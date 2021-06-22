Інформація про людей під завалом після зсуву на Одещині поки не підтвердилася, - ЗМІ

Місцеві жителі незадовго до обвалу нібито бачили на місці інциденту дівчину. Але рятувальникам поки не вдалося нікого знайти.

Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, під завалами могла виявитися дівчина, яку місцеві жителі бачили на місці інциденту за кілька хвилин до того, що сталося. Але, можливо, вона встигла втекти, адже зсув стався в два етапи. Спочатку впали кілька каменів, і люди, які відпочивали на пляжі, встигли розбігтися. Вже після цього стався великий обвал.

Перевірити, чи всі туристи встигли піти з пляжу, неможливо. Адже 70% відпочивальників у Лебедівці - "дикуни": вони живуть у наметах або знімають кімнати у місцевих жителів.

Зараз на місці зсуву продовжують розбирати завали - цим зайняті рятувальники, військовослужбовці і місцеві жителі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 червня біля бази відпочинку в Лебедівці на Одещині стався зсув.