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Новини Агресія Росії проти України
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США закликали Росію "припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати і вбивати українців"

США закликали Росію

Сполучені Штати Америки занепокоєні пораненням мирного жителя Авдіївки внаслідок обстрілу російських військ 19 червня, і закликають РФ припинити насильство на сході України.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні, опублікованому в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Занепокоєні повідомленнями про цивільного постраждалого біля власного будинку в результаті порушень режиму припинення вогню в районі Авдіївки 19 червня. Закликаємо Росію припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати і вбивати українців, і взяти участь у мирних переговорах", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 19 червня російські найманці обстріляли Авдіївку з великокаліберних кулеметів, поранивши чоловіка 1989 року народження. Медичну допомогу пораненому надали українські військові, вони ж і доставили його в лікарню.

Автор: 

обстріл (28357) росія (65035) США (22665) Донбас (22354) бойові дії (3754) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+5
Призываем Россию прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев, и принять участие в мирных переговорах", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3272823

Нарешті американці називають речі своїми іменами
Давити Московію санкціями, а ще краще відпустити видобуток нафти у світі
Ото буде крантець Кремляндії і ії останнє літо як держави
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22.06.2021 18:47
+5
Мировое сообщество призвало Гитлеровскую Германию прекратить убийства и захват территорий независимых государств . Алоизыч ложил путина на все ваши призывы . В морду надо давать ,а не призывать .
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22.06.2021 19:22
+5
США призвали Россию "прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев" - Цензор.НЕТ 2110
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22.06.2021 20:27
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Призываем Россию прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев, и принять участие в мирных переговорах", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3272823

Нарешті американці називають речі своїми іменами
Давити Московію санкціями, а ще краще відпустити видобуток нафти у світі
Ото буде крантець Кремляндії і ії останнє літо як держави
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22.06.2021 18:47 Відповісти
Ватный ты рашистский длбб, не надо преувеличивать военные возможности отсталой совково-рашистской армии , а тем более незаменимость взбесившейся бензоколонки ,много конкурентов быстро и легко займут долю рынка ресурсной ********* .Вот ты какой негодяй хитрожопый...
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22.06.2021 20:11 Відповісти
США не розуміють що кацапи хочуть знищити Україну.
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22.06.2021 18:50 Відповісти
навпаки,добре розуміють...
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22.06.2021 18:57 Відповісти
..Добре розуміють, але не допомагають. А якщо й допомагають, то отакими потужними слововипердами. А як же ж живородящий, тобто животворящий дєдушка жо, набутилочна кацапа Гига?
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23.06.2021 02:51 Відповісти
та ничо...гнобит потихоньку твого ***** .
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23.06.2021 08:04 Відповісти
Особисті речі, щоденники, м'які іграшки і навіть парфуми із «ароматом донецької зими»… Понад 30 речей та унікальних дитячих історій із прифронтових та тимчасово окупованих територій презентували на першій в Україні виставці Музею воєнного дитинства на базі Музею історії Києва.
‒ Розповісти про дітей на війні неможливо без дітей. Діти війни, маленькі українці, що мешкають на лінії розмежування, просто посеред обстрілів і мін, переселенці, які змушені були втікати від бойових дій, та ті, хто опинився на тимчасово окупованій території, наважилися розказати Україні та всьому світові свою правду про цю війну. Кожну історію записано та «проілюстровано» за допомогою пам'ятних, знакових для дітей предметів, які асоціюються у них з війною, ‒ розповіла директорка Музею воєнного дитинства в Україні Юлія Скубицька.
Рухаючись лабіринтом Музею воєнного дитинства, у формі якого представлена експозиція дитячих історій про російсько-українську війну, розумієш наскільки сильно вона торкнулася найбільш вразливіших.Наразі в музеї зібрано понад 130 експонатів. На першій виставці Музею широкому загалові буде представлено понад 30 із них. Більшість дитячих історій зібрала голова благодійного фонду «Голоси дітей» Олена Розвадовська. Вона особисто їздила вздовж лінії розмежування, спілкувалася з кожною дитиною та була вражена, наскільки жахливі воєнні умови стали для кожного з них буденними. https://**********.com.ua/2021/06/u-kyyevi-prezentuvaly-pershu-v-********-vystavku-muzeyu-*********-dytynstva/
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22.06.2021 18:51 Відповісти
Цель России войной истощать Украину. Украина с войной будет беднеть и народ будет нищать. РФ таким образом разрушает Украину. Плюс цели в НАТО и ЕС чтобы не взяли и на поводке держать на привязи Украину и т.п.
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22.06.2021 18:55 Відповісти
Рашкотварь падлючая ,пшло вон отсюда,животное ,пугает оно тут голой сракой ,будете удушены, дичь, а-ля сссссссср
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22.06.2021 20:18 Відповісти
США призвали Россию "прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев" - Цензор.НЕТ 2929
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22.06.2021 18:58 Відповісти
Россия хочет сломить Украину и захватить. Еще Сунь Цзы писал, что затяжная война истощает государство и порождает внутреннее недовольство. Потому нельзя вести затяжную войну, а нужно быстро войну вести и сокрушительно. Украину истощает РФ, а РФ с ее ресурсами и влиянием не ощущает практически этого.
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22.06.2021 18:59 Відповісти
посмотри историю распада ссср. лаос кампучия комбоджа куба вьетнам авганистан и обвал цен на нефть. п...зда союзу.
сейчас, абхазия молдова сирия крым донбас армения и еще где их носит хрен их знает. не хватает серьезного сговора по нефти и газу. не замечаешь сходства?
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22.06.2021 19:09 Відповісти
дело в том, что во первых РФ подсадила на свои ресурсы Европу, во вторых - РФ экономику перестроила и она уже не так сильно зависит от нефти, и в третьих - у РФ огромный запас бабла. Даже если нефть будет 0 стоить, то РФ не один год протянет. И еще много факторов, почему старые инструменты устарели!
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22.06.2021 19:18 Відповісти
Художественный татаромордовский свист ,а ник то какой взял ,под стать раздувающей дряблые жабры взбесившейся бензоколонки . Будете христарадничать опять какой-нибудь еды ,вЯликие каучуки ,сРана 3го мира ,будете удушены ,без шума и пыли, как издохший совок...
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22.06.2021 20:25 Відповісти
Гарик! Вы пытаетесь соединить НЕСОЕДИНИМОЕ. Я о татарах и мордве.
Мордвой в т.н. рф называет угро-финские племена-коренные народы Поволжья, которые подверглись унижению и уничтожению на национальной почве потомками татаро-монгол, жителями Московского княжества. Угро-фины, в большинстве своем, очень порядочные и талантливые люди. Придет к ним бездомный татарин, они его някормят, обогреют, уложать спать... Но после его ухода, все вещи к которым он прикасался будут уничтожены. Не потому, что он бомж, а потому, что он татарин.
Персонально: Лидия Русланова и Василий Ключевский - принадлежли к племени Мокша.
А скульптор С.Эрзья(Нефедов) - из племени Эрзья взял себе название племени в качестве псевдонима.
Мухи отдельно. Котлеты отдельно..
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23.06.2021 01:05 Відповісти
кто то не понимает что это россии в кайф? им своих людей не жалко, люди для руководства, пушечное мясо. а Вы говорите пожалеть чужих. как минимум смешно. только экономичесское давление, которое приведет к полному обнищанию этого самого мяса которое в свою очередь сделает революцию и сметет нахрен бездарное, самовлюбленное, алчное и жестокое правительство. а в следствии этого вся империя рухнет нах.... и рассипиться на мелкие республики между которими начнуться войны. дальше, китай оттяпает свою долю, до урала, карелия отойдет финам, калининградская обл, немцам, кавказ, это отдельная музика
а крым, нам........ тогда уже будет нах...... не нежен в таком состоянии.
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22.06.2021 19:04 Відповісти
Мировое сообщество призвало Гитлеровскую Германию прекратить убийства и захват территорий независимых государств . Алоизыч ложил путина на все ваши призывы . В морду надо давать ,а не призывать .
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22.06.2021 19:22 Відповісти
_Рузвельт шикльгруберу: "Призываем германию прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать англичан и других европейцев"
_Грёбаный театр абсурда... Этот сюрреализм на голову не налазит.
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22.06.2021 19:25 Відповісти
А почему безсмысленное?....???....я не панимаю?
А количество умерших в Украине от коронавируса считали? 52 тысчи. Это две дивизии. А в мире считали???
Дык это одни и те же исполнители!!!....
Совершенно осмысленная последовательность планонамеренных действий.....!!!
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22.06.2021 19:26 Відповісти
26 лет на работе в россии до начала войны. знаю что80- 90% продуктов, привозные, за исключением хлеба. все покупаеться за валюту.
запас на год, это Вы перегнули. обслуживание десятков военных баз забирает очень много.
люди за 200 км от москвы питера и других больших городов в .....опе по самые уши.+ бухают все поголовно. саму армию и ментов нужно очень хорошо кормить.

