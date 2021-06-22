Виселення орендарів держдач може обійтися бюджету в мільйони, оскільки вони претендують на компенсації, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
Ідея президента Володимира Зеленського провести аудит державних дач у Конча-Заспі і Пущі-Водиці, після чого почати "велике переселення народів" може коштувати бюджету десятки мільйонів гривень.
Про це йдеться в сюжеті Анни Калюжної та Марії Землянської для Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
У травні Володимир Зеленський заявив, що дав доручення перевірити, хто живе на території державних дач. В РНБО після цього заявили, що частині жителів "Конча-Заспи" і "Пущі-Водиці", якими опікується Державне управління справами, скоро доведеться виїхати.
Однак, за даними видання, орендарі претендуватимуть на грошові компенсації, "адже раніше з ними укладалися так звані інвестиційні договори, за якими їм дозволяли вкладатися в перебудову існуючих будівель або будівництво нових і вписувати загальну вартість у рахунок оренди".
Найбільшу компенсацію може отримати Раїса Богатирьова - керівник МОЗ часів президентства Віктора Януковича. Будинок Богатирьової за документами від "Конча-Заспи" має площу 641 кв. м і належить до першого, найвищого, класу комфортності. Відповідно, орендна плата за квадратний метр у ексчиновниці теж висока: у 2020 році - майже 200 тис. грн за місяць (без оплати комунальних послуг).
Однак, за інвестиційним договором Богатирьова вклала в реконструкцію маєтку понад 18 млн. грн, і ці кошти повинні бути враховані в рахунок оренди. Станом на 2021-й колишня керівниця МОЗ "витратила" лише 7 млн, тому при виселенні може претендувати на повернення 11 млн. грн. різниці.
Офіційно "Конча-Заспа" борг перед орендарям не визнає. І звітує про зворотну заборгованість частини жителів за оренду.
Жоден із мешканців "Пущі-Водиці" поки не потрапив до переліку "на виселення". Журналісти припускають, що причина в тому, що юридично здійснити цей процес значно складніше - частина будинків уже виведена з державної власності і була приватизована.
"Тому питання про подальшу долю державних дач залишається відкритим. Зараз незрозумілі алгоритм виселення орендарів, доля президентської дачі, де живе Володимир Зеленський, і яка зараз є єдиною держдачею, яка повністю утримується за бюджетні кошти, і доля земельних ділянок під цією нерухомістю", - зазначається в матеріалі.
Нагадаємо, 14 травня за підсумками засідання РНБО президент Володимир Зеленський заявив: "Сьогодні я поставив завдання провести повний аудит земель і резиденцій у Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. тобто всю необхідну інформацію, після якої ми розпочнемо "велике переселення" цих "народів".
Наприкінці травня в елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським. Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, використовуватимуть формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віп-жителях.
Пізніше в РНБО заявили, що у держпідприємства, яке здає в оренду держдачі, утворилися мільйонні борги перед деякими орендарями.
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Догвора аренды.
Перестройка госсобственности в обход геокадастра - жопа.
(фото кошки с наивными глазами)
еще и в плюсе можно остаться. а пиар для президента без вреда учасникам аферы и убыток для бютжета, это для лохов. Две весны уже прошло. где посадки, ЗЕ?
Какие проблемы? Пусть отчитается об этих деньгах и докажет, что они чистые. В результате м.б. ее чуть и помилуют
Однако, по инвестиционному договору Богатырева вложила в реконструкцию поместья более 18 млн. грн, и эти средства должны быть учтены в счет аренды. По состоянию на 2021-й бывшая руководительница МЗ "потратила" лишь 7 млн, поэтому при выселении может претендовать на возврат 11 млн. грн. разницы.Источник: https://censor.net/ru/v3272836
1---641 кв. м У мене майже повноцінна 2-кімнатна квартира з кухнею , ванна/туалет та невеликий коридорчик - загальна площа - трохи меньше 35 кв.м ... Поділив - майже 18,5 моїх квартир Жопа не злипнеться ?
2---более 18 млн. грн - звідки ?
Зараплата депутата - немаленька ,враховуючи різні добавки - https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/zarplaty-deputatov-ukrainy.html Зарплаты депутатов Украины в 2020-2021 годах 28.04.2021 Источник: https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/zarplaty-deputatov-ukrainy.html але , все одно не тягне
На науковій роботі - є кандидатсяка та навіть докторська ? Фіг там - признані доктори наук воюють - щоб отримати більше викладацьких годин , і - бажано не в одному ВУЗі
Налог+пеня+за взятки = и не нужно ничего компенсировать.
Держдачі були здані в аренду тим, хто може за них платити..
Зеленський забере державну власність в багатіїв і компенсації їм виплатить.
А поселить бубочка туди квартальців і утримувати помешкання вже буде державний бюджет.
А у бюджеті вже диромаха у триста мільйярдів...
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Точнее - малюсенькими камерами
Бред собачий.
Если арендаторы претендуют на компенсацию то во-Первых ПЕРЕСЧИТАТЬ им арендную плату с самого начала по РЕАЛЬНОЙ рыночной цене а то что они сделали ремонты-посчитать ИЗНОС и выкупить по остаточной стоимости. И в итоге арендаторы еще государству должны будут. А госдачи нужно продавать на открытом аукционе. Просто потому что я не верю что следующим блатным арендаторам из не сдадут по заниженной стоимости. Там дорогая земля и хорошие дома-государство выручит много денег
Поганяйте їх там трохи, я там деяких пикой потицяв... Тепер вже спати...
Вірний нащадок янукодла.
К тому же, нужны очень большие деньги.
Так что, дураков ввязываться в заведомо проигрышное дело, нет.
Какие нафиг инвистиции? Какой паразит будет инвистировать в чужое? Это полностью фиктивные бумажки, дабы не платить вообще ничего. Тем более эти "вопросы решались" во времена чивакуни. В эти поместья ничего не вкладывалось. Отпять же вопрос к конторлирующим органам. Нет желания проверить акты выполненных работ? Или ссыте?
Об этом говорится в сюжете Анны Калюжной и Марии Землянский Источник: https://censor.net/ru/n3272836
Брєд псячий. По якому закону є компенсації за ремонт у служебному житлі.
Коленом під дупу цих "арендаторів" і забули