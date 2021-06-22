З початку доби на Донбасі зафіксували три ворожі обстріли і два прольоти безпілотників військ РФ, - штаб ООС

Російські війська з початку доби 5 разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Красногорівки ворог обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населених пунктів Мар’їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" і "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕБ.

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Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації і її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2 гектарів території і передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.