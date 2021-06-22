Громадянин Чехії Кафка, засуджений за участь у війні на Донбасі, вибачився і побажав Україні відновлення територіальної цілісності
Громадянин Чехії Павел Кафка, якого у грудні 2020 року засудили до трьох років ув’язнення за участь у війні на Донбасі, написав до українського посольства листа, в якому попросив пробачення за свої дії й побажав Україні відновлення територіальної цілісності.
Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс заявив під час конференції, організованої Медійною ініціативою за права людини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Перебийніс зачитав листа Кафки, у якому той розповідає, що у 2015 році став на бік проросійських сепаратистів, "не замислювався над наслідками цих незаконних дій" та "особисто не брав участі в жодних бойових операціях" (хоча суд довів протилежне).
"У кінці [листа Кафка] пише, що хотів би вибачитися перед нашою країною, і він вірить, що нашій країні вдасться повернути територіальну цілісність дипломатичним шляхом", — сказав Перебийніс.
Він додав: не знає, що саме могло спонукати Кафку до написання листа. "Можливо, суто меркантильні інтереси, можливо, він сподівається, що йому вдасться якось зменшити термін ув'язнення". "Але факт є фактом: людина відбуває покарання і принаймні на словах розкаюється в тому, що вона вчинила проти України", — сказав посол.
Видання зазначає, що Кафка у 2015-2016 роках воював на Донбасі. Його звинувачували в "участі в організованому злочинному угрупованні". У липні 2020 року крайовий суд міста Чеські Будейовиці засудив його до трьох років умовного покарання з відтермінуванням на п’ять років.
Після такого вироку прокурор і сам підсудний подали апеляції. 3 грудня 2020 року справу розглянула апеляційна інстанція — празький Верховний суд. Вона змінила вирок з умовного на реальний.
У своїх поясненнях перед судом засуджений стверджував, що на Facebook приєднався до групи, яка називалася на кшталт "Росія — наш справжній друг".
Кафка стверджував, що побачив там відповідні заклики, зробив російську візу й поїхав на Донбас нібито "допомагати цивільним, безхатченкам і працювати в лікарні". Однак слідство змогло довести, що насправді чех брав участь у реальних бойових діях проти українських військових.
За словами Перебийноса, загалом у Чехії судили або судять понад 20 громадян країни за причетність до бойових дій на Донбасі. У межах цих справ були ухвалені приблизно шість вироків, із яких реальними є два.
У вересні 2020 року суд у Празі засудив на 4,5 року громадянина Білорусі Алєксєя Фадеєва за участь у бойових діях проти України на Донбасі. А у грудні 2020-го — Павела Кафку.
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Нагадати як італійці ви*бли мізки Марківу, проти якого по-перше не було доказів, по друге він захищав свою країну у складі офіційних ЗСУ? За те, що ніби то зашкварив з міномета журнашлюшку пропагандонську?
На мій погляд, ця тварина повинна сидіти довічно.
А свою писульку хай заткне собі у ***
Дата рождения: 22.02.1993.
Место рождения: г. Мельник, Чехия
Страница в соцсети: https://vk.com/id315733596 , https://archive.fo/xESI6 контакты
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По состоянию на август 2016: боевик т.н. «5-й омсбр» террористической организации «ДНР».
Должность: Наводчик
Звание: рядовой
До одного місця ті вибачення.
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https://twitter.com/GrishaSilence Григорій з Донбаського колцентру https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://twitter.com/GrishaSilence/status/1407198916894920704 14 ч
в 2019 году ездили в Братиславу и ******, когда в центре старого города организовывают русскоязычные экскурсии, на которых рассказывают о подвиге оккупационных войск СССР в Чехословакии...
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https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1407311529746341899 7 ч
В Празі вул Конєва не перейменували, просто додали табличку з переліком його посад і "заслуг" у придушенні виступів "братскіх народов із соцлагєря" проти радянської окупації. Цікаво, який спосіб ефективніший для приведення людей до тями?