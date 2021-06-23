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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 180 млн. За добовим приростом нових випадків Україна опустилася на 71-ше місце

Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 180 млн. За добовим приростом нових випадків Україна опустилася на 71-ше місце

Станом на ранок 23 червня у світі зареєстрували 372 583 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 501 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 179 933 626 випадків інфікування, з них 372 583 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 898 160 осіб, з них 8 501 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 180 млн. За добовим приростом нових випадків Україна опустилася на 71-ше місце 01

Побороли хворобу і вилікувалися 164,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО збереться 23 червня, щоб обговорити загрозу "дельта-штаму" коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 180 млн. За добовим приростом нових випадків Україна опустилася на 71-ше місце 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 71-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 11-ту, за летальними випадками - 42-гу і 8-му позицію відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Мне кажется это не критично.
Тем более, в море уже на гидроциклах не разъехаться, теснотища и перенаселение.
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23.06.2021 08:07 Відповісти
То я зрозумів що Украіна вже вийшла з червоноі зони ?
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23.06.2021 08:38 Відповісти
Вы там выздоровевших не забывайте вычитать от общего количества. И о том, что свыше 95% - "бессимптомники", напоминайте. Иначе будет похожим, что главная цель - посеять панику и дестабилизировать общество.
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23.06.2021 09:26 Відповісти
 
 