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Новини
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У 2020 році відплив прямих іноземних інвестицій з України становив рекордні 868 млн дол.

У 2020 році відплив прямих іноземних інвестицій з України становив рекордні 868 млн дол.

Виконання державою взятих на себе зобов'язань перед інвесторами може стати точкою тяжіння для нових інвестицій. А отже, і для збільшення податкових надходжень.

Про це йдеться в статті "Як збільшити надходження до державного бюджету на 60 млрд грн", опублікованій на сайті Цензор.НЕТ.

В 2020 році відтік прямих іноземних інвестицій з України встановив рекорд за останні двадцять років – мінус $868 млн, свідчать дані НБУ. Водночас в період 2016-2019 років Україна залучала щорічно не менше $3,7 млрд прямих іноземних інвестицій.

Основною причиною рекордного відтоку іноземних інвестицій з України в 2020 році була світова паніка, викликана пандемією COVID-19.

Інвестори виводили капітали в "тихі гавані" – перевкладали виведені гроші в держоблігації США, акції технологічних гігантів або золото.

"Однак темпи виводу капіталу можна було б зменшити, якби поведінка української влади була націлена на захист інтересів зовнішніх та внутрішніх інвесторів. Саме створення несприятливого інвестиційного клімату можна вважати основною переборною приходу інвестицій в Україні", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, йдеться про невиконання інвестиційних зобов'язань, які бере на себе держава; відсутність судової реформи; популізм на вищому державному рівні на прикладі впровадження "інституту інвестиційних нянь".

Яскравим наочним прикладом порушенням владою своїх зобов'язань є невиконання умов меморандуму з інвесторами у відновлювальні джерела енергії.

З 2010 року в галузь виробництва відновлюваної електроенергії в Україні було залучено $12,3 млрд інвестицій США, свідчать підрахунки Української асоціації відновлюваною енергетики.

В 2020 році, коли були зафіксовані рекордні обсяги відтоку інвестицій з України, у відновлювану енергетику України оператори ВДЕ інвестували $1,4 млрд.

Інвестори вкладали гроші у сектор ВДЕ через високі зелені тарифи, розміри і обов'язковість виплат за якими були гарантовані законом.

І в 2020 році уряд вийшов з ініціативою знизити зелені тарифи в обмін на поступове погашення історичних боргів, які на 1 серпня 2020 року становили 22 млрд грн.

Домовленості закріпили в меморандумі, а потім і в законі. Уряд і зелена генерація погодили графік погашення боргу за електроенергію: 40% заборгованості або 8,96 млрд грн "зелені" повинні були отримати в 4 кварталі 2020 року. Решта 60% заборгованості повинні бути сплачені рівними частинами протягом 2021 по 15%, або по 3,36 млрд грн щоквартально.

Одним з джерел погашення боргу було визначено державний бюджет, у нього на 2021 рік депутати повинні були закласти 20% фінансування компенсації зеленого тарифу, але не зробили цього.

"В результаті погоджений графік не виконується, на 1 червня 2021 року оплата за придбану в 2020 році зелену електроенергію становить 66%", - зазначається в статті.

Зараз інвестиції в галузь зупинились. Державні банки заявили, що призупинили кредитування галузі до врегулювання ситуації з боргами. Про згортання інвестицій оголосили і міжнародні корпорації, а за деякими проектами були оголошені дефолти.

Автор: 

інвестиції (2053) податки (3820) інвестори (445) альтернативна енергетика (847)


