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Новини Агресія Росії проти України
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Громадянин Чехії Кафка, засуджений за участь у війні на Донбасі, вибачився і побажав Україні відновлення територіальної цілісності

Громадянин Чехії Кафка, засуджений за участь у війні на Донбасі, вибачився і побажав Україні відновлення територіальної цілісності

Громадянин Чехії Павел Кафка, якого у грудні 2020 року засудили до трьох років ув’язнення за участь у війні на Донбасі, написав до українського посольства листа, в якому попросив пробачення за свої дії й побажав Україні відновлення територіальної цілісності.

Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс заявив під час конференції, організованої Медійною ініціативою за права людини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Перебийніс зачитав листа Кафки, у якому той розповідає, що у 2015 році став на бік проросійських сепаратистів, "не замислювався над наслідками цих незаконних дій" та "особисто не брав участі в жодних бойових операціях" (хоча суд довів протилежне).

"У кінці [листа Кафка] пише, що хотів би вибачитися перед нашою країною, і він вірить, що нашій країні вдасться повернути територіальну цілісність дипломатичним шляхом", — сказав Перебийніс.

Він додав: не знає, що саме могло спонукати Кафку до написання листа. "Можливо, суто меркантильні інтереси, можливо, він сподівається, що йому вдасться якось зменшити термін ув'язнення". "Але факт є фактом: людина відбуває покарання і принаймні на словах розкаюється в тому, що вона вчинила проти України", — сказав посол.

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Видання зазначає, що Кафка у 2015-2016 роках воював на Донбасі. Його звинувачували в "участі в організованому злочинному угрупованні". У липні 2020 року крайовий суд міста Чеські Будейовиці засудив його до трьох років умовного покарання з відтермінуванням на п’ять років.

Після такого вироку прокурор і сам підсудний подали апеляції. 3 грудня 2020 року справу розглянула апеляційна інстанція — празький Верховний суд. Вона змінила вирок з умовного на реальний.

У своїх поясненнях перед судом засуджений стверджував, що на Facebook приєднався до групи, яка називалася на кшталт "Росія — наш справжній друг".

Кафка стверджував, що побачив там відповідні заклики, зробив російську візу й поїхав на Донбас нібито "допомагати цивільним, безхатченкам і працювати в лікарні". Однак слідство змогло довести, що насправді чех брав участь у реальних бойових діях проти українських військових.

За словами Перебийноса, загалом у Чехії судили або судять понад 20 громадян країни за причетність до бойових дій на Донбасі. У межах цих справ були ухвалені приблизно шість вироків, із яких реальними є два.

У вересні 2020 року суд у Празі засудив на 4,5 року громадянина Білорусі Алєксєя Фадеєва за участь у бойових діях проти України на Донбасі. А у грудні 2020-го — Павела Кафку.

Автор: 

Чехія (1610) Донбас (22354) Перебийніс Євген (67) найманці рф (2052)


