У 2020 році відплив прямих іноземних інвестицій з України становив рекордні 868 млн дол.

Виконання державою взятих на себе зобов'язань перед інвесторами може стати точкою тяжіння для нових інвестицій. А отже, і для збільшення податкових надходжень.

Про це йдеться в статті "Як збільшити надходження до державного бюджету на 60 млрд грн", опублікованій на сайті Цензор.НЕТ.

В 2020 році відтік прямих іноземних інвестицій з України встановив рекорд за останні двадцять років – мінус $868 млн, свідчать дані НБУ. Водночас в період 2016-2019 років Україна залучала щорічно не менше $3,7 млрд прямих іноземних інвестицій.

Основною причиною рекордного відтоку іноземних інвестицій з України в 2020 році була світова паніка, викликана пандемією COVID-19.

Інвестори виводили капітали в "тихі гавані" – перевкладали виведені гроші в держоблігації США, акції технологічних гігантів або золото.

"Однак темпи виводу капіталу можна було б зменшити, якби поведінка української влади була націлена на захист інтересів зовнішніх та внутрішніх інвесторів. Саме створення несприятливого інвестиційного клімату можна вважати основною переборною приходу інвестицій в Україні", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, йдеться про невиконання інвестиційних зобов'язань, які бере на себе держава; відсутність судової реформи; популізм на вищому державному рівні на прикладі впровадження "інституту інвестиційних нянь".

Яскравим наочним прикладом порушенням владою своїх зобов'язань є невиконання умов меморандуму з інвесторами у відновлювальні джерела енергії.

З 2010 року в галузь виробництва відновлюваної електроенергії в Україні було залучено $12,3 млрд інвестицій США, свідчать підрахунки Української асоціації відновлюваною енергетики.

В 2020 році, коли були зафіксовані рекордні обсяги відтоку інвестицій з України, у відновлювану енергетику України оператори ВДЕ інвестували $1,4 млрд.

Інвестори вкладали гроші у сектор ВДЕ через високі зелені тарифи, розміри і обов'язковість виплат за якими були гарантовані законом.

І в 2020 році уряд вийшов з ініціативою знизити зелені тарифи в обмін на поступове погашення історичних боргів, які на 1 серпня 2020 року становили 22 млрд грн.

Домовленості закріпили в меморандумі, а потім і в законі. Уряд і зелена генерація погодили графік погашення боргу за електроенергію: 40% заборгованості або 8,96 млрд грн "зелені" повинні були отримати в 4 кварталі 2020 року. Решта 60% заборгованості повинні бути сплачені рівними частинами протягом 2021 по 15%, або по 3,36 млрд грн щоквартально.

Одним з джерел погашення боргу було визначено державний бюджет, у нього на 2021 рік депутати повинні були закласти 20% фінансування компенсації зеленого тарифу, але не зробили цього.

"В результаті погоджений графік не виконується, на 1 червня 2021 року оплата за придбану в 2020 році зелену електроенергію становить 66%", - зазначається в статті.

Зараз інвестиції в галузь зупинились. Державні банки заявили, що призупинили кредитування галузі до врегулювання ситуації з боргами. Про згортання інвестицій оголосили і міжнародні корпорації, а за деякими проектами були оголошені дефолти.