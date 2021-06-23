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Новини Агресія Росії проти України
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Байден висуне на посаду помічника глави Пентагону експертку з питань України і РФ Селесту Валландер

Байден висуне на посаду помічника глави Пентагону експертку з питань України і РФ Селесту Валландер

Президент США Джо Байден номінував Селесту Валландер, яка є експерткою з питань України, Росії та Євразії, на посаду помічника глави Пентагону.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, оприлюдненому у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Селеста Валландер є номінанткою на посаду помічника міністра з питань міжнародної безпеки в Міністерстві оборони",- зазначається в документі.

Зараз Валландер очолює Фонд США-Росія. Раніше вона працювала спеціальним помічником президента та старшою директоркою з питань Росії/Центральної Азії в Раді національної безпеки (2013-2017), заступником помічника міністра оборони з питань Росії/України/Євразії (2009 - 2012). До цього була професором Американського Університету, викладала в Джорджтаунському університеті.

Крім того, Валландер очолювала напрям з питань Росії/Євразії в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, працювала в Раді з міжнародних відносин та Гарварді.

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За процедурою, номінант на посаду помічника міністра має пройти слухання в профільному комітеті Сенату США. Після цього за призначення номінанта голосує верхня палата Конгресу.

Як правило, помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки подорожує з міністром оборони до країн Європи, Близького Сходу та Африки, а також у деяких випадках відповідає за доведення позицій Пентагону до іноземних урядів.

Автор: 

Байден Джо (2884) призначення (2281) Пентагон (1417) США (22685)


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Топ коментарі
+6
Она знает даже пару трёхэтажных.
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23.06.2021 07:39
+6
Стадо Мавзолейных баранов,вы приплыли в родную Говень... Байден выдвинет на должность помощника главы Пентагона эксперта по вопросам Украины и РФ Селесту Валландер - Цензор.НЕТ 9176
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23.06.2021 07:51
+4
А ця експертша знає де знаходиться Домбас?
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23.06.2021 07:35
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А ця експертша знає де знаходиться Домбас?
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23.06.2021 07:35 Відповісти
Она знает даже пару трёхэтажных.
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23.06.2021 07:39 Відповісти
"Шьёрт побьеры" и "Твою ж мат"
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23.06.2021 07:42 Відповісти
хто такая эта Сиеста? это не з Пепси Колы?
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23.06.2021 07:42 Відповісти
Знає данєцкую фєню?
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23.06.2021 07:43 Відповісти
Надзвичайно потужний хід невловимого Жо.
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23.06.2021 13:13 Відповісти
Еще одна курица, которая почитала несколько статей в интернете и стала экспертом? Ну-ну...
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23.06.2021 07:42 Відповісти
Капздец РАБссии....,эта Леди сожрет Путлерских Шакалов не подавившись...
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23.06.2021 07:42 Відповісти
Мавзолейные Хмыри,Сенатор Маккейн был крутым мужиком,а эта Леди Три Маккейна...,крысы позорные...
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23.06.2021 07:44 Відповісти
ой, та хорош, Маккейн ему крутым был ! Байден тоже типа крутого из себя строил, а потом вон оно как повернулось...
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23.06.2021 09:32 Відповісти
нуда , чуть пукина не сожрал , скоро пригласят ленточку перерезать на Севпот 2...
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23.06.2021 09:40 Відповісти
А в чім проявилася крутість маккейна? Тим, що він на Майдані виступив? Так на Майдані багато хто виступав. Наприклад, багаторічна кремлівська консерва порошенко петро олексійович.
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23.06.2021 13:16 Відповісти
"Для кого и Безуглая - эксперт..." (с)
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23.06.2021 07:45 Відповісти
А я ещё одного эксперта знаю.

Байден выдвинет на должность помощника главы Пентагона эксперта по вопросам Украины и РФ Селесту Валландер - Цензор.НЕТ 8300
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23.06.2021 08:03 Відповісти
Демократка і русофобка, в темі ще з 90х :
(соредактор.) Мечи и пропитание: экономика безопасности в Беларуси и Украине Издатель: Кембридж, Массачусетс: Американская академия искусств и наук: MIT Press, 2004 г.(соредактор.) Истоки внешней политики России после холодной войны Боулдер, Колорадо: Westview Press, 1996 ISBnСмертельные друзья, лучшие враги: германо-российское сотрудничество после холодной войны Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета, 1999.https://ru.vvikipedla.com/wiki/ISBN_(identifier) ISBN https://ru.vvikipedla.com/wiki/Special:BookSources/9780801486081 9780801486081 (соредактор) Несовершенные союзы: институты безопасности во времени и пространстве Оксфорд; Нью-Йорк: Clarendon Press, 1999.

https://ru.vvikipedla.com/wiki/Celeste_A._Wallander
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23.06.2021 07:46 Відповісти
Спасибо за инфу. Селеста - кадровый,опытный борец с Империей Зла, и Кацапстаном, как наследника оной. Дело жизни побороть дурноватого медведя людоеда,...но действовать она будет в рамках женевскох договоренностей старины Байднна и старика Хутина.
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23.06.2021 09:34 Відповісти
Если Селеста пройдет слушания в Сенате и Палате представителей Конгресса США,то пишите жалобу в ООН...,тушонки Рузвельта не будет...
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23.06.2021 07:48 Відповісти
Стадо Мавзолейных баранов,вы приплыли в родную Говень... Байден выдвинет на должность помощника главы Пентагона эксперта по вопросам Украины и РФ Селесту Валландер - Цензор.НЕТ 9176
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23.06.2021 07:51 Відповісти
За інтелектом і розумінням європейської та російської політик в 10 разів переважає Зеофіс + Зернбо + Зеуряд + усю фракцію суг народа
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23.06.2021 07:52 Відповісти
95 квартал і інтелект - речі не сумісні.
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23.06.2021 08:09 Відповісти
"капутин", тоже Волкера в советники грязьпрома выдвигает
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23.06.2021 08:16 Відповісти
Сектанти, коли там ваш =животворящий= призначить спецпосланника по Україні, яким був Волкер ? Ви ж кричали, що він це зробить. І з послом що ?
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23.06.2021 08:19 Відповісти
В Одессу прилетели британцы с подарками для украинской армии,Госдеп США подтвердил участие в военных учениях НАТО в Черном море "Си Бриз"2021,радуйтесь Мавзолейные
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23.06.2021 09:40 Відповісти
Спеціаліст по безмозглим.
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23.06.2021 10:06 Відповісти
математика точная наука, цифры не врут! олигархи и Зеленский с окружением обогащаются, а народ Украины нищает. Всегда надо смотреть на математику, а не верить словам политиков!
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23.06.2021 10:27 Відповісти
А скільки сантиметрів шляхів побудували за часи Великого крадівництва?
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23.06.2021 11:04 Відповісти
 
 