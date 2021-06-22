Якщо суд встановить провину підозрюваного у вбивстві та підпалі будинку в Білогородці, то компенсацію буде виплачувати він, - Геращенко
Чоловік, затриманий за підозрою в підпалі п'ятиповерхового будинку і вбивстві в Білогородці під Києвом, відшкодовуватиме заподіяні збитки, якщо суд встановить його провину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник очільника МВС Антон Геращенко.
"У випадку кримінального злочину всю компенсацію повинна виплачувати особа, яка стала приводом того, що інші люди втратили своє житло або отримали іншу небезпеку. Тому на цю особу, яка підозрюється у вбивстві, після її засудження суд покладатиме всю відповідальність... Якщо в неї є майно, наприклад, квартира чи будинок, то воно може бути продано, і з цих грошей зроблена компенсація тим, хто постраждав від її незаконних дій", - сказав Геращенко.
Коментуючи обставини злочину, заступник Авакова зазначив: "Людину дійсно було вбито ножем, дійсно було вирізано серце. Експерти повинні будуть вказати, чи не був цей злочин зроблений під впливом наркотичних або алкогольних засобів. Але, на жаль, людину вже не повернеш".
Геращенко припустив, що для відшкодування збитків постраждалим від пожежі також можуть бути виділені кошти з фондів обласної адміністрації.
Сьогодні стало відомо, що причиною вибуху і пожежі в Білогородці було навмисне приховування вбивства.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.
У ДСНС кажуть, що вибухнув точно не газ, і причиною вибуху може бути граната або інший вибуховий пристрій.
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Там крыши одной ремонт - ето миллиона полтора гривен как с пистолета.
И квартиры ж все убитые, там верхняя половина сгорела, а нижнюю половину чёрной водой залили когда тушили.
Ето ещё лимонов пять - десять.
Если ето не родной брат Коломойского - то его хоть на органы сдай - ни хрена он не компенсирут.
Быдло, выбравшее шута, а если вы, по приколу, окажетесь на месте пострадавших?
Да, и не забывайте вовремя дрочить на портрет вашего кумира, бубочки оманского.
РІК ЗЕЛЕНОГО ПІАРУ НА ТРАГЕДІЇ
Рівно рік тому на столичних Позняках сталося страшне лихо, вибухнув багатоповерховий будинок.
Ймовірна причина - вибух газу. П'ятеро мешканців будинку загинули, 40 сімей залишилися без даху над головою.
Рік тому, президент Зеленський на цій трагедії гучно попіарився. Спочатку Зеленський заявив, що всім постраждалим виділять нові квартири. Зеленський договорився до того, що Офіс президента, мовляв, "домовився з забудовниками". Ішлося про нерухомість вартістю біля $ 2,5 мільйонів. У всьому світі такі "домовленості" розслідують за статтею "корупція".
Проте. Ще раніше президент Зеленський вручив 12 сім'ям сертифікати на нові квартири та заявив, що квартири вже готові і в них можна вселятися. Решту 28 квартир він пообіцяв надати протягом 1,5 місяця.
ЗЕботва тоді ревіла від захоплення, мовляв, "Кличко не поворушився, а Зеленський взяв і зробив - знайшов квартири!"
Я тоді спостерігаючи всю цю зелену піар-вакханалію порадив прибічникам ЗЕ гучніше виххваляти їхнього обранця - бо ця історія ще матиме кричущі наслідки. Чи правий я виявився?
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1044072406035010?__cft__%5b0%5d=AZU0-************************************************************************************************************************************************************-6WIrPL3NEBuqTgg4bgwfFnmoG0DNRAytE&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1044072406035010
Решта ще й досі микаються в гуртожитак та у родичів, обіцяне їм житло наразі до заселення непридатне. Скільки буде тягнутися процес надання житла - невідомо.
Ще під час вручення сертифікатів Зеленським, експерти звернули увагу на те що сертифікати були від доволі сумно відомої на будівельному ринку контори - KSM.
Описань подвигів цього забудовника - повен інтернет.
Сім сімей наразі нового житла не побачили взагалі - їх благополучно годують обіцянками-цяцянками. Як бачимо "півтора місяці" по Зеленському виглядають просто зловісно.
Простіше кажучи. Зеленський всіх цих людей банально і цинічно обдурив. Він пообіцяв людям те, чого не виконав, або виконати не міг. Власне, він не тільки їх, він всю країну обдурив.
На жаль - не всі це поки що усвідомили.
На річницю вибуху на Позняках знову стався вибух - в селищі Білогородка на Київщині.
Одна особа загинула, троє шпиталізовані. Цього разу Зеленський на квартирах не піарився.