Виселення орендарів держдач може обійтися бюджету в мільйони, оскільки вони претендують на компенсації, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Ідея президента Володимира Зеленського провести аудит державних дач у Конча-Заспі і Пущі-Водиці, після чого почати "велике переселення народів" може коштувати бюджету десятки мільйонів гривень.

Про це йдеться в сюжеті Анни Калюжної та Марії Землянської для Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

У травні Володимир Зеленський заявив, що дав доручення перевірити, хто живе на території державних дач. В РНБО після цього заявили, що частині жителів "Конча-Заспи" і "Пущі-Водиці", якими опікується Державне управління справами, скоро доведеться виїхати.

Однак, за даними видання, орендарі претендуватимуть на грошові компенсації, "адже раніше з ними укладалися так звані інвестиційні договори, за якими їм дозволяли вкладатися в перебудову існуючих будівель або будівництво нових і вписувати загальну вартість у рахунок оренди".

Читайте також: Колишніх регіоналів Богатирьову і Табачника, а також ще 18 осіб виселяють із держдач у Конча-Заспі, - Данілов. ПЕРЕЛІК

Найбільшу компенсацію може отримати Раїса Богатирьова - керівник МОЗ часів президентства Віктора Януковича. Будинок Богатирьової за документами від "Конча-Заспи" має площу 641 кв. м і належить до першого, найвищого, класу комфортності. Відповідно, орендна плата за квадратний метр у ексчиновниці теж висока: у 2020 році - майже 200 тис. грн за місяць (без оплати комунальних послуг).

Однак, за інвестиційним договором Богатирьова вклала в реконструкцію маєтку понад 18 млн. грн, і ці кошти повинні бути враховані в рахунок оренди. Станом на 2021-й колишня керівниця МОЗ "витратила" лише 7 млн, тому при виселенні може претендувати на повернення 11 млн. грн. різниці.

Офіційно "Конча-Заспа" борг перед орендарям не визнає. І звітує про зворотну заборгованість частини жителів за оренду.

Жоден із мешканців "Пущі-Водиці" поки не потрапив до переліку "на виселення". Журналісти припускають, що причина в тому, що юридично здійснити цей процес значно складніше - частина будинків уже виведена з державної власності і була приватизована.

"Тому питання про подальшу долю державних дач залишається відкритим. Зараз незрозумілі алгоритм виселення орендарів, доля президентської дачі, де живе Володимир Зеленський, і яка зараз є єдиною держдачею, яка повністю утримується за бюджетні кошти, і доля земельних ділянок під цією нерухомістю", - зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, 14 травня за підсумками засідання РНБО президент Володимир Зеленський заявив: "Сьогодні я поставив завдання провести повний аудит земель і резиденцій у Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. тобто всю необхідну інформацію, після якої ми розпочнемо "велике переселення" цих "народів".

Наприкінці травня в елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським. Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, використовуватимуть формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віп-жителях.

Пізніше в РНБО заявили, що у держпідприємства, яке здає в оренду держдачі, утворилися мільйонні борги перед деякими орендарями.