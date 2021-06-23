Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 117 вибухів у Донецькій і 17 у Луганській областях. За добу - 290 порушень "тиші"
Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 290 порушень на Донбасі 21 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ за 22 червня.
Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 254 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 117 вибухів (2 розриви боєприпасів і 115 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень режиму припинення вогню відбулися на південно-західній і на північний схід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька) (див. нижче), а також на південь від н.п. Ясинувата (непідконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Донецька). За попередню добу Місія зафіксувала 91 порушення режиму припинення вогню.
У Луганській області СММ зафіксувала 36 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 17 вибухів невизначеного походження. Всі порушення режиму припинення вогню відбулися в районах на південний схід н.п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська). За попередню добу Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.
Зазначається, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 36 328 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 11 376 вибухів, 6 117 невизначених боєприпасів, 234 спалахів дульного полум'я, 121 освітлювальну ракету, а також не менше 18 480 черг і пострілів).
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