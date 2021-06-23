Новий різновид штаму коронавірусу "дельта плюс" виявили вже в 10 країнах

Новий різновид штаму коронавірусу "дельта плюс" виявили в десяти країнах - Індії, США, Великій Британії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це пишуть Hindustan Times та The Guardian.

Зазначається, що зокрема Індія повідомила про 22 випадки, спричинені "дельтою плюс".

"Дельта плюс" - це просто варіант "Дельта" з додатковою мутацією K417N. Мутація K417N також спостерігається в варіанті "Бета", вперше виявленому в Південній Африці

Існує як мінімум дві окремі групи варіанта, відомі як Delta-AY.1 і Delta AY.2. AY.1 найбільш поширений.

Коли його вперше виявили, він був коротко і неофіційно описаний як "непальський" варіант, тому що його зафіксували у 13 осіб, які подорожували з Непалу в Японію. Чи виник варіант дійсно в Непалі, неясно.

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Уточнюється, що серйозність і заразність "дельти плюс" ще не відома.

Наразі "дельта плюс" є варіантом, що викликає інтерес дослідників, але його поки не класифікують як такий, який "викликає занепокоєння".

21 червня індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування "дельтою плюс".