я с Вами не спорю. денег там много, но как и у обычного смертного, они имеют свойство внезапно заканчиваться. на что я лично очень надеюсь
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22.06.2021 19:35 Відповісти
С хера им у людоедов заканчиваться-то? Штоле от СП-2? Вы очень странный...
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22.06.2021 19:52 Відповісти
Игры в войнушку это ,это привычное состояние Мавзолейного быдла....уже 500 лет к ряду....
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22.06.2021 19:35 Відповісти
соплежуи пиндоские,
могли ведь сразу озабоченность проявить,глубоко решительную и необратимую !!!
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22.06.2021 19:53 Відповісти
США призвали Россию "прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев" - Цензор.НЕТ 2110
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22.06.2021 20:27 Відповісти
Рашистскую падаль,вместе с бункерным,может остановить только гильотина.
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22.06.2021 20:47 Відповісти
Несколько таких зафиксированных нарушений выльются а конкретное решение.
Потом будут вопли о русафобии из-за паребрика.
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22.06.2021 23:08 Відповісти
Сталин - 3.14 О Р, спровоцировал войну и положил 30 миллинов граждан совка
из них 10 млн. Украинцев, закидывая телами гусеницы немецких танков, тупо посылая всех на убой из- за своей бездарности и мнимого величия. И если бы не АМЕРИКАНСКАЯ тушенка, танки, машины, патроны, снаряды и самолеты то тюрьма народов, лживо-сраный кровавый совок - перестал бы существовать ещё в декабре 1941...

Слава США ! США - это развитие и цивилизация , защита и МИР !
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22.06.2021 23:56 Відповісти
Однажды в Одессе:
США призвали Россию "прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев" - Цензор.НЕТ 6154
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22.06.2021 23:59 Відповісти
У США для этого есть посольство в РФ
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23.06.2021 11:05 Відповісти
 
 