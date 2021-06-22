Начальника СІЗО, підозрюваного у привласненні 165 тис. грн під час ремонту камер, заарештовано на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО
У Закарпатській області взято під варту начальника СІЗО, підозрюваного у привласненні бюджетних коштів під час ремонту камер.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Правоохоронці встановили, що під час ремонту камер у СІЗО було незаконно привласнено 165 тис. грн бюджетних коштів. На цю суму у відповідних актах виконаних робіт завищили їх вартість та обсяг.
10 червня на підставі отриманих доказів слідчі повідомили начальнику СІЗО про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Сьогодні, 22 червня, суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави і відсторонив його від займаної посади.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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