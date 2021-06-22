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Через ДТП за участю 3 вантажівок під Києвом ускладнено рух в напрямку Чернігова, - патрульна поліція. ФОТО

На Броварській окружній дорозі під Києвом сталася ДТП за участю трьох вантажівок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Через ДТП за участю 3 вантажівок під Києвом ускладнено рух в напрямку Чернігова, - патрульна поліція 01

"ДТП з постраждалими на 29-му кілометрі автодороги М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі), на Броварській окружній", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ускладнено рух у напрямку Чернігова.

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Автор: 

ДТП (4465) Київ (19441) патрульна поліція (1441)


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Там всегда и без дтп то ямы такие что колесо пробиваешь на раз, то великое крадивныцтво- участки разрыты с прошлого лета. Пробки как в центре киева
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22.06.2021 19:03 Відповісти
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22.06.2021 20:28 Відповісти
 
 