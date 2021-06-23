Новий різновид штаму коронавірусу "дельта плюс" виявили вже в 10 країнах
Новий різновид штаму коронавірусу "дельта плюс" виявили в десяти країнах - Індії, США, Великій Британії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це пишуть Hindustan Times та The Guardian.
Зазначається, що зокрема Індія повідомила про 22 випадки, спричинені "дельтою плюс".
"Дельта плюс" - це просто варіант "Дельта" з додатковою мутацією K417N. Мутація K417N також спостерігається в варіанті "Бета", вперше виявленому в Південній Африці
Існує як мінімум дві окремі групи варіанта, відомі як Delta-AY.1 і Delta AY.2. AY.1 найбільш поширений.
Коли його вперше виявили, він був коротко і неофіційно описаний як "непальський" варіант, тому що його зафіксували у 13 осіб, які подорожували з Непалу в Японію. Чи виник варіант дійсно в Непалі, неясно.
Уточнюється, що серйозність і заразність "дельти плюс" ще не відома.
Наразі "дельта плюс" є варіантом, що викликає інтерес дослідників, але його поки не класифікують як такий, який "викликає занепокоєння".
21 червня індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування "дельтою плюс".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
також в органі, де накопичилися спайк-протеїни, велика вірогідність утворення тромбів
людства
Ты сам то понял , что написал ?
Это как то странно , на фоне «бушующих вирусов» …
https://twitter.com/Ogrysko
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
·https://twitter.com/Ogrysko/status/1407714650138030080 4 год
Це, безсумнівно, справедлива вимога. От тільки перекривати з Росією треба все, але не через пандемію, а через те, що це країна-ворог. І зробити так слід було ще у 2014 р. А тепер вже пізно: з Росії цей небезпечний штам нам вже завезли. Діяти треба вчасно!