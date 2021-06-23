Байден висуне на посаду помічника глави Пентагону експертку з питань України і РФ Селесту Валландер

Президент США Джо Байден номінував Селесту Валландер, яка є експерткою з питань України, Росії та Євразії, на посаду помічника глави Пентагону.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, оприлюдненому у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Селеста Валландер є номінанткою на посаду помічника міністра з питань міжнародної безпеки в Міністерстві оборони",- зазначається в документі.

Зараз Валландер очолює Фонд США-Росія. Раніше вона працювала спеціальним помічником президента та старшою директоркою з питань Росії/Центральної Азії в Раді національної безпеки (2013-2017), заступником помічника міністра оборони з питань Росії/України/Євразії (2009 - 2012). До цього була професором Американського Університету, викладала в Джорджтаунському університеті.

Крім того, Валландер очолювала напрям з питань Росії/Євразії в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, працювала в Раді з міжнародних відносин та Гарварді.

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За процедурою, номінант на посаду помічника міністра має пройти слухання в профільному комітеті Сенату США. Після цього за призначення номінанта голосує верхня палата Конгресу.

Як правило, помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки подорожує з міністром оборони до країн Європи, Близького Сходу та Африки, а також у деяких випадках відповідає за доведення позицій Пентагону до іноземних урядів.