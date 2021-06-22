Ексдепутату і мешканці Донеччини дали по 5 років в'язниці за організацію і проведення псевдореферендуму

Великоновосілківський районний суд підтримав позицію Донецької обласної прокуратури та визнав двох осіб винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Прокурором у суді доведено, що 11 травня 2014 року депутат Великоновосілківської районної ради організував на території декількох сіл району проведення незаконного референдуму з метою зміни меж території та державного кордону України. Він надавав членам "виборчих комісій" бюлетені та у подальшому забезпечив особистий контроль за ходом "голосування".

Крім того, мешканка вказаного району також брала активну участь в організації та проведенні псевдореферендуму у якості члена дільничної виборчої комісії щодо визнання державної самостійності так званої "ДНР".

Вироками суду чоловіка та жінку засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 і 2 роки відповідно.

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