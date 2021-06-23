УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4370 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 598 26

Новий різновид штаму коронавірусу "дельта плюс" виявили вже в 10 країнах

Новий різновид штаму коронавірусу

Новий різновид штаму коронавірусу "дельта плюс" виявили в десяти країнах - Індії, США, Великій Британії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це пишуть Hindustan Times та The Guardian.

Зазначається, що зокрема Індія повідомила про 22 випадки, спричинені "дельтою плюс".

"Дельта плюс" - це просто варіант "Дельта" з додатковою мутацією K417N. Мутація K417N також спостерігається в варіанті "Бета", вперше виявленому в Південній Африці

Існує як мінімум дві окремі групи варіанта, відомі як Delta-AY.1 і Delta AY.2. AY.1 найбільш поширений.

Коли його вперше виявили, він був коротко і неофіційно описаний як "непальський" варіант, тому що його зафіксували у 13 осіб, які подорожували з Непалу в Японію. Чи виник варіант дійсно в Непалі, неясно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Високий рівень міграції з РФ створює ризик швидкого поширення штаму коронавірусу "дельта" в Україні, - Нацакадемія наук

Уточнюється, що серйозність і заразність "дельти плюс" ще не відома.

Наразі "дельта плюс" є варіантом, що викликає інтерес дослідників, але його поки не класифікують як такий, який "викликає занепокоєння".

21 червня індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування "дельтою плюс".

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Новую разновидность штамма коронавируса "дельта плюс" обнаружили уже в 10 странах - Цензор.НЕТ 7251Биолаборатории ФСБ работают не покладая рук. На подходе новые высоко заразные штаммы. А наивные продолжают искать летучих мышей в Ухане... Изолируйте рашисскую помойку от цивилизованного мира! Дальше начнутся поджоги лесов в Европе и в Штатах.
показати весь коментар
23.06.2021 08:23
+4
А ще "корона" руйнує сіру речовину головного мозку. Карочє, проходить суцільне озєбілєваніє
людства
показати весь коментар
23.06.2021 08:01
+4
ВИнторогое а где твоя власовская тряпка? или ты из тех кто сбежал с Рашки и теперь предпочитаешь патриотично кудахтать с Германии про любовь к рабсеюшке??
показати весь коментар
23.06.2021 09:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ау зебилы бегом за гробиками пока дешёвые! А то будут хоронить в поэтиленовых пакетах как бездомных собак! Итересно дельта плюс на хлеб намажеш?
показати весь коментар
23.06.2021 07:11 Відповісти
Гамма на подходе...
показати весь коментар
23.06.2021 07:35 Відповісти
как придет омега-тогда всё,кранты...
показати весь коментар
23.06.2021 08:14 Відповісти
гамма - это вроде бразильский, короче была уже
показати весь коментар
23.06.2021 09:21 Відповісти
вирус мутирует каждое мгновение - так, для сведения
показати весь коментар
23.06.2021 07:45 Відповісти
и шо ж вона спричиняє?
показати весь коментар
23.06.2021 08:11 Відповісти
Може, ти знаєш, шо вона нічого не спричинить за декілька років?
показати весь коментар
23.06.2021 08:37 Відповісти
нащо тобі бож'ї діла?за декілька років ...
показати весь коментар
23.06.2021 10:13 Відповісти
Можливо "швидку Настю".
показати весь коментар
23.06.2021 09:03 Відповісти
як мінімум підвищує ймовірність цитокінового шторму при захворюванні будь-якою ГРВІ
також в органі, де накопичилися спайк-протеїни, велика вірогідність утворення тромбів
показати весь коментар
23.06.2021 09:23 Відповісти
самовыпилился?
показати весь коментар
23.06.2021 10:09 Відповісти
абырвалг
показати весь коментар
24.06.2021 13:41 Відповісти
А ще "корона" руйнує сіру речовину головного мозку. Карочє, проходить суцільне озєбілєваніє
людства
показати весь коментар
23.06.2021 08:01 Відповісти
Новую разновидность штамма коронавируса "дельта плюс" обнаружили уже в 10 странах - Цензор.НЕТ 7251Биолаборатории ФСБ работают не покладая рук. На подходе новые высоко заразные штаммы. А наивные продолжают искать летучих мышей в Ухане... Изолируйте рашисскую помойку от цивилизованного мира! Дальше начнутся поджоги лесов в Европе и в Штатах.
показати весь коментар
23.06.2021 08:23 Відповісти
А потом биолаборатории ФСБ будут срать тебе в штаны.
показати весь коментар
23.06.2021 09:22 Відповісти
ВИнторогое а где твоя власовская тряпка? или ты из тех кто сбежал с Рашки и теперь предпочитаешь патриотично кудахтать с Германии про любовь к рабсеюшке??
показати весь коментар
23.06.2021 09:35 Відповісти
Твое, педофила, мнение очень важно для меня. Пиши еще. (Ты по моему мнению - педофил, потому что я по твоему мнению "из тех кто сбежал с Рашки и теперь предпочитаешь патриотично кудахтать с Германии про любовь к рабсеюшке".)
показати весь коментар
24.06.2021 13:43 Відповісти
а зебіли відкрили кордони, зняли необхідність у тестуванні для приїжджаючих, зелупенцям - похер на цю країну, бо чим сильніший карантин - тим більше можна вкрасти.
показати весь коментар
23.06.2021 09:47 Відповісти
У тебя когнитивный диссонанс - зебилы ВСЁ пооткрывали , потому что чем сильнее карантин , тем больше стырят …
Ты сам то понял , что написал ?
показати весь коментар
23.06.2021 10:16 Відповісти
"Дельта" просто - это индийский штамм?
показати весь коментар
23.06.2021 09:59 Відповісти
В Испании с 29 июня маски отменяют.

Это как то странно , на фоне «бушующих вирусов» …
показати весь коментар
23.06.2021 10:20 Відповісти
https://twitter.com/Ogrysko
https://twitter.com/Ogrysko

Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·https://twitter.com/Ogrysko/status/1407714650138030080 4 год

Це, безсумнівно, справедлива вимога. От тільки перекривати з Росією треба все, але не через пандемію, а через те, що це країна-ворог. І зробити так слід було ще у 2014 р. А тепер вже пізно: з Росії цей небезпечний штам нам вже завезли. Діяти треба вчасно!
показати весь коментар
23.06.2021 22:43 Відповісти
 
 