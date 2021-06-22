У 2020 році відплив прямих іноземних інвестицій з України становив рекордні 868 млн дол.
Виконання державою взятих на себе зобов'язань перед інвесторами може стати точкою тяжіння для нових інвестицій. А отже, і для збільшення податкових надходжень.
Про це йдеться в статті "Як збільшити надходження до державного бюджету на 60 млрд грн", опублікованій на сайті Цензор.НЕТ.
В 2020 році відтік прямих іноземних інвестицій з України встановив рекорд за останні двадцять років – мінус $868 млн, свідчать дані НБУ. Водночас в період 2016-2019 років Україна залучала щорічно не менше $3,7 млрд прямих іноземних інвестицій.
Основною причиною рекордного відтоку іноземних інвестицій з України в 2020 році була світова паніка, викликана пандемією COVID-19.
Інвестори виводили капітали в "тихі гавані" – перевкладали виведені гроші в держоблігації США, акції технологічних гігантів або золото.
"Однак темпи виводу капіталу можна було б зменшити, якби поведінка української влади була націлена на захист інтересів зовнішніх та внутрішніх інвесторів. Саме створення несприятливого інвестиційного клімату можна вважати основною переборною приходу інвестицій в Україні", - йдеться в матеріалі.
Зокрема, йдеться про невиконання інвестиційних зобов'язань, які бере на себе держава; відсутність судової реформи; популізм на вищому державному рівні на прикладі впровадження "інституту інвестиційних нянь".
Яскравим наочним прикладом порушенням владою своїх зобов'язань є невиконання умов меморандуму з інвесторами у відновлювальні джерела енергії.
З 2010 року в галузь виробництва відновлюваної електроенергії в Україні було залучено $12,3 млрд інвестицій США, свідчать підрахунки Української асоціації відновлюваною енергетики.
В 2020 році, коли були зафіксовані рекордні обсяги відтоку інвестицій з України, у відновлювану енергетику України оператори ВДЕ інвестували $1,4 млрд.
Інвестори вкладали гроші у сектор ВДЕ через високі зелені тарифи, розміри і обов'язковість виплат за якими були гарантовані законом.
І в 2020 році уряд вийшов з ініціативою знизити зелені тарифи в обмін на поступове погашення історичних боргів, які на 1 серпня 2020 року становили 22 млрд грн.
Домовленості закріпили в меморандумі, а потім і в законі. Уряд і зелена генерація погодили графік погашення боргу за електроенергію: 40% заборгованості або 8,96 млрд грн "зелені" повинні були отримати в 4 кварталі 2020 року. Решта 60% заборгованості повинні бути сплачені рівними частинами протягом 2021 по 15%, або по 3,36 млрд грн щоквартально.
Одним з джерел погашення боргу було визначено державний бюджет, у нього на 2021 рік депутати повинні були закласти 20% фінансування компенсації зеленого тарифу, але не зробили цього.
"В результаті погоджений графік не виконується, на 1 червня 2021 року оплата за придбану в 2020 році зелену електроенергію становить 66%", - зазначається в статті.
Зараз інвестиції в галузь зупинились. Державні банки заявили, що призупинили кредитування галузі до врегулювання ситуації з боргами. Про згортання інвестицій оголосили і міжнародні корпорації, а за деякими проектами були оголошені дефолти.
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Источник: https://censor.net/ru/n3272805" - та звіздуйте на всі 4 сторони з такими інвестиціями.
А де була влада Зєка та подальших прєзів , чому не змінювала закони хоча б для пізніших інвесторів? Краще б так гроші їм віддавала, ніж знищувала власну ядерну енергетику.
а как так что во время активной фазы войны, с пустой казной и барыгами у власти был и рост экономики и инвесторы заходили? как так? значит можно? но для это нужно ум в голове иметь и патриотизм в душе. а не зеленые сопли в бабло в глазах.
эту э/э должна выкупать держава. и она раньше выкупала. а теперь денег нет - все скоммуниздили зеленые пионеры с банковой
До 2030 Украина выплатит 25 лярдов евро, нехилый подъем в пять раз на те инвестиции
раззуй глаза и посмотри какую часть в сумме оттока инвестиций занимают "зеленые энергетики"
но эти молчат,потому что центрэнерго у бени...
зеленые утырки тупо уничтожают страну
кроме воровства и недолугости нынешней власти нет никаких причин той полной жопы которая творится в стране
как там сказало, суперчесное и очень правильное дама, Верещук?
мы не понимаем, что имеет в виду сша когда говорит о коррупции в Украине.
теперь понимаеш?
выпердыш....
Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов.
В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.