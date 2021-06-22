РНБО збереться 23 червня, щоб обговорити загрозу "дельта-штаму" коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України в середу, 23 червня, збереться на засідання для обговорення загрози для України "дельта-штаму" коронавірусу.
Про це в Facebook повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра планується нарада в РНБО, на якій одне з питань стосується саме загрози появи в Україні "індійського" штаму. Українці втомилися від карантину, але ситуація справді загрозлива", - написав Радуцький.
Він зазначив, що МОЗ України починає готуватися до боротьби з "дельта" (індійським) штамом коронавірусу, додавши, що за підрахунками інфекціоністів, 96% усіх нових випадків коронавірусу зараз - саме "індійський" штам. Спалах хвороби призупинив плани щодо зняття карантину у Великій Британії.
"Є ризик, що згодом хвиля дійде і до України. За даними Public Health England, "дельта-штам" у 1,6 рази агресивніший, ніж вже добре нам відомі, в 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, в 1,5 рази частіше - до реанімації. Для початку спалаху в регіоні досить невеликої кількості інфікованих - вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії", - розповів Радуцький.
Також він підкреслив, що в Україні ще немає технічної можливості самостійно виявляти "індійський" штам.
На думку Радуцького, зараз потрібно повернути обов'язкове ПЛР-тестування на кордоні, зокрема ввести жорсткий контроль для українців, які повертаються не тільки з Росії, Великої Британії, але і з курортних напрямків - Туреччини, Єгипту та ін.
Крім того, на мою думку, щеплення від коронавірусу повинні терміново зробити групи, які за родом діяльності стикаються з великою кількістю людей: працівники транспортної галузі, громадського харчування, вчителів та інших. Або ввести як альтернативу щепленню регулярне ПЛР-тестування.
"Дельта-штам" вражає і людей, які вже перехворіли на коронавірус. Важливо налагодити централізований збір даних про всі випадки захворювання COVID-19, визначивши більш і менш вразливі для вірусу групи населення. І вже з урахуванням цього планувати карантин", - додав він.
Радуцький зазначив, що зараз в України є час підготувати лікарні: закупити необхідне обладнання, встановити кисневі станції, посилити команди лікарів.
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Накуй тот минздрав!
Суки, когда вы уже наворуетесь?
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То у них собаки лают,
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Давній троль до нас проліз
Его максимально полезный уровень это пакеты запрещать. НА больше этот эталон дебила не способен.
И все разпродать как последний наркоман из дому-украины. Вынести последний телек вот это тот самый уровень этого зебила с выкуренными до уровня куринных мозгами.
ПОнабирал дебилов более дебильных вокруг себя(которых массово подкупает очередь бешеных джекпотовых околоапешных проталкивателей подвидомнаоборотных "реформ"), и как в квартале сидит и дрожит чтобы его ктонибуть более умный не подсидел.
Проходной организм - выносите наг.уй. ТУпо потеря времени. Не больше.
Риск госпитализации при инфицировании индийским вариантом в 2.5 раза выше ,чем при британском, у которого в свою очередь риск госпитализации был на 60% выше чем у стандартного варианта.Можно предположить что при дельта варианте риск госпитализации в 4 раза выше чем у стандартного
В такой тугой очереди на проекты нет месту здоровым проектам - за них помощникам и советниками мешками денег не дают-там все в деле кто бегает возле ап, вплоть до уборщиц.Все делится и переделивается на счет рейтинга президента, который из всех претендентов больше всех напообещает.Этот рейтинг НЕУМОЛИМО ИДЕТ К НУЛЮ.
Тоесть здоровым проектам шанса нет.
Зебина на вынос, дальше нету причины этого бабуина держать в ап, чтобы оно штаны протирало.
Зелеский с июня 2021 года нашей эры в недостране украине вводит сафари по отстрелу недонацистов(немцы перенацисты, украинцы замного недонацисты-это по факту еще хуже, настолько хуже, что дальше некуда-выведенная нация терпил). В польше намного больше нация сплоченная чем украина.Украина это не как в ес, это суперимитационная лаборатория, где денежным мешкам можно все.
Латифундистов черного камня blackstone, которых завлекает отборный дурак зебил купят себе депутатов, примут себе законы. И может дойти до того что не то что в лес или на речку не сходишь, а зебила или после него генетическое потомственное гавно отстрелят(ведь постоянно идут латифундиские попытки протянуть разрешения оружия) когда придурка прижмет по.срать после просроченного гамбургера когда будет ехать по украине.
