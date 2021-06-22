Досі не почув жодного переконливого аргументу, чому Семенченко заарештований і перебуває у в'язниці, - Саакашвілі
Докази СБУ і прокуратури, на підставі яких екснардеп Семен Семенченко був заарештований і досі перебуває під вартою, видаються непереконливими.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.
"Правду кажучи, досі не почув жодного переконливого аргументу, чому Семен Семенченко був заарештований і перебуває у в'язниці. Я уважно послухав усі доводи СБУ та прокуратури, і вони, м'яко кажучи, непереконливі. Якщо за цим арештом стоїть щось таке, що вони не можуть сказати суспільству, щось таке страшне і кримінальне, – нехай краще чесно про це розкажуть, бо в Україні поки що діє презумпція невинуватості", - зазначив Саакашвілі.
Він підкреслив, що "незалежно від особистих симпатій чи антипатій – справедливість понад усе".
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
22 червня Апеляційний суд не задовольнив апеляцію на запобіжний захід для екснардепа. Семенченка залишили під вартою.
Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".
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хочет показать,что не на помойке,а при деле?
бо ще викрадуть і повезуть на батьківщину
В реформованій, комфортній, грузинській тюрмі.
Наприклад, оце ⤴️
это как.
такого еще не было в истории житов.
и ни одна шариковая журнашлюха не ставит вопросы правильно
Что делает? Прижимает олигархов, чтобы вас меньше обворовывали. Тех самых, кто использует бюджет самой бедной страны Европы ради сказочного личного обогащения.
Состояние Ахметова выросло почти втрое за год, Порошенко выбыл из тройки самых богатых - Forbes
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/6/673628/
а вообще Мишка вроде вхож в кабинеты власти вот бы и задал Зельке вопрос когда будут вместе айкос курить
Почему ты Карлссон не на Родине - Грузии. Заправят не тем.
Какое право ты имеешь что то творить в нашей стране.
Жри свой галстук ****.
Админы можете удалять, я этому ушлепку в лицо говорил.
шиза у владі не має меж..
то у патріота-петі колаборант захарченко найкращий торговельний партнер,
то зеля заради добрих стосунків з останнім канібалом Європи тримає під
вартою ветерана війни з рашкою..
У фсбушної гебні, прокурватури і "суддів"-сєпарів є нестримне бажання вислужитися перед гебнею ***** і луки.
А Зеля продовжує репресії проти добровольців для залякування і нейтралізації патріотичних сил.
Доказом є те, що пєтєпутлєрська срань підтримує зеліни репресії проти добровольців.