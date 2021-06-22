Громадянин Чехії Кафка, засуджений за участь у війні на Донбасі, вибачився і побажав Україні відновлення територіальної цілісності

Громадянин Чехії Павел Кафка, якого у грудні 2020 року засудили до трьох років ув’язнення за участь у війні на Донбасі, написав до українського посольства листа, в якому попросив пробачення за свої дії й побажав Україні відновлення територіальної цілісності.

Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс заявив під час конференції, організованої Медійною ініціативою за права людини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Перебийніс зачитав листа Кафки, у якому той розповідає, що у 2015 році став на бік проросійських сепаратистів, "не замислювався над наслідками цих незаконних дій" та "особисто не брав участі в жодних бойових операціях" (хоча суд довів протилежне).

"У кінці [листа Кафка] пише, що хотів би вибачитися перед нашою країною, і він вірить, що нашій країні вдасться повернути територіальну цілісність дипломатичним шляхом", — сказав Перебийніс.

Він додав: не знає, що саме могло спонукати Кафку до написання листа. "Можливо, суто меркантильні інтереси, можливо, він сподівається, що йому вдасться якось зменшити термін ув'язнення". "Але факт є фактом: людина відбуває покарання і принаймні на словах розкаюється в тому, що вона вчинила проти України", — сказав посол.

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Видання зазначає, що Кафка у 2015-2016 роках воював на Донбасі. Його звинувачували в "участі в організованому злочинному угрупованні". У липні 2020 року крайовий суд міста Чеські Будейовиці засудив його до трьох років умовного покарання з відтермінуванням на п’ять років.

Після такого вироку прокурор і сам підсудний подали апеляції. 3 грудня 2020 року справу розглянула апеляційна інстанція — празький Верховний суд. Вона змінила вирок з умовного на реальний.

У своїх поясненнях перед судом засуджений стверджував, що на Facebook приєднався до групи, яка називалася на кшталт "Росія — наш справжній друг".

Кафка стверджував, що побачив там відповідні заклики, зробив російську візу й поїхав на Донбас нібито "допомагати цивільним, безхатченкам і працювати в лікарні". Однак слідство змогло довести, що насправді чех брав участь у реальних бойових діях проти українських військових.

За словами Перебийноса, загалом у Чехії судили або судять понад 20 громадян країни за причетність до бойових дій на Донбасі. У межах цих справ були ухвалені приблизно шість вироків, із яких реальними є два.

У вересні 2020 року суд у Празі засудив на 4,5 року громадянина Білорусі Алєксєя Фадеєва за участь у бойових діях проти України на Донбасі. А у грудні 2020-го — Павела Кафку.