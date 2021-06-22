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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Досі не почув жодного переконливого аргументу, чому Семенченко заарештований і перебуває у в'язниці, - Саакашвілі

Досі не почув жодного переконливого аргументу, чому Семенченко заарештований і перебуває у в'язниці, - Саакашвілі

Докази СБУ і прокуратури, на підставі яких екснардеп Семен Семенченко був заарештований і досі перебуває під вартою, видаються непереконливими.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"Правду кажучи, досі не почув жодного переконливого аргументу, чому Семен Семенченко був заарештований і перебуває у в'язниці. Я уважно послухав усі доводи СБУ та прокуратури, і вони, м'яко кажучи, непереконливі. Якщо за цим арештом стоїть щось таке, що вони не можуть сказати суспільству, щось таке страшне і кримінальне, – нехай краще чесно про це розкажуть, бо в Україні поки що діє презумпція невинуватості", - зазначив Саакашвілі.

Читайте також: Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він підкреслив, що "незалежно від особистих симпатій чи антипатій – справедливість понад усе".

Досі не почув жодного переконливого аргументу, чому Семенченко заарештований і перебуває у вязниці, - Саакашвілі 01

Дивіться також: "Свободу комбату": Біля стін Апеляційного суду відбувається акція на підтримку Семенченка. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

22 червня Апеляційний суд не задовольнив апеляцію на запобіжний захід для екснардепа. Семенченка залишили під вартою.

