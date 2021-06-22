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Новини Окуповані території
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Поверх у бізнес-центрі сина Януковича в окупованому Донецьку продають на OLX за $700 тисяч

П'ятий поверх будівлі, побудованої в Донецьку до окупації компанією сина-втікача експрезидента Олександра Януковича, продають майже за 700 тисяч доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оголошення на сайті OLX.

Поверх у бізнес-центрі сина Януковича в окупованому Донецьку продають на OLX за $700 тисяч 01

Його розмістили ще 24 травня. В описі зазначено, що продаються офісні приміщення площею 1700 кв. м на 5 поверсі БЦ "Столичний" (окупований Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, 102 Б).

Ціна - 698 950 доларів.

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Зазначається, що в приміщеннях зроблено ремонт, є відеоспостереження, кондиціонер, пожежна сигналізація, місце для парковки, вантажний ліфт і автономне опалення, а територія охороняється.

БЦ "Столичний" побудувала в 2014 році (ще до початку російсько-української війни) компанія "МАКО Холдинг". Відповідно до відкритого реєстру, компанія належить синові українського експрезидента Віктора Януковича - Олександру Януковичу, і займалася інвестиціями в будівництво.

Поверх у бізнес-центрі сина Януковича в окупованому Донецьку продають на OLX за $700 тисяч 02

Автор оголошення також пропонує ще низку об'єктів нерухомості в окупованому Донецьку.

Поверх у бізнес-центрі сина Януковича в окупованому Донецьку продають на OLX за $700 тисяч 03

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Автор: 

Донецьк (946) нерухомість (886)


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Топ коментарі
+7
Да какая разница? Да, зеля?! Скоро тебя не будет . А Донецк заживёт своей привычной украинской жизнью. Береги себя, одаробло крыворогатое!)))
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22.06.2021 23:24
+6
Эти впопучленцы засрали весь ОЛХ своими объявами.
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22.06.2021 23:32
+5
Купить, штоле?)
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22.06.2021 23:28
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А Ахмєтов свої вже продав?
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22.06.2021 23:13 Відповісти
Нет. У него там все под охраной
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22.06.2021 23:34 Відповісти
Думаю ніхто з такими грішми не погодиться оформляти нерухомість згідно законів так званої ДНР, прогонять через українські реєстри і прикормлених нотаріусів.
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22.06.2021 23:15 Відповісти
Прямо очередь желающих стоит.
С доплатой - можно подумать.
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22.06.2021 23:20 Відповісти
ета всьо єрунда! ви віділі майку сина парашенка?! а син ющєнка вабщє в руках дарагой смартфон дєржал!! (забули?...).
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22.06.2021 23:21 Відповісти
Да какая разница? Да, зеля?! Скоро тебя не будет . А Донецк заживёт своей привычной украинской жизнью. Береги себя, одаробло крыворогатое!)))
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22.06.2021 23:24 Відповісти
Купить, штоле?)
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22.06.2021 23:28 Відповісти
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22.06.2021 23:29 Відповісти
Та да )))
Недавно ездил в командировку в Бухарест, бронировал через букинг. Стало интересно, вбил Донецк. Выдало кучу работающих отелей, которые можно забронировать через международные сервисы
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22.06.2021 23:36 Відповісти
Эти впопучленцы засрали весь ОЛХ своими объявами.
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22.06.2021 23:32 Відповісти
Випадково, на OLX, не продається ось цей будинок? Може хтось бачив оголошення?

Этаж в бизнес-центре сына Януковича в оккупированном Донецке продают на OLX за $700 тысяч - Цензор.НЕТ 3645
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22.06.2021 23:36 Відповісти
Мені ще з два тижні вчителькою за 4000 зелених відпрацювати, та я й ту раду з придурками зеленими нахрєн скуплю!)
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22.06.2021 23:42 Відповісти
Так получается ОЛХ пособник террористов? Неее, не может быть, не верю 😁😁😁
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22.06.2021 23:37 Відповісти
Донецк - это Украина. Другое дело, что глупо покупать что-то на оккупированных территориях без возможности оформить сделку по нормам украинского законодательства. Потому что после деоккупации эти сделки не будут признаны законными.
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22.06.2021 23:45 Відповісти
Здесь иная цель скорее. Врядли кто купит со стороны.
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22.06.2021 23:50 Відповісти
я чота не понимаю почему на ОЛХ не блокируют объявы с оккупированных территорий. их полно там.
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23.06.2021 03:08 Відповісти
Дорого, за 700 000 підорубльов взяв би
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23.06.2021 05:59 Відповісти
А я и 70 грн. не дал бы. Ничего там вся эта недвижимость не стоит
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23.06.2021 08:31 Відповісти
покажите мне дурака, у которого есть миллион долларов. сомневаюсь, что такие есть. а кто, кроме дурака, может купить что-то в дыре? нормальный человек поостережется там покупать что-либо даже за сто долларов.
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23.06.2021 09:08 Відповісти
 
 