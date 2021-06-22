Через ДТП за участю 3 вантажівок під Києвом ускладнено рух в напрямку Чернігова, - патрульна поліція. ФОТО

На Броварській окружній дорозі під Києвом сталася ДТП за участю трьох вантажівок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

"ДТП з постраждалими на 29-му кілометрі автодороги М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі), на Броварській окружній", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ускладнено рух у напрямку Чернігова.

Читайте також: Двоє людей загинули в ДТП на Прикарпатті: ЗІЛ не пропустив мотоцикл. ФОТОрепортаж