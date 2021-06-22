США розгортають у Польщі бойову систему ПРО Aegis Ashore. ФОТО
Сполучені Штати розпочали фізичне розгортання наземних компонентів сучасної системи протиповітряної оборони Aegis Ashore на військовій базі на півночі Польщі.
Про це повідомляє Агентство протиповітряної оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Агентство протиракетної оборони (MDA) нещодавно досягло важливих етапів щодо встановлення системи Aegis на об'єкті в Редзіково, Польща", - йдеться в повідомленні.
Проєктні та будівельні роботи з інсталяції системи виконуються разом з підрозділами Інженерного корпусу Армії США (USACE).
Попередні роботи були розпочаті ще в лютому цього року, коли система Aegis була знята зі зберігання та встановлена тимчасово в приміщенні для тестування. У березні були завершені комплексні функціональні випробування, а в травні інстальовані на постійній основі чотири радіолокаційні антенні решітки SPY-1D (V) та один підсвічувач системи управління вогнем (FCS).
Як підкреслили в MDA, це демонструє прагнення американської сторони забезпечити балістичну протиракетну оборону в Європі.
Радіолокатор SPY-1D (V) Aegis Ashore Poland має охоплення на 360 градусів та розрахований на забезпечення дальньої протиповітряної оборони 365 днів на рік. Вартість контракту щодо встановлення наземної системи ППО в Польщі становить $182 мільйони.
Очікується, що в 2022 році об’єкт буде повністю прийнятий для забезпечення бойового чергування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но Украина избрала Януковича...
И полирнула зеленским...
Проблема не в кучмі чи в януковичі, а в тому що за них була більшість виборців.
ПС. Кучмо и я мог на нуль памножить када ано у лоханске скрывалось ат луцика.
А шапкокрад нашаманив собі виграш через цвк і охендовського.
Після чого негайно знищили усю документацію по виборах.
Але ці проекти перетворилися на хій.
А це животворящий варонеж -
а тупорылый барыга-клоун - это временное опьяние "мудрого" нарида от реальных успехов Пороха, им, зебилам, хотелось ещё лучше, "все и одразу", как по телевизору на Г+Г
Так навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки уряд московитів, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами дике азійське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже всі як один замаскувалися під нібито росіян, від їх вторгнення в Європу. Але допомагати треба не тільки Польщі але й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напів- азійської орди москалів кремлівських фашистів )(уйла.-
И нам за это совершенно не стыдно!
Украина при этом даже не просила ни о каких базах