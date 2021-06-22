За добу шість терористів РФ були знищені своєю ж зброєю, - ГУР МО
Командування Збройних сил РФ продовжує порушувати домовленості від 22 липня 2020 року. Зокрема, активність противника традиційно зростає у святкові та вихідні дні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.
"У такі періоди відмічається збільшення російськими окупантами провокаційних обстрілів позицій Об’єднаних сил, в тому числі із забороненого озброєння, та інтенсивне проведення російськими найманцями інженерних робіт і мінування місцевості, що призводить до зростання втрат серед них", - уточнюють в ГУР.
Зокрема, за минулу добу "внаслідок підриву на власних вибухових пристроях та необережного поводження зі зброєю втрати противника склали: безповоротні – 6; санітарні – 5.
"Зазначені дії окупантів супроводжуються поширенням дезінформації щодо можливої активізації бойових дій з боку підрозділів Об’єднаних сил, шляхом розсилки СМС-повідомлень на мобільні телефони російських найманців включно", - пишуть в ГУР.
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Хорошего гниения.
Рідня небіжчиків десь радіє.
Бо то ж гроші.
Та й на панахидах щось заробить.
Сусіди принесуть.