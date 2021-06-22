До санкцій ЄС і США проти Білорусі приєдналися ще 7 країн

Обмежувальні заходи проти режиму Лукашенка ввели Албанія, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо свобода".

Ці держави заборонили літакам авіакомпаній Білорусі приземлятися і злітати в їхніх аеропортах, а також пролітати над їх територіями.

Представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що сім країн забезпечать дотримання санкцій, ухвалених Радою ЄС, і привітав це рішення.

У координації з ЄС санкції проти режиму Лукашенка були прийняті США, Канадою і Великою Британією. Днями очікується оголошення секторальних санкцій проти Мінська.

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Всі ці заходи вжито у відповідь на наказ Олександра Лукашенка захопити і примусити до посадки пасажирський літак ірландської компанії Ryanair. На борту літака перебувало 126 пасажирів і 6 членів екіпажу. Після посадки співробітники білоруських спецслужб заарештували блогера Романа Протасевича і його подругу, громадянку Росії Софію Сапегу.