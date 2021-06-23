Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 117 вибухів у Донецькій і 17 у Луганській областях. За добу - 290 порушень "тиші"

Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 290 порушень на Донбасі 21 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ за 22 червня.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 254 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 117 вибухів (2 розриви боєприпасів і 115 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень режиму припинення вогню відбулися на південно-західній і на північний схід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька) (див. нижче), а також на південь від н.п. Ясинувата (непідконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Донецька). За попередню добу Місія зафіксувала 91 порушення режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ зафіксувала 36 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 17 вибухів невизначеного походження. Всі порушення режиму припинення вогню відбулися в районах на південний схід н.п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська). За попередню добу Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.

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Зазначається, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 36 328 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 11 376 вибухів, 6 117 невизначених боєприпасів, 234 спалахів дульного полум'я, 121 освітлювальну ракету, а також не менше 18 480 черг і пострілів).