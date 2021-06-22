Якщо суд встановить провину підозрюваного у вбивстві та підпалі будинку в Білогородці, то компенсацію буде виплачувати він, - Геращенко

Чоловік, затриманий за підозрою в підпалі п'ятиповерхового будинку і вбивстві в Білогородці під Києвом, відшкодовуватиме заподіяні збитки, якщо суд встановить його провину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник очільника МВС Антон Геращенко.

"У випадку кримінального злочину всю компенсацію повинна виплачувати особа, яка стала приводом того, що інші люди втратили своє житло або отримали іншу небезпеку. Тому на цю особу, яка підозрюється у вбивстві, після її засудження суд покладатиме всю відповідальність... Якщо в неї є майно, наприклад, квартира чи будинок, то воно може бути продано, і з цих грошей зроблена компенсація тим, хто постраждав від її незаконних дій", - сказав Геращенко.

Коментуючи обставини злочину, заступник Авакова зазначив: "Людину дійсно було вбито ножем, дійсно було вирізано серце. Експерти повинні будуть вказати, чи не був цей злочин зроблений під впливом наркотичних або алкогольних засобів. Але, на жаль, людину вже не повернеш".

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Геращенко припустив, що для відшкодування збитків постраждалим від пожежі також можуть бути виділені кошти з фондів обласної адміністрації.

Сьогодні стало відомо, що причиною вибуху і пожежі в Білогородці було навмисне приховування вбивства.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

У ДСНС кажуть, що вибухнув точно не газ, і причиною вибуху може бути граната або інший вибуховий пристрій.