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Топ коментарі
+34
В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл. - Цензор.НЕТ 189
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22.06.2021 18:41
+18
опять инвесторы не такие?
а как так что во время активной фазы войны, с пустой казной и барыгами у власти был и рост экономики и инвесторы заходили? как так? значит можно? но для это нужно ум в голове иметь и патриотизм в душе. а не зеленые сопли в бабло в глазах.
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22.06.2021 18:49
+10
Зелений недоумок керуйе.
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22.06.2021 18:45
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В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл. - Цензор.НЕТ 189
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22.06.2021 18:41 Відповісти
треба гнати головну інвестиційну няню
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22.06.2021 18:44 Відповісти
"Инвесторы вкладывали деньги в сектор ВИЭ из-за высоких зеленых тарифов, размеров и обязательности выплат, по которым были гарантированы законом.
Источник: https://censor.net/ru/n3272805" - та звіздуйте на всі 4 сторони з такими інвестиціями.
А де була влада Зєка та подальших прєзів , чому не змінювала закони хоча б для пізніших інвесторів? Краще б так гроші їм віддавала, ніж знищувала власну ядерну енергетику.
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22.06.2021 18:46 Відповісти
опять инвесторы не такие?
а как так что во время активной фазы войны, с пустой казной и барыгами у власти был и рост экономики и инвесторы заходили? как так? значит можно? но для это нужно ум в голове иметь и патриотизм в душе. а не зеленые сопли в бабло в глазах.
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22.06.2021 18:49 Відповісти
Добрі інвестори. Тариф18 євроцентів за кіловат при продажу електрики гарантований державою до 2030 року. І платежі гарантовані. На додачу ще й звільнили імпорт устаткування від сплати податків. Наркотики певно менші прибутки дають. Але там риск, а тут гарантовано держбюджетом.
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22.06.2021 18:55 Відповісти
бл. продажа кому? тебе? что ты несешь?
эту э/э должна выкупать держава. и она раньше выкупала. а теперь денег нет - все скоммуниздили зеленые пионеры с банковой
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22.06.2021 19:00 Відповісти
Звісно що гроші звізданули зейлокукінси. Але якщо купівати електрику по 18 євроцентів плюс НДС і т.д , то по скільки продавати її кінечному споживачеві?
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22.06.2021 19:03 Відповісти
а она по каким то отдельным проводам идет вместе с э/э с ГЭС и АЭС?
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22.06.2021 19:06 Відповісти
у меня сосед торгует бытовым солнечными электростанциями. экономический эффект наступает примерно через полтора-два года. к тому моменту цена себестоимости такой э/э падает в разы по сравнению с первоначальным уровнем
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22.06.2021 19:07 Відповісти
адача государства поддержать такие электростанции на первом этапе пока отбиваются большие вложения в оборудование. дальше - чистая прибыль всем
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22.06.2021 19:12 Відповісти
Холодильник требует капиталовложений но экономит затраты на продукты. Зелёная энергетика требует капиталовложений, но экономит затраты на топливо.Топливная составляющая себестоимости электроэнергии ТЭС 70 % .
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22.06.2021 19:35 Відповісти
Ну так теперь теперь пелены инвесторы выводят деньги что Украинцы платят за зеленую энергетику
До 2030 Украина выплатит 25 лярдов евро, нехилый подъем в пять раз на те инвестиции
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22.06.2021 18:59 Відповісти
За те скільки заробили нардети та інші можновладці трьох властєй, що були при такій прогресивній справі?
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22.06.2021 19:05 Відповісти
В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл. - Цензор.НЕТ 5032
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22.06.2021 18:41 Відповісти
Потому что в Украине Президент - … ну вы поняли
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22.06.2021 18:43 Відповісти
Я конечно извиняюсь, но эти гиперактивные "зелёные энергетики" засрали все ленты новостей своими апокалиптическими визгами. Кроме них никто не вкладывается, ничего не делает и без именно их энергии страна встанет. АЭС и гидро, а также оставшиеся угольщики в лёгком недоумении
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22.06.2021 18:45 Відповісти
Велика шана зєльоним єнєргєтікам, що підтримують фінансово незалежні українські ЗМІ платним розміщенням своїх висірєв.
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22.06.2021 18:48 Відповісти
слышь борцун с зеленой энергетикой
раззуй глаза и посмотри какую часть в сумме оттока инвестиций занимают "зеленые энергетики"
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22.06.2021 18:56 Відповісти
ну хоть кто то заявляет о бездаоности правительства.атомную,тепловую и гидроэнергетику они запустили еще больше.начать с того,что в эту зиму в Украине не было запасов угля на тепловых станциях.
но эти молчат,потому что центрэнерго у бени...
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22.06.2021 18:51 Відповісти
ПреЗЕдент просто не уточнил, в какую сторону хлынет лавина инвестиций...
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22.06.2021 18:55 Відповісти
Зелений недоумок керуйе.
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22.06.2021 18:45 Відповісти
это прорыв в эпоху богатства!
зеленые утырки тупо уничтожают страну
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22.06.2021 18:47 Відповісти
Ти так бажаєш платити по 10 гривень за КВТ?
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22.06.2021 18:51 Відповісти
я бажаю чтобы было так как было зимой 2019 года
кроме воровства и недолугости нынешней власти нет никаких причин той полной жопы которая творится в стране
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22.06.2021 18:53 Відповісти
зимой = январь-апрель 2019 года
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22.06.2021 18:54 Відповісти
Вперьод, а я буде патрони подавати!!!!
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22.06.2021 18:56 Відповісти
готовь поспорить - не будешь
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22.06.2021 18:57 Відповісти
буде...але "той сторонє"
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22.06.2021 18:59 Відповісти
а кто хочет иметь дело с **********? моня думал тихим пердом проехать? увы.

как там сказало, суперчесное и очень правильное дама, Верещук?

мы не понимаем, что имеет в виду сша когда говорит о коррупции в Украине.
теперь понимаеш?

выпердыш....
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22.06.2021 18:51 Відповісти
В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл. - Цензор.НЕТ 1229
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22.06.2021 18:54 Відповісти
Аеропорт в Рівному існує з часів СРСР. В місті проживає близько 250 тисяч. Який має бути пасажиропотік, щоб вбухати в реконструкцію 1-2 мільярди?
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22.06.2021 19:14 Відповісти
А какое отношение имеет пассажиропоток к пиару и распилу средств бюджета?....
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22.06.2021 19:16 Відповісти
Это уже покращення или есче нет?
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22.06.2021 18:56 Відповісти
отток прямых иностранных инвестиций/ Виновата зелёная энергетика. Все говорят. Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ "Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике/ Сумма исковых заявлений зелёных инвесторов 1млрд грн . Это стоимость сортиров вилл Ахметова и его сына. Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен. Ахметов поиздеержался и : Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. Но причём здесь
Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов.
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22.06.2021 18:56 Відповісти
Разом з інвестиційними нянями? Куди, в офшори ахмета та бени?
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22.06.2021 19:08 Відповісти
В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл. - Цензор.НЕТ 5009
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22.06.2021 19:09 Відповісти
ех памятаю як 19 я писав своєму бувшому колезі, шо буде відтік інвестицій. А він мені втірав шо буде навпаки.
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22.06.2021 19:13 Відповісти
Нехорошо, конечно, инвесторов кидать. Но эти, по сути не инвесторы, и тем более не иностранные
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22.06.2021 19:13 Відповісти
это сигнал что других так же могут кинуть
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22.06.2021 20:39 Відповісти
кинули вже...
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22.06.2021 21:20 Відповісти
вот вам и няни...
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22.06.2021 20:39 Відповісти
На протяжении следующих 12 месяцев валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд.

В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.
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22.06.2021 21:40 Відповісти
 
 