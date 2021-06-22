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Новини
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До санкцій ЄС і США проти Білорусі приєдналися ще 7 країн

До санкцій ЄС і США проти Білорусі приєдналися ще 7 країн

Обмежувальні заходи проти режиму Лукашенка ввели Албанія, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо свобода".

Ці держави заборонили літакам авіакомпаній Білорусі приземлятися і злітати в їхніх аеропортах, а також пролітати над їх територіями.

Представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що сім країн забезпечать дотримання санкцій, ухвалених Радою ЄС, і привітав це рішення.

У координації з ЄС санкції проти режиму Лукашенка були прийняті США, Канадою і Великою Британією. Днями очікується оголошення секторальних санкцій проти Мінська.

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Всі ці заходи вжито у відповідь на наказ Олександра Лукашенка захопити і примусити до посадки пасажирський літак ірландської компанії Ryanair. На борту літака перебувало 126 пасажирів і 6 членів екіпажу. Після посадки співробітники білоруських спецслужб заарештували блогера Романа Протасевича і його подругу, громадянку Росії Софію Сапегу.

Автор: 

Білорусь (7927) санкції (11802) Євросоюз (13374)


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Топ коментарі
+14
10 миллионов белорусов попали в ГУЛАГ Путлера...,сотни арестованных и пропавших без вести...,спецназ и крысы Путлера после прилета в Минск Патрушева по тихому мочат в сортире,в основном молодежь попала под раздачу...,впрочем все как всегда...где РАБссия там трупы...
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22.06.2021 21:12
+10
Путлер сегодня немцев предупредил : Вторая Мировая еще не закончилась...
Баран до сих пор живет в 1945 году...
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22.06.2021 21:26
+9
К санкциям ЕС и США против Беларуси присоединились ещё 7 стран - Цензор.НЕТ 3193
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22.06.2021 21:28
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10 миллионов белорусов попали в ГУЛАГ Путлера...,сотни арестованных и пропавших без вести...,спецназ и крысы Путлера после прилета в Минск Патрушева по тихому мочат в сортире,в основном молодежь попала под раздачу...,впрочем все как всегда...где РАБссия там трупы...
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22.06.2021 21:12 Відповісти
Попали? Прошли туда торжественным маршем собственными ножками!
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22.06.2021 21:15 Відповісти
Та ты шо?)))Капец...а я по своей тупости думал что Госдеп оплатил ТОПАНЬЕ...
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22.06.2021 21:18 Відповісти
Ахрененно громкий список.
Ничего не напоминает?
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22.06.2021 21:14 Відповісти
Дубсус ты ватный! Добавь к этому списку 7 стран все страны, входящие в ЕС, и окажется, что вся (ВСЯ!!!) Европа закрыта для авиации бульбофюрера. Пойняло, существо ватное?
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23.06.2021 07:51 Відповісти
Сигареты из Белоруси идут миллионным потоком в Украину...,причем продавцы сразу кричат :прячьте сразу,бо нас повяжут ...
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22.06.2021 21:16 Відповісти
не знаю кто там кричит в Киеве их открыто продают даже сегодня почти в центре раскладку видел не говоря у же про мой район
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22.06.2021 21:19 Відповісти
Or нас повяжут...
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22.06.2021 21:21 Відповісти
Сигареты в Украину - то ху...ня . А вот как картошку в кндр отправить , - теперь проблема . Блин , будут дохнуть теперь северокорейцы как в 90 х годах от голода . Аж жалко их .
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22.06.2021 21:25 Відповісти
Я от Киева живу 700 км южнее,каким способом это дерьмо провозят я догадываюсь...,во всем виноват Барыга Порошенко...
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22.06.2021 21:23 Відповісти
Рыба гниёт с головы . А чистят её с хвоста . Никогда не забывай об этом . )
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22.06.2021 21:52 Відповісти
Путлер сегодня немцев предупредил : Вторая Мировая еще не закончилась...
Баран до сих пор живет в 1945 году...
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22.06.2021 21:26 Відповісти
К санкциям ЕС и США против Беларуси присоединились ещё 7 стран - Цензор.НЕТ 3193
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22.06.2021 21:28 Відповісти
На РАБссии катастрофа с демографией...дохнут РАБссиянцы тоннами,вот Путлдер купил очередное рюсскаязычное населэние в количестве 9 млн Душ Гоголя...
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22.06.2021 21:36 Відповісти
Зато нацменшины на каазлабаде множатся 1.5% в 2 года. К 2060-му в нарабсее нацимены составят 98%... Прощай тупорылое отродье, як не прикро, наше..
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23.06.2021 03:23 Відповісти
У популярного кацапского писателя-фантаста С.ПукЬяненко есть романчик, написанный им еще до 2013 года, в котором Росися существует как султанат. Должен напомнить, что сей писятель, не смотря на фамилию, очень даже ватная и крымнашенская сволочь.

В 2011 году еще один имперский кацапыдло с именем Андрон Кончаловсий, сводный брат Никитки МихАлкова, как-то разразился рыданиями, что твориться в Расиси. Очень полезно почитать особо упорным ватникам. Здается мне, что, прочитав прогнозы Андрона, они от обыкновенного сумашествия быстро окончательно двинутся в состояние невменяемости.
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23.06.2021 08:04 Відповісти
Це вже по важкому
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22.06.2021 22:59 Відповісти
Сербия!?... а Сев Корея чего ждёт?
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22.06.2021 23:07 Відповісти
Дубсус ты ватный! Добавь к этому списку 7 стран все страны, входящие в ЕС, и окажется, что вся (ВСЯ!!!) Европа закрыта для авиации бульбофюрера. Пойняло, существо ватное?
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23.06.2021 08:05 Відповісти
Так, понятно, что такое сарказм ты не понимаешь, но вижу с копипастом знаком. Странно что цензор это пропустил…
А может ты тролик из-за поребрика, мил человек?
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23.06.2021 17:13 Відповісти
бульбафюрера аж пот прошиб --- ***** памаги и спаси дружбана --- прими в саюзное гасударство --- он уже все условия выполнил . кого посадил . кого в лесу закопал . кто за границу спрятался --- на выборах будет 99.9 проц голосов
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23.06.2021 05:33 Відповісти
СЕРБИЯ????Неожиданно.Убегут и эти из "руцкого мира".Останется ток Никарагуа
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23.06.2021 09:26 Відповісти
 
 