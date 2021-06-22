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Новини Коронавірус і карантин
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Повне вакцинування AstraZeneca або Pfizer дасть змогу уникнути госпіталізації при інфікуванні штамом "дельта" COVID-19, - дослідження

Повне вакцинування AstraZeneca або Pfizer дасть змогу уникнути госпіталізації при інфікуванні штамом
Фото: tsn.ua

Дослідження Національної служби охорони здоров'я Англії показало, що при зараженні штамом "дельта" дві дози вакцини Pfizer захищають від госпіталізації на 96%, а дві дози AstraZeneca - на 92%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії.

Дослідження включало 14 019 випадків зараження штамом Дельта, 166 пацієнтів були госпіталізовані, в період від 12 квітня по 4 червня.

У Нацслужбі охорони здоров'я Англії підкреслюють, що в цьому контексті життєво важливо зробити щеплення обома дозами вакцини, як тільки буде можливість.

Нагадаємо, за даними Нацакадемії наук України, попри позитивну епідемічну динаміку в Україні, занепокоєння викликає швидке поширення штаму "дельта" (так званий індійський штам коронавірусу) в європейських країнах.

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Цей штам вже домінує у Великій Британії, Російській Федерації, Португалії, спостерігається швидке погіршення епідемічної динаміки.

За даними НАН, штам коронавірусу Дельта в 1,6 рази заразніший, ніж штам Альфа, у 2,26 разів частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується в 1,45 рази.

11 травня ВООЗ класифікувала варіант коронавірусу B. 1.617 (Дельта), який був виявлений в Індії, як "тривожний". Там заявили, що є докази того, що штам є заразнішим і, ймовірно, нечутливим до антитіл. Штам Дельта викликає серйозніші симптоми, зокрема біль у животі, нудоту, блювоту, втрату апетиту, втрату слуху та болі в суглобах. В Україні поки немає тест-систем для виявлення цього штаму.

Автор: 

вакцина (4419) Велика Британія (5568) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Тобто, 95 кварталу хвилюватись нічого.
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22.06.2021 23:38
+3
Будь відповідальним-вколи собі те .за що ніхто не несе жодної відповідальності!
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22.06.2021 23:57
+3
За два месяца было гопитализировано 166 человек ну с очень заразным штамом дельта, на основании этого всему миру надо колоться пфайзереом и зенекой Чем не реклама-страшилка
для идиотов от коронобесов-шарлатанов.
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23.06.2021 04:42
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Тобто, 95 кварталу хвилюватись нічого.
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22.06.2021 23:38 Відповісти
Может, но в Украине это позволено сделать только избранным. В Днепре можно свободно уколотся только китайской ( желающих очень не много). Шмурдяк или нет не знаю, но экспериментировать на себе люди не хотят.
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22.06.2021 23:38 Відповісти
Я знаю врачей/преподавателей уже получивших первый укол Пфайзера - организацией занимался работодатель. В Киеве слышал жопа - много желающих
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22.06.2021 23:49 Відповісти
В Днепре пфайзер получили работники учебных заведений и детских садов ( правда поговаривают что всем не хватило), медики получали астра- зенеку. Остальным китайский ширпотреб. На пфайзер желающих много, но он мало кому светит. В Польше уже и бездомных начали вакцинировать нормальными вакцинами, хоть едь бомжевать там 😂😂😂
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23.06.2021 00:15 Відповісти
А страховку на случай лечения от COVID при прилете даже от вакцинированых продолжают требать. Зачем страховка если нет госпитализации?
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22.06.2021 23:44 Відповісти
А разрекламированный Короновак не?
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22.06.2021 23:44 Відповісти
а кому доступен файзэр?-депутанам
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22.06.2021 23:45 Відповісти
Простых украинцев это не касается... лохам только короновак...
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22.06.2021 23:47 Відповісти
На добровольные прививки - нас под конвоем что-ли поведут !?
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22.06.2021 23:49 Відповісти
Не так опасен этот вирус - но я смотрю что нас решили вакцинацией добить....
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23.06.2021 00:26 Відповісти
Текст статті спростовує заголовок.
Але автори / редактори не паряться.
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22.06.2021 23:56 Відповісти
За два месяца было гопитализировано 166 человек ну с очень заразным штамом дельта, на основании этого всему миру надо колоться пфайзереом и зенекой Чем не реклама-страшилка
для идиотов от коронобесов-шарлатанов.
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23.06.2021 04:42 Відповісти
Будь відповідальним-вколи собі те .за що ніхто не несе жодної відповідальності!
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22.06.2021 23:57 Відповісти
Почитав коментарі і зрозумів,що не туди зайшов...
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23.06.2021 10:23 Відповісти
 
 