Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 180 млн. За добовим приростом нових випадків Україна опустилася на 71-ше місце

Станом на ранок 23 червня у світі зареєстрували 372 583 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 501 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 179 933 626 випадків інфікування, з них 372 583 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 898 160 осіб, з них 8 501 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 164,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 71-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 11-ту, за летальними випадками - 42-гу і 8-му позицію відповідно.