничної виборчої комісії щодо визнання державної самостійності так званої "ДНР".

Вироками суду чоловіка та жінку засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 і 2 роки відповідно.

Також дивіться: СБУ заблокувала створення фейкової "міської ради" в Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Автор: 

сепаратизм (757) суд (11666) Донецька область (8394)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как за украденную бутылку водки?
показати весь коментар
22.06.2021 17:15 Відповісти
Ні, за крадену горілку дають реальні строки. А тут умовні.
показати весь коментар
22.06.2021 17:16 Відповісти
Бесчеловечно! Думал дадут по ордену Ярослава Мудрого.. Зе неприятно удивил...
показати весь коментар
22.06.2021 17:17 Відповісти
как-то немного за такое преступление. депутату надо срок удвоить - он был при власти и присяге.
показати весь коментар
22.06.2021 17:20 Відповісти
В Славянске в школе номер 10 учитель информатики и физики организовал такой же референдум! Есть видео и все доказательства! Выпустили! Директор школы такая же мразь, помогала! Штепа тоже на свободе! Ну, и ?
показати весь коментар
22.06.2021 17:22 Відповісти
ОПЯТЬ НИКОГО НЕ ПОСАДИЛИ!!
Воинов защитников сажают за гранату в рюкзаке а тут целый референдум и условно!!
показати весь коментар
22.06.2021 17:29 Відповісти
Я увлекаюся спортивною рыбалкой
Эх, хвост, чишуя не поймал я ... ничего (с)
показати весь коментар
22.06.2021 18:11 Відповісти
А левченко???
показати весь коментар
22.06.2021 18:52 Відповісти
Да там прцентов 70% таких!!!
показати весь коментар
22.06.2021 22:50 Відповісти
 
 