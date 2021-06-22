РНБО збереться 23 червня, щоб обговорити загрозу "дельта-штаму" коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України в середу, 23 червня, збереться на засідання для обговорення загрози для України "дельта-штаму" коронавірусу.

Про це в Facebook повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра планується нарада в РНБО, на якій одне з питань стосується саме загрози появи в Україні "індійського" штаму. Українці втомилися від карантину, але ситуація справді загрозлива", - написав Радуцький.

Він зазначив, що МОЗ України починає готуватися до боротьби з "дельта" (індійським) штамом коронавірусу, додавши, що за підрахунками інфекціоністів, 96% усіх нових випадків коронавірусу зараз - саме "індійський" штам. Спалах хвороби призупинив плани щодо зняття карантину у Великій Британії.

"Є ризик, що згодом хвиля дійде і до України. За даними Public Health England, "дельта-штам" у 1,6 рази агресивніший, ніж вже добре нам відомі, в 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, в 1,5 рази частіше - до реанімації. Для початку спалаху в регіоні досить невеликої кількості інфікованих - вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії", - розповів Радуцький.

Також він підкреслив, що в Україні ще немає технічної можливості самостійно виявляти "індійський" штам.

На думку Радуцького, зараз потрібно повернути обов'язкове ПЛР-тестування на кордоні, зокрема ввести жорсткий контроль для українців, які повертаються не тільки з Росії, Великої Британії, але і з курортних напрямків - Туреччини, Єгипту та ін.

Крім того, на мою думку, щеплення від коронавірусу повинні терміново зробити групи, які за родом діяльності стикаються з великою кількістю людей: працівники транспортної галузі, громадського харчування, вчителів та інших. Або ввести як альтернативу щепленню регулярне ПЛР-тестування.

"Дельта-штам" вражає і людей, які вже перехворіли на коронавірус. Важливо налагодити централізований збір даних про всі випадки захворювання COVID-19, визначивши більш і менш вразливі для вірусу групи населення. І вже з урахуванням цього планувати карантин", - додав він.

Радуцький зазначив, що зараз в України є час підготувати лікарні: закупити необхідне обладнання, встановити кисневі станції, посилити команди лікарів.