Украинцы это слабая нация, она не будет даже протестовать когда латифунды будут покупать себе законы с дырами. Они даже не почухаются как не чухаются с продажей земель без референдума констуционным рецидивистом зебилом, потому что все 75% шариковы, их обмануть или нае.бать продажным гайдайкам что 2 пальца, их даже зебил может нае.пать,чем он активно с своей бандой госпредателей и с ними занимается обманом протягивая и рекламируя свое земельное крадивныцтво. Все журнализды ПОГОЛОВНО ШАРИКОВЫ. Украину нужно начинать строить с отстрелов недоразвитых и продажных журнашлюх.
Уровень сафари зависит от штатовтости мира.Открыто, или закрыто под гайдайской ложью. Если сша зашатаются, то дикий капитализм такое покажет, что сталин мог бы завидовать. Потому чем выше развитие, тем легче массово убивать.
Например, под видом естесственности(аварий, слабых мест в здоровье,рисков из хобби, есть оружие дома-самозастрел и тд, главное не повторяться чтобы не выйти из статистики), биологических вирусов-лекарств и тд. Путин в 21 веке массово убил больше претендентов на президента парашки и украины больше чем это сделал сталин.И что кто-то это заметил? А у сталина все видели его массовые убийства, а массовые убийства путина никто не видит. Большая гласность и развитость не влияет на ложь, а наоборот часто помагает.Ложь живет отдельной жизнью от развитости и гласности.
ГОТОВИМ себя, детей, внуков К ЗАСЛУЖЕННОМУ САФАРИ, военном или земельном или экономическим значения не имеет.Мы заслужили зелеских. Аминь.
И 2 трупа в день от агрессоров это еще только начало, еще цветочки, агрессор с захватом украины будет ложить украинцев за свои войны намного больше. как в афгане. И все будут песни петь, даже когда будет 100 в день или 1000, а сейчас журнашлюхи и популисты воют якобы за 2 лишь бы красть спокойно, а не воевать за свою свободу и достаток. Море не защищено, зебил украл под ноль 2 военных годовых бюджета и что кто-то чухается?Даже журнашлюхи ни одного правильного вопроса желескому не задали. А за 2 года он уже по аналогии мог украсть до 50млрд$$. И телевизионный проект коломойского по тоталграбеж тн желенский еще и земли продает на свои госсчета и коломойши.1.5% роста ввп что оно вешает, сядет ровно в его кармане.Сафари заслужено полностью.Ведь шариковы верят даже в то что даже далекий от лживой политики желеский криво и нагло вешает на уши.
Их задача состоит в том чтобы найти где то нужно чтото реформировать, они бегут "реформировать" так что с капыт все оковы слетают.Кто первый добежал тот сорвал джекпот на миллионы-миллиарды $$.Потому что это модно, все шариковые которых грабят, считают крысу крутым. ДА и нигде больше так крыса не заработает на грабеже государства и ничего ей за это НИКОГДА не будет - нужно ЛИШЬ добежать до советников президента первым.
Кто ******* первые ростки запросов народа на реформы, тот ничего не скоррупционит. Это украинская эволюция киевских крыс возле ап, которые поближе и живут чтобы быть максимально в курсе всех запросов народа на улучшения и чтобы быстрее добежать до ап до помощников и советников президента со своими реформисткими проектами под видом наоборот.Продажа земли очередной забег крыс, так что лапти теряют и молятся лишь бы не сорвалось, а то и вложились немало, чтобы стать первым у советчиков и помощников в очереди на очередную реформу ГРАБЕЖ СРЕДИБЕЛАДНЯ.
А пут даже часто любит(вообще это первая задача чекистов) своих помощников и советчиков всучить дебильному президенту.
https://twitter.com/i_turenko Inna Turenko https://twitter.com/i_turenko @i_turenko https://twitter.com/i_turenko/status/1407231958317514752 12 ч
Вчора мєстєчкова гусня, яка кричала, що спутнік всєх вилічіл на рассєє, після розмови з мацковскими родичами раптом загрустіла дуже і навіть призналася, що там реальний катастрофічний мор і до одного місця той спутнік, мруть і вакціновані, отаке.
але народу не легше, бо то є треш для людей. а ключовий момент -- повернення й збільшення ПЛР тестування (як альтернативи до щеплень), бо, саме там й є гроші
Щеплення зробив один раз й крапка, й вакцини постачаються ще й безкоштовно.
А от ПЛР тести -- то ж клондайк...
Обрали ж імітаторів та крадіїв, чого не радієте?!