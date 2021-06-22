США розгортають у Польщі бойову систему ПРО Aegis Ashore. ФОТО

Сполучені Штати розпочали фізичне розгортання наземних компонентів сучасної системи протиповітряної оборони Aegis Ashore на військовій базі на півночі Польщі.

Про це повідомляє Агентство протиповітряної оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Агентство протиракетної оборони (MDA) нещодавно досягло важливих етапів щодо встановлення системи Aegis на об'єкті в Редзіково, Польща", - йдеться в повідомленні.

Проєктні та будівельні роботи з інсталяції системи виконуються разом з підрозділами Інженерного корпусу Армії США (USACE).

Попередні роботи були розпочаті ще в лютому цього року, коли система Aegis була знята зі зберігання та встановлена тимчасово в приміщенні для тестування. У березні були завершені комплексні функціональні випробування, а в травні інстальовані на постійній основі чотири радіолокаційні антенні решітки SPY-1D (V) та один підсвічувач системи управління вогнем (FCS).

Як підкреслили в MDA, це демонструє прагнення американської сторони забезпечити балістичну протиракетну оборону в Європі.

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Радіолокатор SPY-1D (V) Aegis Ashore Poland має охоплення на 360 градусів та розрахований на забезпечення дальньої протиповітряної оборони 365 днів на рік. Вартість контракту щодо встановлення наземної системи ППО в Польщі становить $182 мільйони.

Очікується, що в 2022 році об’єкт буде повністю прийнятий для забезпечення бойового чергування.