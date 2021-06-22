До санкцій ЄС і США проти Білорусі приєдналися ще 7 країн
Обмежувальні заходи проти режиму Лукашенка ввели Албанія, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо свобода".
Ці держави заборонили літакам авіакомпаній Білорусі приземлятися і злітати в їхніх аеропортах, а також пролітати над їх територіями.
Представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що сім країн забезпечать дотримання санкцій, ухвалених Радою ЄС, і привітав це рішення.
У координації з ЄС санкції проти режиму Лукашенка були прийняті США, Канадою і Великою Британією. Днями очікується оголошення секторальних санкцій проти Мінська.
Всі ці заходи вжито у відповідь на наказ Олександра Лукашенка захопити і примусити до посадки пасажирський літак ірландської компанії Ryanair. На борту літака перебувало 126 пасажирів і 6 членів екіпажу. Після посадки співробітники білоруських спецслужб заарештували блогера Романа Протасевича і його подругу, громадянку Росії Софію Сапегу.
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Баран до сих пор живет в 1945 году...
В 2011 году еще один имперский кацапыдло с именем Андрон Кончаловсий, сводный брат Никитки МихАлкова, как-то разразился рыданиями, что твориться в Расиси. Очень полезно почитать особо упорным ватникам. Здается мне, что, прочитав прогнозы Андрона, они от обыкновенного сумашествия быстро окончательно двинутся в состояние невменяемости.
А может ты тролик из-за поребрика, мил человек?