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+32
І чому Саака не поруч з ним.
Нє панімаю...
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22.06.2021 20:34
+21
чего это он так возбудился в момент визита Зурабашвили?
хочет показать,что не на помойке,а при деле?
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22.06.2021 20:35
+17
краще би не нагадував про себе.
бо ще викрадуть і повезуть на батьківщину
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22.06.2021 20:38
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Тому що він барига.
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22.06.2021 20:32 Відповісти
Добре, що хоча б гарячий грузін на пісяє владу запитати. А Жюльки, Сєньки і прочая дємократічєская аппазіція неначе води в рот набрали
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22.06.2021 20:43 Відповісти
Особенно Пеця Рошен.
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22.06.2021 21:56 Відповісти
І чому Саака не поруч з ним.
Нє панімаю...
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22.06.2021 20:34 Відповісти
це ти про самозванця та кримінальну особу костю грішина?
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22.06.2021 20:43 Відповісти
Какой **************, ***** что ли? Совсем кацапня распоясалась
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22.06.2021 21:15 Відповісти
чего это он так возбудился в момент визита Зурабашвили?
хочет показать,что не на помойке,а при деле?
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22.06.2021 20:35 Відповісти
типа того крутой воевака вон в форме с шевронами ЗСУ в Марике щеголял у десантуры морской видать опять свои био соритиры приволок
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22.06.2021 20:37 Відповісти
краще би не нагадував про себе.
бо ще викрадуть і повезуть на батьківщину
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22.06.2021 20:38 Відповісти
А хорошо бы.
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22.06.2021 20:41 Відповісти
зелен это ленивый наркоман популист с отсушеными до уровня куринных серыми веществами до уровня серого куринного ийца. наркоша выносит последний телек из дому чтобы взять взаймы для попуст рейтинга. один жит избрал себе другого чтобы вынести украину по частям в ломбард и деньги в карман.спасибо житам что украина до этого была самой не антисесюмисткой страной. теперь она платит землями житам.
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22.06.2021 22:55 Відповісти
А от чого ти там не сидиш, гнидюк?
В реформованій, комфортній, грузинській тюрмі.
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22.06.2021 20:36 Відповісти
Люська Арестович....
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22.06.2021 20:45 Відповісти
Пеця Барига
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22.06.2021 21:58 Відповісти
Є і просто дауни.
Наприклад, оце ⤴️
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22.06.2021 22:21 Відповісти
Понимаеш что чувствовали нормальные люди в Донецке во время становления народных республик...
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22.06.2021 20:45 Відповісти
Агласите весь список, пожалуйста 🍹🥵
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22.06.2021 21:18 Відповісти
один жит избрал себе другого чтобы распродать украину с молотка себе в карман.
это как.
такого еще не было в истории житов.
и ни одна шариковая журнашлюха не ставит вопросы правильно
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22.06.2021 22:45 Відповісти
разницы между Семеном и Бужанским для тебя нет?
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23.06.2021 00:21 Відповісти
Бужанский, открытый враг-фрик. Гришин-скрытый ФСБ-шный провокатор, выписаный Коломойским из Московского театра по протекции Белковского.
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23.06.2021 01:56 Відповісти
Мда,шось не срастается.Зеля значит кукла Каломойши,Сеня"выписанный Коломойским",вопрос почему сидит Сеня при Зеле ,а Каломойский в шоколаде
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23.06.2021 10:27 Відповісти
Не прикидывайся дурачком. Все ты знаешь. Коломойский-не фраер и всегда стремился иметь собственное вооруженное формирование. Шо при враге Порошенко, шо при посаженом в кресло Зеленском. Гришин-идеально подходит на роль агитатора подобной банды. Другое дело, шо ни одному главе госуларства не понравится, шо кто -либо создает "штурмовиков" для шантажа власти.
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23.06.2021 10:45 Відповісти
Тебе и прикидываться не нужно.Семэн работал с беларуской оппозицией совместно и под крышей наших спецслужб.В угоду Бульбофюреру и ***** был задержан.остальное все не важно,кто с кем и когда.в украинской политике все когда нибудь пересекались,прикинь даже Порошенко с Медведчуком
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23.06.2021 18:05 Відповісти
Сэмен, как ты выражаешся, за деньги будет работать хоть на шести фронтах одномременно. И за Путина и Лукашенко и против обеих и на Беню и на отца Варлаама и Соловья-разбойника. Кто будет платить под того провокатор Гришин и танцевать будет.
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23.06.2021 18:28 Відповісти
они вместе в сечи бабки курченко делили на троне
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22.06.2021 20:37 Відповісти
Миша, удивляет то, что тебя это удивляет. Ты ожидал, что посадят Ахметова или Коломойского?
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22.06.2021 20:38 Відповісти
Невже ніхто не здатен заткнути пащеку цій "солодкій" парочці?
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22.06.2021 20:39 Відповісти
І да- презумпція навинуватості при тобі в Грузії не діяла. Так, Міхо?
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22.06.2021 20:41 Відповісти
Один из случаев , когда мы с ним совпадаем во мнении
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22.06.2021 20:39 Відповісти
Миша, он тебя, говнюка, там заждался.
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22.06.2021 20:39 Відповісти
Капитан Гришин задолжал очень крупную сумму денег,сменил хвамылию и удрал в Донецк,где принимал участие в заседаниях местных донецких чуваков...,видео об этом есть в Ютьюбе...,в качестве кого он там ошивался,капитана ФСБ РАБссии или добровольца -обдроченца Дырляндии,короче Штирлиц Влип...
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22.06.2021 20:40 Відповісти
бе-бе-бе...
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22.06.2021 20:41 Відповісти
Перестань кликати на цю гілку зєбілів!
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22.06.2021 20:50 Відповісти
Интересно, а на территории Грузии можно создать незаконное вооруженное формирование? Только в Украине возможен такой беспредел за бабки олигархов??? "Не услышал" он!
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22.06.2021 20:41 Відповісти
В Украине на бабки олигарха можна даже тупого скомороха сделать президентом
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22.06.2021 20:47 Відповісти
Да нет. Не тупого. По факту сейчас он делает для Украины то, что до него не делал НИКТО. Так что ваши "олигархи" промахнулись.
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22.06.2021 21:57 Відповісти
Що саме робить? Другий рік поспіль ВВП обвалює без явних причин для падіння???
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22.06.2021 22:33 Відповісти
ВВП обвалюе ковид. И не только в Украине, а во всём мире. Не знали?

