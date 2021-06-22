Головні новини 22 червня: програма здоров'я від Зеленського, пів країни в пиловій бурі

Зеленський збирається оздоровити націю, Лівобережжя накрила пилова буря, Горького Лука провели в останню путь, - головні новини України 22 червня.

Зеленський взявся за здоров'я українців

Президент представив загальнонаціональну програму "Здорова Україна". Мета оздоровлення - щоб українці жили довше. Досягти цієї мети збираються популяризацією здорового способу життя: в школах введуть перерви для занять фізкультурою, а по всій країні обіцяють створити активні парки та спортмайданчики. Людям старшим за 55 років запропонують кожні 2 роки проходити так званий "чекап" - комплексну перевірку стану здоров'я, в яку входитиме аналіз крові і низка скрінігових програм, спрямованих на раннє виявлення раку. Відстежувати проходження чекапів можна буде через кабінет пацієнта в додатку "Дія".

Половину країни накрила пилова буря

Буря під назвою "Астраханський суховій" накрила Лівобережну частину України. У Києві - сильний смог. Людям із хронічними захворюваннями дихальних шляхів або серцево-судинної системи краще не виходити на вулицю і закрити вікна. Вночі має стати легше.

Обвали в Тернополі і в Одеській області

Під час земляних робіт у Тернополі двох робітників засипало ґрунтом: один із них загинув, інший - перебуває в лікарні.

А в Лебедівці Одеської області стався зсув. Чи потрапив під нього хтось - невідомо. За словами очевидців, прямо перед тим, як усе розвалилося, на пляжі бачили дівчину. Але, можливо, вона встигла втекти. Рятувальники, військовослужбовці та місцеві жителі розбирають завали.

Семенченка залишили під вартою, Антоненка - під домашнім арештом

Адвокати оскаржували в апеляційному суді утримання під вартою екснардепа Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування. Суд відмовив.

Запобіжний захід продовжили підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканту і військовослужбовцю Андрію Антоненку. Він залишиться під домашнім арештом як мінімум до 20 серпня.

Тарифи на тепло і воду зростуть на 1/3

Такий прогноз озвучило Міністерство економіки. Це буде найбільше зростання за найближчі кілька років. Так, у 2022 році тарифи на тепло і гарячу воду зростуть ще на 6%, а в 2023 і 2024 роках - на 5%.

Горького Лука провели в останню путь

Прощання з блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим, відомим під псевдонімом Горький Лук, відбулося на Майдані Незалежності.