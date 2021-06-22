Через ДТП за участю 3 вантажівок під Києвом ускладнено рух в напрямку Чернігова, - патрульна поліція. ФОТО
На Броварській окружній дорозі під Києвом сталася ДТП за участю трьох вантажівок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
"ДТП з постраждалими на 29-му кілометрі автодороги М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі), на Броварській окружній", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що ускладнено рух у напрямку Чернігова.
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taddyboy harper #478118
показати весь коментар22.06.2021 19:03 Відповісти Мені подобається 1
Святослав Сагайдачный
показати весь коментар22.06.2021 20:28 Відповісти Мені подобається 0
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