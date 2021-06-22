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Новини Силовики
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Начальника СІЗО, підозрюваного у привласненні 165 тис. грн під час ремонту камер, заарештовано на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО

У Закарпатській області взято під варту начальника СІЗО, підозрюваного у привласненні бюджетних коштів під час ремонту камер.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Начальника СІЗО, підозрюваного у привласненні 165 тис. грн під час ремонту камер, заарештовано на Закарпатті, - Нацполіція 01

Правоохоронці встановили, що під час ремонту камер у СІЗО було незаконно привласнено 165 тис. грн бюджетних коштів. На цю суму у відповідних актах виконаних робіт завищили їх вартість та обсяг.

10 червня на підставі отриманих доказів слідчі повідомили начальнику СІЗО про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Сьогодні, 22 червня, суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави і відсторонив його від займаної посади.

Начальника СІЗО, підозрюваного у привласненні 165 тис. грн під час ремонту камер, заарештовано на Закарпатті, - Нацполіція 02

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Автор: 

Нацполіція (15147) Правоохоронні органи (2707) СІЗО (723) силовики (2513) крадіжка (655) Закарпатська область (2046)


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орел малюськи....
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22.06.2021 22:54 Відповісти
Ага, друг Малюськи, той також, разом з Вовкою-малюською на ремонтах катає.
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22.06.2021 23:05 Відповісти
"Заработал" себе на ВИП-камеру.
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23.06.2021 07:09 Відповісти
Закарпатці вже декілька років "бомбардували" обласну прокуратуру проте,що оний шеф-тюремщик-злодій.Накінець-таки попався!
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12.07.2021 19:11 Відповісти
 
 