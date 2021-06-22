Один чоловік загинув, один постраждав унаслідок обвалу ґрунту під час земляних робіт у Тернополі, - ДСНС

Двох людей засипало ґрунтом під час земляних робіт у Тернополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"22 червня о 14:30 в службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на вулиці Протасевича двоє людей опинилися під завалами землі. До місця події були направлені чергові відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення", - сказано в повідомленні.

Як з'ясувалося, під час земляних робіт у траншеї глибиною близько 3 м, стався обвал ґрунту, внаслідок чого шаром землі засипало двох працівників.

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"Потерпілого, який не подавав ознак життя, звільнили з траншеї його колеги і передали працівникам швидкої допомоги, які продовжили проводити реанімацію. Однак зусилля не дали очікуваного результату - людина загинула", - повідомили у відомстві.

О 14:56 другого постраждалого рятувальники звільнили з-під завалу і передали медикам.