Что делает? Прижимает олигархов, чтобы вас меньше обворовывали. Тех самых, кто использует бюджет самой бедной страны Европы ради сказочного личного обогащения.
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22.06.2021 22:46 Відповісти
ВВП України пішов у мінус в січні 2020 - коли навіть в Китаї ще епідемія тільки набирала обороти. А в 4 кварталі 2019 року був останній раз ріст ВВП, але всього 1,5%. Не знали?
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22.06.2021 22:55 Відповісти
И кого уже прижал? Каломойшу? Нет, не слыхали.
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22.06.2021 23:32 Відповісти
Прижал и ещё прижмёт. Как и ВСЕХ олигархов. В порядке живой очереди.
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23.06.2021 00:56 Відповісти
Ага, а кто ему общак в ОПе пополнять будет? Моносброду с каких шышей конверты наполнять?
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23.06.2021 02:00 Відповісти
Странно,прижимает олигархов,олигархи увеличивают свои состояния в разы,а народ пищит от поднятия коммуналки.
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23.06.2021 10:30 Відповісти
Та ты шо? Неужели "увеличивают"? Как при Пеце?
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23.06.2021 15:51 Відповісти
Не будь дол ****.
Состояние Ахметова выросло почти втрое за год, Порошенко выбыл из тройки самых богатых - Forbes
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/6/673628/
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23.06.2021 18:11 Відповісти
патамучто . такой ответ годится ?
а вообще Мишка вроде вхож в кабинеты власти вот бы и задал Зельке вопрос когда будут вместе айкос курить
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22.06.2021 20:45 Відповісти
И на кого он "батон крошит"? Нельзя же кусать руку, которая кормит.
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22.06.2021 21:31 Відповісти
чучело вылезло
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22.06.2021 20:45 Відповісти
Весна-лето 2014 года была насыщена событиями...,Штирлицы шастали из лагеря в лагеря ища сладкое денежное место под Солнцем,это типа дед Щукарь из Поднятой целины....дайте мне такое коммуняцкае место шоб денег много и ни за шо не отвечать...
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22.06.2021 20:47 Відповісти
О ! Михаил Николаевич проснулись. Уже Ткаченко прокомментировал сегодня (что тот барыга), теперь судам советует, как судить. Глядишь, начнёт своего друга Зеленского поливать скоро Чует изменение ветра, по ходу.
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22.06.2021 20:48 Відповісти
а шо оно гоаворило когда арестовали Рифмастера? Там все хорошо с доказательствами было?
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22.06.2021 20:49 Відповісти
Там был позорный брифинг с назначением виновных.
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22.06.2021 21:35 Відповісти
Пыльные бури бывают только после взрыва ядерной бонбы...,в Киеве Пыльная буря...,кто скажет ..,с какой стороны ветер дул утром 22 июня?
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22.06.2021 20:49 Відповісти
Сцака хочет нагадить....
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22.06.2021 20:49 Відповісти
а чоп это формирование или как?
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22.06.2021 20:50 Відповісти
Михаэл, чухай на историческую родину наводить порядок. У нас уважают грузин как гордый и независимый народ, не позорь его в наших глазах несломленного любой оккупацией народа.
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22.06.2021 20:50 Відповісти
Реформы в Грузии проводил кабинет министров страны и Каха Бендукидзе,президенты реформаторами не бывают...даже в Польше реформатором был Лешек Бальцерович,а не президент Лехъ Валенса или тогдашний премьер Польши Тадеуш Мазовецкий...,Михо не реформатор и никогда им не был...
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22.06.2021 20:56 Відповісти
Ну, так. Міхо - не реформатор, але при його президенстві здійснилися реформи, а Порошенко - реформатор, тільки чомусь реформи лише на папері і в його словах. А може від президента, в першу чергу, залежить - будуть дійсні реформи чи ні?
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22.06.2021 22:39 Відповісти
При Порошенко отвоевали две третих Донбасса. А Михо сдал Осетию и Абхазию без боя
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22.06.2021 23:34 Відповісти
"На его месте должен быть я!" (с).
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22.06.2021 21:17 Відповісти
