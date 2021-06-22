Повне вакцинування AstraZeneca або Pfizer дасть змогу уникнути госпіталізації при інфікуванні штамом "дельта" COVID-19, - дослідження

Дослідження Національної служби охорони здоров'я Англії показало, що при зараженні штамом "дельта" дві дози вакцини Pfizer захищають від госпіталізації на 96%, а дві дози AstraZeneca - на 92%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії.

Дослідження включало 14 019 випадків зараження штамом Дельта, 166 пацієнтів були госпіталізовані, в період від 12 квітня по 4 червня.

У Нацслужбі охорони здоров'я Англії підкреслюють, що в цьому контексті життєво важливо зробити щеплення обома дозами вакцини, як тільки буде можливість.

Нагадаємо, за даними Нацакадемії наук України, попри позитивну епідемічну динаміку в Україні, занепокоєння викликає швидке поширення штаму "дельта" (так званий індійський штам коронавірусу) в європейських країнах.

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Цей штам вже домінує у Великій Британії, Російській Федерації, Португалії, спостерігається швидке погіршення епідемічної динаміки.

За даними НАН, штам коронавірусу Дельта в 1,6 рази заразніший, ніж штам Альфа, у 2,26 разів частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується в 1,45 рази.

11 травня ВООЗ класифікувала варіант коронавірусу B. 1.617 (Дельта), який був виявлений в Індії, як "тривожний". Там заявили, що є докази того, що штам є заразнішим і, ймовірно, нечутливим до антитіл. Штам Дельта викликає серйозніші симптоми, зокрема біль у животі, нудоту, блювоту, втрату апетиту, втрату слуху та болі в суглобах. В Україні поки немає тест-систем для виявлення цього штаму.