Поверх у бізнес-центрі сина Януковича в окупованому Донецьку продають на OLX за $700 тисяч
П'ятий поверх будівлі, побудованої в Донецьку до окупації компанією сина-втікача експрезидента Олександра Януковича, продають майже за 700 тисяч доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оголошення на сайті OLX.
Його розмістили ще 24 травня. В описі зазначено, що продаються офісні приміщення площею 1700 кв. м на 5 поверсі БЦ "Столичний" (окупований Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, 102 Б).
Ціна - 698 950 доларів.
Зазначається, що в приміщеннях зроблено ремонт, є відеоспостереження, кондиціонер, пожежна сигналізація, місце для парковки, вантажний ліфт і автономне опалення, а територія охороняється.
БЦ "Столичний" побудувала в 2014 році (ще до початку російсько-української війни) компанія "МАКО Холдинг". Відповідно до відкритого реєстру, компанія належить синові українського експрезидента Віктора Януковича - Олександру Януковичу, і займалася інвестиціями в будівництво.
Автор оголошення також пропонує ще низку об'єктів нерухомості в окупованому Донецьку.
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Недавно ездил в командировку в Бухарест, бронировал через букинг. Стало интересно, вбил Донецк. Выдало кучу работающих отелей, которые можно забронировать через международные сервисы