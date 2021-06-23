Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожі безпілотники на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму "тиші", бойових втрат немає

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 р. в рамках Тристоронньої контактної групи. За минулу добу, 22 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, поблизу Золотого-4 окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік від Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Красногорівки ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Лебединського окупанти обстрілювали наших захисників з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

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Із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем російсько-окупаційні війська двічі здійснювали обстріл поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

У напрямку Світлодарська ворог здійснював обстріл з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі населених пунктів Мар’їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" і "Орлан-3М" відповідно із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку, 23 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Майорська противник застосував проти українських військ ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Біля Південного російські найманці обстріляли позиції Об’єднаних сил із мінометів 120-го калібру.

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"Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

Також повідомляється, що про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників СММ ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали у відомстві.