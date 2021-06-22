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Новини Агресія Росії проти України
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За добу шість терористів РФ були знищені своєю ж зброєю, - ГУР МО

За добу шість терористів РФ були знищені своєю ж зброєю, - ГУР МО

Командування Збройних сил РФ продовжує порушувати домовленості від 22 липня 2020 року. Зокрема, активність противника традиційно зростає у святкові та вихідні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

"У такі періоди відмічається збільшення російськими окупантами провокаційних обстрілів позицій Об’єднаних сил, в тому числі із забороненого озброєння, та інтенсивне проведення російськими найманцями інженерних робіт і мінування місцевості, що призводить до зростання втрат серед них", - уточнюють в ГУР.

Зокрема, за минулу добу "внаслідок підриву на власних вибухових пристроях та необережного поводження зі зброєю втрати противника склали: безповоротні – 6; санітарні – 5.

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"Зазначені дії окупантів супроводжуються поширенням дезінформації щодо можливої активізації бойових дій з боку підрозділів Об’єднаних сил, шляхом розсилки СМС-повідомлень на мобільні телефони російських найманців включно", - пишуть в ГУР.

За добу шість терористів РФ були знищені своєю ж зброєю, - ГУР МО 01

Автор: 

Міноборони (7335) розвідка (3857) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+18
Скатертью дорога!
Хорошего гниения.
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22.06.2021 18:18
+14
За сутки шесть террористов РФ были уничтожены своим же оружием, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 212
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22.06.2021 18:19
+12
Нас там нєт !!
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22.06.2021 18:19
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Скатертью дорога!
Хорошего гниения.
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22.06.2021 18:18 Відповісти
"день ото дня в колхозе "Укроп" увеличиваются надои и растет процент жирности молока !"
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22.06.2021 18:53 Відповісти
Счастливого гниения!
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22.06.2021 21:05 Відповісти
дай вам боже побільше "своєго оружия", колоради!
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22.06.2021 18:18 Відповісти
это вчерашние "самоубиенные" или новый подвоз ?
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22.06.2021 18:54 Відповісти
Это холодный дорез.
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22.06.2021 19:32 Відповісти
За сутки шесть террористов РФ были уничтожены своим же оружием, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 212
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22.06.2021 18:19 Відповісти
Нас там нєт !!
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22.06.2021 18:19 Відповісти
теперь и их тоже !!
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22.06.2021 18:55 Відповісти
Ти диви! Як тільки пройшло пару років від заборони стріляти по русні, так у впопучленців чомусь почалися то масові підриви на своїх же мінах, то перепилися і своїх же перебили. Я ні на що не натякаю, але мені таке формулювання "небойових" втрат дуже подобається. І головне юридично все правильно, у відповідності до міжнародних домовленостей!
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22.06.2021 18:24 Відповісти
Хорошо. Но - маловато будет! Ма-ло-ва-то!
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22.06.2021 18:30 Відповісти
То всё фейк, просто визитку Яроша нашли и подохли от диареи, пердаки взорвались... =)
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22.06.2021 18:39 Відповісти
Самоубийства-традиционное развлечение ************ и прочей ватной шушеры. ВСУ то здесь при чём?
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22.06.2021 18:42 Відповісти
Nu tak ekanomija patron , kazhdij samosdohshij Ihtamnet uvelichivajet zapasi amuneishen !
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22.06.2021 19:03 Відповісти
Треба ж якось пільги заробляти та одноразові виплати.
Рідня небіжчиків десь радіє.
Бо то ж гроші.
Та й на панахидах щось заробить.
Сусіди принесуть.
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22.06.2021 18:46 Відповісти
Какие договорённости от 22 июля 2020 г ? Это было одностороннее обязательство Зели.
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22.06.2021 19:22 Відповісти
Чекаю коли крем лядь сделает оргвыводы насчет пыни.
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22.06.2021 19:36 Відповісти
За добу шість терористів РФ були знищені своєю ж зброєю, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 4797
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22.06.2021 20:17 Відповісти
За добу шість терористів РФ були знищені своєю ж зброєю, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 9062
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22.06.2021 20:29 Відповісти
НАВЕРНО НА ГЕЙ ПАРАДЕ ИХ УБИЛИ !?)
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22.06.2021 21:26 Відповісти
Кацапи самі себе постійно вбивають . Навіщо ? - ніпанятно . Умом расєю ніпанять . Просто дібільна говно-страна .
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22.06.2021 23:09 Відповісти
За добу шість терористів РФ були знищені своєю ж зброєю, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 994
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23.06.2021 00:03 Відповісти
У Кабзона концерт за концертом.😁😁😁
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23.06.2021 10:47 Відповісти
 
 