Тролли олигархов тупо мочат последнюю надежду Украины. Человек, который спас Украину, реально Герой Украины, и благодаря ему и таким, как он они еще могут тут писать, а так бы уже в Сибири пахали или в армии РФ бы служили. А где вы все, такие вумные были в 2014 году? Ждали путина, стоя на коленях? Почему-то добровольцев было не так много, как нужно было для страны. Но Семен пошел туда, где стреляли, где было опасно, дал пример другим, что нужно защищать свою Родину с оружием в руках.
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22.06.2021 21:35 Відповісти
это вы сейчас про кого?
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22.06.2021 22:20 Відповісти
Про мутного афериста Гришина.
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22.06.2021 23:35 Відповісти
Аргументы?
Почему ты Карлссон не на Родине - Грузии. Заправят не тем.
Какое право ты имеешь что то творить в нашей стране.
Жри свой галстук ****.
Админы можете удалять, я этому ушлепку в лицо говорил.
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22.06.2021 21:35 Відповісти
Когда садят настоящих патриотов Украины, защищавших с оружием от внешних врагов и потом строивших баррикады на жд путях и взрывавших ЛЭПы в Крым, чтобы всякие барыги не наживались на войне, вот где вскрываются украинские гниды и воши, радующиеся таким событиям.
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22.06.2021 21:37 Відповісти
на прохання лукашески..
шиза у владі не має меж..
то у патріота-петі колаборант захарченко найкращий торговельний партнер,
то зеля заради добрих стосунків з останнім канібалом Європи тримає під
вартою ветерана війни з рашкою..
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22.06.2021 22:13 Відповісти
Семёнченко посадил Зеля чтобы угодить Лукашенко. Зеля же не знал что Лукашенко та обοςρετςя с посадкой самолёта. Вообще-то до этого ни один диктатор не осмеливался это делать. Ну а теперь ему не удобно поворачивать назад. Великодушия в нём нет ни капли.
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22.06.2021 22:45 Відповісти
Хотел устроить путч, бубочку напугал ))))))) скотыняка!😁
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22.06.2021 22:54 Відповісти
Зеленский поц
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23.06.2021 01:16 Відповісти
НЕ так много голосов в поддержку Семёна - Игоря, народного героя, взявшего себе ник потому, что когда он начал войну против сепаров его семья находилась в Донецке и он не мог её подставить под "Изоляцию" ... Челоек с тремя детьми пошел защищать неньку и пролил за неё кровь... Все 7 лет на него искали хоть что -нибудь. Не смогли найти ...ПОэтому всё что тут на него гонят всякоботы - это темники исходящих на говно воров и колаборантов. Их можно понять. Семён - неудобный для барых и предателей человек На фоне патриота. Неподкупного человека они смотрятся у*бнои гнидно... Предъявить ему было нечего. Но зелёной пакости улики ни к чему . зеля давно положилд рояль на закон и право .. в тюрьмах только патри оты... без доказательств их вины..барыгам так проще жить , красть и беспредельничать... Но молчание так называемых свободных блогеров, журналистов и политикоы это испаеский стыд неимоверный. Бутусов да вот - Мих0 только из всех водняли голос за справедливость... . За что обоим респект... А Семен будет ещё судить тех, кто его судит... Слава Украине!
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23.06.2021 05:40 Відповісти
Зато доцих пор стоит в ушах пасторское:"Юлеволю!" Поэтому у Загадочной Маске все впереди и успешное политическое будущее и возможно президентство (ну, вероятность 1,5%)
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23.06.2021 05:40 Відповісти
Саакашвілі на прикладі Грузії довів, що він не лише менеджер державного рівня, але й порядна людина. По крайній мірі,не гнеться перед олігархами, перед купкою злодіїв, котрі методично знищують Україну, перетворивши народ в кріпаків. Залишилося втратити землю і ми тут ніхто. Так що, шановні прислужники капіталу,досить гавкати!
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23.06.2021 09:16 Відповісти
Саакашвили и есть прислужник Зюзи. Так что он хочет?
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23.06.2021 12:50 Відповісти
Причини дві.
У фсбушної гебні, прокурватури і "суддів"-сєпарів є нестримне бажання вислужитися перед гебнею ***** і луки.
А Зеля продовжує репресії проти добровольців для залякування і нейтралізації патріотичних сил.
Доказом є те, що пєтєпутлєрська срань підтримує зеліни репресії проти добровольців.
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23.06.2021 10:30 Відповісти
 
 