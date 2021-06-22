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Новини
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Головні новини 22 червня: програма здоров'я від Зеленського, пів країни в пиловій бурі

Головні новини 22 червня: програма здоров'я від Зеленського, пів країни в пиловій бурі

Зеленський збирається оздоровити націю, Лівобережжя накрила пилова буря, Горького Лука провели в останню путь, - головні новини України 22 червня.

Зеленський взявся за здоров'я українців

Президент представив загальнонаціональну програму "Здорова Україна". Мета оздоровлення - щоб українці жили довше. Досягти цієї мети збираються популяризацією здорового способу життя: в школах введуть перерви для занять фізкультурою, а по всій країні обіцяють створити активні парки та спортмайданчики. Людям старшим за 55 років запропонують кожні 2 роки проходити так званий "чекап" - комплексну перевірку стану здоров'я, в яку входитиме аналіз крові і низка скрінігових програм, спрямованих на раннє виявлення раку. Відстежувати проходження чекапів можна буде через кабінет пацієнта в додатку "Дія".

Половину країни накрила пилова буря

Буря під назвою "Астраханський суховій" накрила Лівобережну частину України. У Києві - сильний смог. Людям із хронічними захворюваннями дихальних шляхів або серцево-судинної системи краще не виходити на вулицю і закрити вікна. Вночі має стати легше.

Обвали в Тернополі і в Одеській області

Під час земляних робіт у Тернополі двох робітників засипало ґрунтом: один із них загинув, інший - перебуває в лікарні.

А в Лебедівці Одеської області стався зсув. Чи потрапив під нього хтось - невідомо. За словами очевидців, прямо перед тим, як усе розвалилося, на пляжі бачили дівчину. Але, можливо, вона встигла втекти. Рятувальники, військовослужбовці та місцеві жителі розбирають завали.

Семенченка залишили під вартою, Антоненка - під домашнім арештом

Адвокати оскаржували в апеляційному суді утримання під вартою екснардепа Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування. Суд відмовив.

Запобіжний захід продовжили підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканту і військовослужбовцю Андрію Антоненку. Він залишиться під домашнім арештом як мінімум до 20 серпня.

Тарифи на тепло і воду зростуть на 1/3

Такий прогноз озвучило Міністерство економіки. Це буде найбільше зростання за найближчі кілька років. Так, у 2022 році тарифи на тепло і гарячу воду зростуть ще на 6%, а в 2023 і 2024 роках - на 5%.

Горького Лука провели в останню путь

Прощання з блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим, відомим під псевдонімом Горький Лук, відбулося на Майдані Незалежності.

Автор: 

здоров’я (445) Зеленський Володимир (23754) обвал (80) зсув (33) похорон (1283) тарифи (2026) блогер (181) буря (15) Семен Семенченко (251) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+9
Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре - Цензор.НЕТ 3951
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22.06.2021 22:34
+8
Тарифы на тепло и воду вырастут на 1/3
Такой прогноз озвучило Министерство экономики. https://censor.net/ru/news/3272798/tarify_na_otoplenie_i_goryachuyu_vodu_v_etom_godu_vyrastut_na_tret_prognoz_minekonomiki. Так, в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, а в 2023 и 2024 годах - на 5%.


Бубачка, я тобою пишатимусь!
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22.06.2021 22:18
+7
Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре - Цензор.НЕТ 4693
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22.06.2021 22:35
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Тарифы на тепло и воду вырастут на 1/3
Такой прогноз озвучило Министерство экономики. https://censor.net/ru/news/3272798/tarify_na_otoplenie_i_goryachuyu_vodu_v_etom_godu_vyrastut_na_tret_prognoz_minekonomiki. Так, в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, а в 2023 и 2024 годах - на 5%.


Бубачка, я тобою пишатимусь!
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22.06.2021 22:18 Відповісти
Тіль "прєдохраняйтеся"....)))
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22.06.2021 22:30 Відповісти
Пацан сказал - пацан сделал. Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре - Цензор.НЕТ 188
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22.06.2021 22:34 Відповісти
Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре - Цензор.НЕТ 1268
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22.06.2021 22:34 Відповісти
Байден ідучи на вибори обіцяв вакцинувати 100 мільйонів, а вакцинував 200. Тому слово президента США має вагу, а це тріпло криворогате.
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22.06.2021 22:41 Відповісти
Та нічого Байден перед вибоорами не обісцяв тому що не мав ніяких цифр. За нього всю логістику зробили попередники а він тільки перерозподіляв та і те за допомогою армії.
Але це не заперечує того що Зеля тріпло і у порівнянні с будь яким американським президентом є величиной нескінченно малою
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22.06.2021 23:38 Відповісти
Дебильная крыворожская семейка напоказ!
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22.06.2021 23:12 Відповісти
Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре - Цензор.НЕТ 3951
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22.06.2021 22:34 Відповісти
До 24 серпня вакцинувати 70% населення.
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22.06.2021 22:36 Відповісти
пол часа назад зепутанг на "прямом"
"ну не воспринимайте слова президента буквально. ну сказал и сказал. а уволим ляшко"
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22.06.2021 22:43 Відповісти
Главные новости 22 июня: программа здоровья от Зеленского, полстраны в пыльной буре - Цензор.НЕТ 4693
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22.06.2021 22:35 Відповісти
З усього всього тільки за горькім луком плачу! RIP, сонечко!
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22.06.2021 22:48 Відповісти
Ціни на продукти космос, скоро будуть травку щипати ті, хто привів зелень тупу до влади. А це такі да, здорова їжа.
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22.06.2021 22:50 Відповісти
Горький лук- це неймовірне створіння! Чому так рано?!(((
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22.06.2021 23:10 Відповісти
може траванули?
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23.06.2021 07:46 Відповісти
Головні новини 22 червня: програма здоров'я від Зеленського, пів країни в пиловій бурі - Цензор.НЕТ 4529
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23.06.2021 01:22 Відповісти
Пыльные бури. Совок это мрак НО пыльные бури ликвидировали ПОСАДКАМИ. А теперь "благодаря" "экономии" газа все кому не лень РЕЖУТ эти насаждения. Просто вырезают под корень. Ну что удивительного "экономят газ" и "трошки для себе". Плюс деревья пропадают от омелы и других болезней. Поэтому пыльные бури станут привычным явлением. В стране где можно засадить ВСЮ неиспользуемую для земледелия землю даже то что засажено- пилят не меренно.Идиоты.
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23.06.2021 06:32 Відповісти
 
 