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Топ коментарі
+14
На палю цю істоту!
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22.06.2021 21:37
+10
Малувато дали.
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22.06.2021 21:38
+10
раз извинился - повесим на березе)))
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22.06.2021 21:40
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На палю цю істоту!
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22.06.2021 21:37 Відповісти
Зачем? Осознал! Пусть исправит свои ошибки кровью! Своей или чужой без разницы! Давно пора создать в Украине что-то наподобие иностранного легиона! Ну не при Осле-Наркомане он от обного слова обосытся и обосрется!
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22.06.2021 22:32 Відповісти
Группа "Рассея-наш настоящий друг"! І це ,бл@ть, після 1968 року з пражанами на гусєніцах танків! Воістіну Кафка- тільки Франц!
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22.06.2021 23:28 Відповісти
Кафка. Чистый Кафка...
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22.06.2021 21:38 Відповісти
Малувато дали.
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22.06.2021 21:38 Відповісти
В Україні якщо "кається" - умовно дають...
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22.06.2021 23:27 Відповісти
неплохо так апелляцию подал, с условного на реальный
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22.06.2021 21:40 Відповісти
Це просто супер з пропагандистської точки зору. Це треба використати в інформаційній війні.. Ватний найманець що розкаюється це супер засіб щоб внести в ряди ворогів відчуття зневіри і загального піздеца для їхньої справи.
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22.06.2021 21:40 Відповісти
Это как вариант. И с другой стороны достаточно просто извинится что был в банде, убивавшей наших парней. Это ли не повод ездить на сафари в Донбасс безнаказанно стрелять в "укров"?
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22.06.2021 21:47 Відповісти
Та ні, він строк отримав... Не все так просто.
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22.06.2021 22:18 Відповісти
Так я про то и говорю
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22.06.2021 22:20 Відповісти
три роки умовно за найманство, участь в окупантсько-терористичних операціях, вбивства наших військових??? *бать, як жорстоко з ним обійшлися...
Нагадати як італійці ви*бли мізки Марківу, проти якого по-перше не було доказів, по друге він захищав свою країну у складі офіційних ЗСУ? За те, що ніби то зашкварив з міномета журнашлюшку пропагандонську?
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22.06.2021 22:52 Відповісти
Нарешті дійшло до придурка коли дізнався що кацапи влаштовували теракти в його країні.
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22.06.2021 21:40 Відповісти
То його там, певно, в камері за це щодня виховують, то вже й пробачення просить.
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23.06.2021 19:19 Відповісти
раз извинился - повесим на березе)))
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22.06.2021 21:40 Відповісти
И какого чёрта вас, сударь, на тот Даунбас понесло? Дома нечем заняться? Это ребенка несмышленного можна за проступок прощать, но не такого чмыря.
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22.06.2021 21:43 Відповісти
Думаю, оболтус. Працювати не хотів. Тому поїхав заробити іншим способом.
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22.06.2021 22:33 Відповісти
"совок" убіваєт по-разному, но во всє сторони
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22.06.2021 21:51 Відповісти
А ты зачем сепаров сюда притащил?
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22.06.2021 21:54 Відповісти
Удали пост - эти 2 - коллаборанты.
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22.06.2021 22:13 Відповісти
Зря, сепары должны видеть что их ждет.
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22.06.2021 22:22 Відповісти
На их месте должен был быть Кафка.
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22.06.2021 22:20 Відповісти
Кафка бедняга перевернулся в гробу...
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22.06.2021 21:43 Відповісти
Все они добрые в плену.
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22.06.2021 21:46 Відповісти
А озабоченность высказал? Нет? Падла
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22.06.2021 21:51 Відповісти
У Кафки є оповідання "Перевтілення"
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22.06.2021 21:52 Відповісти
Дивують терміни за такі злочини.
На мій погляд, ця тварина повинна сидіти довічно.
А свою писульку хай заткне собі у ***
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22.06.2021 21:52 Відповісти
Гражданин Чехии Кафка, осужденный за участие в войне на Донбассе, извинился и пожелал Украине восстановления территориальной целостности - Цензор.НЕТ 9614
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22.06.2021 21:55 Відповісти
Гражданин Чехии Кафка, осужденный за участие в войне на Донбассе, извинился и пожелал Украине восстановления территориальной целостности - Цензор.НЕТ 9111
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22.06.2021 21:56 Відповісти
Боевик НВФ на территории Украины.
Дата рождения: 22.02.1993.
Место рождения: г. Мельник, Чехия
Страница в соцсети: https://vk.com/id315733596 , https://archive.fo/xESI6 контакты
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
По состоянию на август 2016: боевик т.н. «5-й омсбр» террористической организации «ДНР».
Должность: Наводчик
Звание: рядовой
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22.06.2021 21:58 Відповісти
Не нужно принимать извинения от этой шелупони, лучше сделать так, чтоб эта Кафка "ела каФку чеГез тГубочку" всю свою оставшуюся ничтожную жизнь, сидя на инвалидном кресле и гадя под себя в памперсы.
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22.06.2021 21:56 Відповісти
А якщо він когось убив.
До одного місця ті вибачення.
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22.06.2021 21:57 Відповісти
Пусть "извиниться" перед семьями тех, кого эта гнида жизни лишила!
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22.06.2021 22:00 Відповісти
Пусть просит прощения у матерей , отцов, жен и детей погибших.
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22.06.2021 22:04 Відповісти
Анекдот знаю поговорку в тему этой новости. *Вы кафку любите*, да, люблю---грефневую!*.
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22.06.2021 22:14 Відповісти
осужденный за участие в войне на Донбассе/ Пример для Израиля , наёмники которой так же участвуют в войне на Донбассе на стороне террористов. Ряды ополченцев Донбасса пополняют иностранные добровольцы. 30 августа 2014.
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22.06.2021 22:24 Відповісти
https://twitter.com/GrishaSilence
https://twitter.com/GrishaSilence
https://twitter.com/GrishaSilence


https://twitter.com/GrishaSilence

https://twitter.com/GrishaSilence Григорій з Донбаського колцентру https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://twitter.com/GrishaSilence/status/1407198916894920704 14 ч

в 2019 году ездили в Братиславу и ******, когда в центре старого города организовывают русскоязычные экскурсии, на которых рассказывают о подвиге оккупационных войск СССР в Чехословакии...
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22.06.2021 22:31 Відповісти
Ну словаки не ходят на русскоязычные экскурсии. Надо было заявить в компетентные органы! Что-бы экскурсоводу прилетело!
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22.06.2021 22:34 Відповісти
https://twitter.com/travel_ANDdream
https://twitter.com/travel_ANDdream
https://twitter.com/travel_ANDdream


https://twitter.com/travel_ANDdream

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1407311529746341899 7 ч

В Празі вул Конєва не перейменували, просто додали табличку з переліком його посад і "заслуг" у придушенні виступів "братскіх народов із соцлагєря" проти радянської окупації. Цікаво, який спосіб ефективніший для приведення людей до тями?
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22.06.2021 22:35 Відповісти
Пытали бедного, салом, долго долго
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22.06.2021 22:53 Відповісти
сепарская мразь независимо от ее гражданства, начинает думать и осознавать то что она натворила только когда она уже в наручниках... поэтому вывод простой - всех сепаров на нары за терроризм или за измену... а уж потом будем песенки про "покаяние" ватное слушать ...
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22.06.2021 23:55 Відповісти
 
 