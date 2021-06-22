За добу шість терористів РФ були знищені своєю ж зброєю, - ГУР МО

Командування Збройних сил РФ продовжує порушувати домовленості від 22 липня 2020 року. Зокрема, активність противника традиційно зростає у святкові та вихідні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

"У такі періоди відмічається збільшення російськими окупантами провокаційних обстрілів позицій Об’єднаних сил, в тому числі із забороненого озброєння, та інтенсивне проведення російськими найманцями інженерних робіт і мінування місцевості, що призводить до зростання втрат серед них", - уточнюють в ГУР.

Зокрема, за минулу добу "внаслідок підриву на власних вибухових пристроях та необережного поводження зі зброєю втрати противника склали: безповоротні – 6; санітарні – 5.

Читайте також: З початку доби на Донбасі зафіксували три ворожі обстріли і два прольоти безпілотників військ РФ, - штаб ООС

"Зазначені дії окупантів супроводжуються поширенням дезінформації щодо можливої активізації бойових дій з боку підрозділів Об’єднаних сил, шляхом розсилки СМС-повідомлень на мобільні телефони російських найманців включно", - пишуть в ГУР.