Байден висуне на посаду помічника глави Пентагону експертку з питань України і РФ Селесту Валландер
Президент США Джо Байден номінував Селесту Валландер, яка є експерткою з питань України, Росії та Євразії, на посаду помічника глави Пентагону.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, оприлюдненому у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Селеста Валландер є номінанткою на посаду помічника міністра з питань міжнародної безпеки в Міністерстві оборони",- зазначається в документі.
Зараз Валландер очолює Фонд США-Росія. Раніше вона працювала спеціальним помічником президента та старшою директоркою з питань Росії/Центральної Азії в Раді національної безпеки (2013-2017), заступником помічника міністра оборони з питань Росії/України/Євразії (2009 - 2012). До цього була професором Американського Університету, викладала в Джорджтаунському університеті.
Крім того, Валландер очолювала напрям з питань Росії/Євразії в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, працювала в Раді з міжнародних відносин та Гарварді.
За процедурою, номінант на посаду помічника міністра має пройти слухання в профільному комітеті Сенату США. Після цього за призначення номінанта голосує верхня палата Конгресу.
Як правило, помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки подорожує з міністром оборони до країн Європи, Близького Сходу та Африки, а також у деяких випадках відповідає за доведення позицій Пентагону до іноземних урядів.
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(соредактор.) Мечи и пропитание: экономика безопасности в Беларуси и Украине Издатель: Кембридж, Массачусетс: Американская академия искусств и наук: MIT Press, 2004 г.(соредактор.) Истоки внешней политики России после холодной войны Боулдер, Колорадо: Westview Press, 1996 ISBnСмертельные друзья, лучшие враги: германо-российское сотрудничество после холодной войны Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета, 1999.https://ru.vvikipedla.com/wiki/ISBN_(identifier) ISBN https://ru.vvikipedla.com/wiki/Special:BookSources/9780801486081 9780801486081 (соредактор) Несовершенные союзы: институты безопасности во времени и пространстве Оксфорд; Нью-Йорк: Clarendon Press, 1999.
https://ru.vvikipedla.com/wiki/Celeste_A._Wallander