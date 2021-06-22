З початку доби на Донбасі зафіксували три ворожі обстріли і два прольоти безпілотників військ РФ, - штаб ООС
Російські війська з початку доби 5 разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Красногорівки ворог обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі населених пунктів Мар’їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" і "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕБ.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації і її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2 гектарів території і передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль