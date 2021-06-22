США закликали Росію "припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати і вбивати українців"

Сполучені Штати Америки занепокоєні пораненням мирного жителя Авдіївки внаслідок обстрілу російських військ 19 червня, і закликають РФ припинити насильство на сході України.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні, опублікованому в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Занепокоєні повідомленнями про цивільного постраждалого біля власного будинку в результаті порушень режиму припинення вогню в районі Авдіївки 19 червня. Закликаємо Росію припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати і вбивати українців, і взяти участь у мирних переговорах", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 19 червня російські найманці обстріляли Авдіївку з великокаліберних кулеметів, поранивши чоловіка 1989 року народження. Медичну допомогу пораненому надали українські військові, вони ж і доставили його в лікарню.